Месть за протесты: звезду спорта отправили за решетку в Минске

30 сентября в Ленинском суде Минска состоялось заседание по делу знаменитой баскетболистки Елены Левченко, и в итоге было вынесено решение об ее аресте на 15 суток.

37-летняя спортсменка, вернувшаяся в межсезонье в турецкий «Галатасарай» и являющаяся одной из самых авторитетных баскетболисток Белоруссии, была задержана накануне в аэропорту Минска, когда собиралась вылететь в Германию на медицинские процедуры — плановые лечение и реабилитацию.

О задержании Левченко стало известно, когда она позвонила своему адвокату Михаилу Кирилюку, сообщив, что обвиняется в нарушении порядка проведения массовых мероприятий.

Реклама

Правоохранительные органы сначала не подтвердили юристу задержание спортсменки, но в итоге это было сделано, а суд был назначен уже на следующий день (по закону он не мог состояться позднее чем через 72 часа после задержания и предъявления обвинений).

В итоге Елене вменили участие в двух несанкционированных массовых мероприятиях. 23 августа она была на проспекте Независимости, а 27 сентября — на проспекте Машерова.

Кроме того, Левченко входит в число почти 700 белорусских спортсменов, которые подписали открытое письмо против насилия в стране и президента Александра Лукашенко, чье официальное переизбрание на новый срок они считают нелегитимным. В письме также содержится требование расследовать избиения и пытки людей со стороны сотрудников силовых структур, случившиеся во время протестов и в следственных изоляторах после арестов протестующих.

«Нас много! И мы вместе! Это невероятно!»,

— писала Левченко в своем Instagram еще 16 августа, публикуя видео с митинга против Лукашенко.

Неоднократно высказывалась баскетболистка и в сентябре.

«Мы были на проспекте Победителей большой группой спортсменов. Было огромное количество людей, нас встречали, благодарили. Атмосфера была великолепная, ощущения очень классные, похожие на то, что происходит на Олимпиадах, чемпионатах мира. Конечно, они несравнимы, но это на уровне ощущений, которые получаешь раз в жизни, — рассказывала она в интервью белорусским СМИ 6 сентября. — Я высказывалась и до выборов, потому что видела, что происходило по отношению к белорусскому народу, когда людей просто захватывали. А потом произошел тут ужас, который пережили мы все начиная с 9 августа. Я не могла не подписать письмо спортсменов».

В том же интервью Левченко сообщила, что на белорусских спортсменов, особенно соревнующихся на бюджетные деньги, якобы оказывается давление со стороны государства.

«Да, есть давление, говорят: «Не пишите ничего в соцсетях, не участвуйте, не ходите». Напоминают, что осенью будет переаттестация с последующими увольнениями и уменьшениями ставок, — рассказывала баскетболистка.

— Но я не могу сидеть: я устала от слова «страшно»! Мы, белорусы, рождаемся с этим словом и знаем его настолько хорошо, что я, как и все, от него устала, Сейчас нас много, мы вместе, мы один за всех, и все за одного».

В итоге спортсменку судили по двум статьям: КоАП 23.34 «Нарушение порядка проведения массовых мероприятий» и 23.4 «Неповиновение сотрудникам милиции».

Заявление на знаменитую баскетболистку написал старший лейтенант Ленинского РОВД Скороходов, который не смог присутствовать на суде. При этом просьба адвоката спортсменки вызвать заявителя в суд и опросить его была отклонена. Обвинение строилось на фотографиях Левченко в газете «Прессбол», а также в Instagram самой спортсменки.

Процесс был открытым, но в зале суда присутствовали только 25 человек, в то время как большая группа людей находилась непосредственно около места заседания.

Среди пришедших поддержать Елену, как сообщила белорусская Tribuna.com, были бывшая теннисистка Ольга Барабанщикова, музыкант Павел Сыроежкин, футболист Сергей Подолинский, бывшие комментаторы «Беларусь 5» Влад Татур и Ярослав Писаренко, спортивный журналист Александр Ивулин, пресс-секретарь «Минска» Павел Остроух, экс-тренер брестского «Динамо» Василий Хомутовский и бывший пресс-секретарь этого клуба Ольга Хижинкова, легкоатлеты Яна Максимова и Андрей Кравченко и другие известные люди.

Сразу после вынесения решения об аресте Левченко на 15 суток белорусский гандбольный клуб «Витязь-Леон» отказался выходить на назначенный на 30 сентября матч национального чемпионата против «Машеки», о чем сообщил федерации гандбола страны. В команде пояснили, что считают арест баскетболистки незаконным и выражают протест против давления на граждан Белоруссии.

А через некоторое время Белорусский фонд спортивной солидарности на своей странице в Facebook призвал всех спортсменов страны бойкотировать соревнования в рамках солидарности с осужденной.

«Всем спортсменам! Немедленно остановить участие в соревнованиях в связи с арестом Елены Левченко!

Полный бойкот и солидарность до прекращения давления на спортсменов! Хватит быть трусами, за вашу свободу сейчас в тюрьме сидят звезды спорта, ваши коллеги! Завтра придут и к вам — за ваш голос, за ваш лайк, за вашу участие в мирных протестах! — говорится в заявлении. — Всем руководителям министерства спорта и Национального олимпийского комитета (НОК): в случае непрекращения давления на спортсменов — внесение в визовый санкционный список в полном составе! Все данные у нас есть. Руководство вносится вместе с членами семей и ближайшими родственниками!

Международным спортивным организациям: проявить солидарность с белорусскими спортсменами! Остановить все контакты с белорусскими федерациями, отменить участие белорусских делегаций в соревнованиях!»

Напомним, что большинство стран мира не признали выборы в Белоруссии легитимными, а действия силовых структур считают нарушающими права человека.

37-летняя Левченко является одной из самых, если не самой авторитетной баскетболисткой Белоруссии. За свою долгую профессиональную карьеру она выиграла множество трофеев, включая чемпионаты Литвы, России (в составе УГМК) и Польши (где была признана MVP финала), а также играла в финале женской НБА, на чемпионатах мира и Олимпиадах.

В 2007 году она вместе со сборной Белоруссии заняла третье место на чемпионате Европы в Италии.

Арест спортсменки такого масштаба на 15 суток действительно может иметь серьезные последствия и повлечь санкции к белорусскому спорту.