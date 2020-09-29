«Завышает ценник, отдаляя реванш»: Минеев об Исмаилове, UFC и кино

«Таких, как мой персонаж, у нас полстраны»

— До появления «Русского рейда» на киноэкранах остаются считанные часы. Волнуетесь, или, наоборот, есть чувство азарта, желание увидеть оценку дебютной работы?

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— Скорее, второе. Волнение — это про ММА, когда в клетку выходишь. Или когда с парашютом прыгаешь. А вот премьера фильма… Возможно, это из-за того, что для меня это в новинку.

По поводу оценок: уверен, что зрителя может зацепить количество драк. Интересны и сюжетные линии, которые возьмут за душу. Любовь, семейная драма, уличная жизнь — там все! Будет интересно, сто процентов.

— Боец ММА постоянно находится под прицелом камер. Вот только на сей раз вы были не в клетке, а на съемочной площадке. Новый опыт получился удачным?

— Я очень благодарен бэкграунду из смешанных единоборств, который научил правильно вести себя перед камерами. Спортсмены часто мелькают в медиа, раскручивают поединки. Но все же кино — это совершенно другое: переснять эпизод несколько раз, проявить эмоции… Однажды 25 раз сцену переснимали! Я был готов к такому — опыт отличный.

— Генеральный продюсер «Русского рейда» Ольга Лоянич признавалась, что при выборе исполнителей ролей для вас было сделано одно-единственное исключение. Дело в отсутствии актерского образования…

— И ребятам спасибо, что поверили в меня! Думаю, я их не подвел — претензий ко мне не было. Но была отличная команда: выпускник МХАТа, ВГИКа… Мы подружились, я часто подходил и спрашивал: «Подскажите, а как тут лучше сделать?» Вот на такой дружеской волне и шла работа. Так что никаких проблем в плане наличия/отсутствия актерского образования не было.

— Лоянич упомянула ваше внешнее сходство с Томом Харди. Есть ли в отечественном или зарубежном кино актеры, на которых вы равнялись?

— Этой задачи не ставил перед собой. Однако был и остается неким ориентиром Владимир Высоцкий: сногсшибательная харизма, сильнейший голос.

— Ваш персонаж — главарь банды рейдеров. Каково это, вживаться в роль отрицательного героя?

— Сверхъестественного ничего не придумывал. Ведь, если вдуматься, я в какой-то степени играл самого себя. Парня, который занимался спортом, но оказался на обочине жизни. У нас полстраны таких: ребята не находят себя и попадают то в «службы», то в бизнес, то по ту сторону закона.

Сложностей не было: я из провинциального города. Там среди некоторых мальчишек такие герои даже в почете.

— Намерены продолжать раскрываться как актер?

— Безусловно. Мне понравилось! Еще до выхода «Русского рейда» поступали новые предложения — надеюсь, дальше их будет не меньше.

«У меня пять поясов — сколько их у Исмаилова?»

— 9 сентября в Москве прошел турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова, а вы в главном бою вечера стали чемпионом Fight Nights Global. Пришло ли осознание: «у меня на полке чемпионский пояс»?

— Отличный вопрос. Камил Гаджиев (глава промоушена Fight Nights Global — «Газета.Ru») надел мне на талию пояс, а я неделю приходил в себя. Не понимал, чего добился. Как по инерции, просыпался в шесть утра, шел на тренировку. И только сейчас я осознал, насколько много проделано работы.

Не пересматривал бой, но друзья и многие болельщики отмечали, что это был новый уровень.

— После боя вы вызвали на бой Магомеда Исмаилова. Фраза «Если у тебя голова на скафандр похожа, это не значит, что ты космонавт» — импровизация или домашняя заготовка?

— Импровизация. Когда идешь в клетку, будь уверен в победе, но не загадывай. А тут пояс на мне, и один-единственный незакрытый вопрос. Я знал, что Исмаилов будет на турнире; знал, что он следит за мной. Я с юмором, он с юмором, давняя история — все сложилось.

— Исмаилов говорил, что в бою с ним для вас на кону будет стоять вся карьера, и в случае поражения вы начнете все сначала. Как думаете, потенциальный бой с Магомедом — главный в карьере?

— В этой схватке надо ставить точку. Но то, что поражение перечеркнет всю карьеру… А куда же пропадет весь труд, мастерство и победы, которые я добывал все эти годы? Мне проигрывать Магомеду никак нельзя, но я и не проиграю: в первом бою (поединок прошел в октябре 2018 года и завершился ничьей) я отлично проявил себя с тяжелейшей травмой. А теперь, если все обойдется без повреждений, результат будет для меня куда позитивнее.

— Сложно спорить с тем, что ваша дилогия — это главное противостояние в отечественных ММА прямо сейчас. Шумихи много, денег на кону не меньше — почему же так медленно протекают переговоры по бою?

— Объясняю. Во-первых, деньги пока никакие не стоят. Понятно, что бой может принести серьезную сумму, но тут начинается непонятная игра со стороны Исмаилова. Он завышает ценник и отдаляет реванш. Во-вторых, есть организация, которая сделает поединок — это Fight Nights. А Магомед связал себя с АСА: они его не отпускают и в то же время не предлагают альтернативу.

Тут дело не в самом бое, а именно в условиях.

— Магомед требует за реванш 30 млн рублей. А какой гонорар выдвинет Владимир Минеев?

— На мне чемпионский пояс Fight Nights, еще четыре титула в кикбоксинге. Пять поясов! Хоть один пояс у Исмаилова есть?

Окей, парень раскрутил себя. Но это же не повод так завышать цену. Просто неадекватно. Почему я, будучи чемпионом, должен получить меньше? Если он найдет человека, который заплатит 61 миллион — ну пожалуйста! Но в случае с 30 млн я буду настаивать, чтобы мой гонорар был больше.

— Если не Исмаилов, то кто тогда? У Магомеда был бой с Александром Емельяненко, но ваша встреча на боксерском ринге с Емельяненко-младшим так и осталась на уровне слухов.

— Действительно, смысла говорить о встрече с Емельяненко нет... Пускай Магомед завершает свои дела в АСА, а я его дождусь. Мне есть чем заняться: тут и служба в армии, и документы для визы в США, и рассмотрение предложений из зарубежных промоушенов.

«Аплодирую Чимаеву. Как соперник он мне интересен»

— В российских ММА летом зажег Исмаилов, за океаном же продолжает феерить Хамзат Чимаев. «Борз» впечатлил? Или пока сложно давать оценку шведу чеченского происхождения, учитывая не самый высокий уровень оппозиции?

— Фактор соперников имеет место быть. Но парень — молодец! Он хорошо общается с моим товарищем, бойцом Альбертом Дураевым. Только аплодирую Хамзату: за 66 дней три схватки провел и сотворил историю.

— В перспективе такой соперник мог бы быть вам интересен?

— Да, конечно! Если мой переход в UFC состоится.

— За кем-то еще пристально следите в UFC?

— Ни за кем конкретно. Скорее, в общем стараюсь смотреть бои.

— Нельзя не упомянуть главное противостояние 2020 года в мире ММА: менее чем через месяц Хабиб Нурмагомедов разделит октагон с Джастином Гэтжи. Какие ожидания от схватки 24 октября?

— Надеюсь, титул останется в России. Гэтжи хороший соперник, но уровень борьбы Хабиба на голову выше. Да, у американца отличный удар — тут важно чемпиону тактику правильно выбрать. Хорошим вектором был Абдулманап Магомедович (отец Нурмагомедова), он многое вложил в сына. Однако уверен, что вместе с тренерским штабом Хабиб подберет правильный геймплан на поединок.

В Гэтжи мне нравится то, что он не поливает грязью соперника, как делают многие в США. Но, возможно, дело в том, что у соперников один менеджер (Али Абдель-Азиз).

— Смерть отца не могла не сказаться на настрое непобежденного чемпиона UFC. Станет ли это преимуществом для Гэтжи в восьмиугольнике?

— Такая трагедия может как мотивировать, так и демотивировать... Но я верю, что Хабиб справится. А то многие злопыхатели постоянно твердят: «Без отца ничего не сможет. Его постоянно вели и оберегали».

— Наконец, возвращаемся к твоим планам. Есть и статус, и фанатская база; в России у тебя осталось всего одно незавершенное дело. Можно ли сказать, что после реванша с Исмаиловым переход в UFC станет приоритетом?

— Это уже мой приоритет. Я создаю все предпосылки, чтобы переход состоялся.