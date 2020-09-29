«Не знаю, что мне делать»: Медведев вылетел с «Ролан Гаррос»

Мартон Фучович (Венгрия) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:1

Лучший теннисист России на данный момент Даниил Медведев, финалист US Open-2019 и полуфиналист этого «шлема» в текущем году, а также пятая ракетка мира и четвертый сеяный на Открытом чемпионате Франции, вновь уступил в первом же круге.

Грунт вообще является самым сложным и неудобным покрытием для россиянина, так как нивелирует его основные козыри: сумасшедшую подачу и отменную игру на задней линии за счет скорости — как собственной, так и ударов.

Тем не менее он уже доказывал, что может быть хорош и на «глине». В прошлом сезоне весной россиянин дошел до полуфинала «Мастерса» в Монте-Карло, по дороге разобравшись со Стефаносом Циципасом и самим Новаком Джоковичем, а затем сыграл в финале турнира в Барселоне, в полуфинале одолев Кея Нисикори.

Реклама

Правда, после поражения в решающем матче от грунтового (хотя далеко не только) специалиста Доминика Тима ни одного поединка на этом покрытии Медведев больше до сих пор не взял.

С »Ролан Гаррос» же у пятой ракетки мира отношения вообще не складываются. На всех трех своих предыдущих Открытых чемпионатах Франции Даниил Медведев выбывал в первом круге.

В 2017 году он потерпел поражение от нынешней 227-й ракетки мира француза Бенжамена Бонзи, получившего на том турнире wild card. Россиянин снялся из-за травмы при счете 7:5, 4:6, 1:6, 1:3. Ну а Бонзи в следующем круге зацепил всего четыре гейма у испанца Альберта Рамоса-Виньоласа.

В следующем году еще несеяный Медведев без шансов был разбит 15-й ракеткой соревнований французом Люкой Пуйем — 2:6, 3:6, 4:6. Пуйю тогда в третьем туре за соотечественника отомстил Карен Хачанов.

И в 2019-м обидчиком москвича стал хозяин кортов. На этот раз вышло совсем обидно, потому что против Пьер-Юга Эрбера Даниил, на этот раз посеянный 12-м, был не просто фаворитом, а выиграл две первые партии, но все равно уступил в итоге — 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7. Эрбер потом выдал пятисетовый триллер и со своим соотечественником Бенуа Пэром, также отыгравшись с 0:2, но проиграв решающую партию со счетом 9:11.

«Мой уровень падает против многих хороших игроков на грунте. Многим теннисистам вращение дается естественно, а мне приходится менять игру, адаптироваться — и это делает меня более уязвимым. Но это нормально»,

— говорил Медведев перед «Ролан Гаррос» этого сезона.

И хотя на этот раз в соперники попался наконец не француз, а венгр Мартон Фучович, радоваться жребию не приходилось.

В личных встречах Медведев вел со счетом 2-0, выиграв в том числе на грунте в Монте-Карло в 2018-м, а еще имел одну победу над оппонентом на уровне «Челленджеров», но при этом если у россиянина на этом покрытии баланс встреч был 23-25, то у соперника — 126-86.

В итоге Фучович сразу же смог навязать Даниилу неудобную для того игру, постоянно подрезая мяч слайсами и разрывая ритм, что мешало сопернику поймать его теннис.

Кроме того, из-за покрытия, даже несмотря на холодную погоду и новые тяжелые мячи, подача россиянина теряла в скорости, и Мартон ее достаточно хорошо принимал, а в разменах на дальней линии и вовсе имел преимущество.

Шансов по ходу игры у пятой ракетки мира все равно было предостаточно, но и он предоставлял оппоненту слишком много возможностей. И Фучович ими пользовался куда лучше, в то время как Даниил Медведев постоянно ошибался (51 невынужденная ошибка), жаловался своему боксу и терял внутреннее равновесие.

В первом сете венгр выиграл с брейком (6:4), во второй партии он же сразу захватил инициативу, взяв чужую подачу, но россиянин вцепился и отыгрался, затем снова отдавал свои геймы, но реваншировался на чужих.

В итоге дело дошло до тай-брейка, где Медведев повел 2:0, но после 3:3 проиграл три очка подряд, а потом разбил ракетку с досады. К этому моменту он уже имел предупреждение за брань на французском, а потому с него сняли очко, и сет отошел к Фучовичу без розыгрыша сетбола.

В третьей партии россиянин наконец пустил свою злость в нужное русло и легко разобрал Мартона, выиграв партию за 27 минут (первые два сета продолжались больше двух часов), но снова рассыпался в четвертой — 1:6.

Фучович впервые в карьере одолел соперника из топ-10, а Медведев впервые за долгое время уступил оппоненту, не входящему в топ-50, но назвать результат нелогичным и незакономерным не получается.

Достигнув настоящего топ-уровня осенью прошлого года, россиянин остановился в развитии, в то время как к его игре приспособились, и теперь это слишком часто приводит к поражениям там, где все ждут победы.

«Я думал, ты попадаешь в корт и выигрываешь матч. Почему это не работает? Что, в корт не попадаю? Что мне делать? Я вообще не знаю, что мне делать», — эти слова Медведев адресовал своему наставнику во время матча. Грустно.

Игроку и его тренеру Жилю Серваре есть о чем подумать и над чем поработать, чтобы наконец выиграть свой первый матч в основной сетке «Ролан Гаррос».