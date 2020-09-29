Триумф «Тампы»: четыре россиянина выиграли Кубок Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — обладатель Кубка Стэнли! Эту фразу многие поклонники североамериканского хоккея и, в особенности, болельщики «молний» хотели произнести уже достаточно давно. 16 лет прошло с момента последнего триумфа «Тампы». Тогда в финале Кубка Стэнли-2004 в драматичной серии из семи матчей был бит «Калгари Флэймз», а в составе «Лайтнинг» чемпионами стали россияне Николай Хабибулин и Дмитрий Афанасенков.

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С тех пор «молнии» прошли вынужденную стадию перестройки. Одним из главных ее элементов стало назначение на пост главного тренера в марте 2013-го Джона Купера. Канадский специалист достаточно быстро расположил к себе и руководителей клуба, и болельщиков, сделав из «Тампы» одну из лучших команд лиги. Однако главная цель, заветная Чаша, оставалась недостигнутой. До 2020 года.

Если уж «Лайтнинг» и должны были стать чемпионами, то многострадальный, потрепанный пандемией коронавируса и едва спасенный сезон оказался наиболее подходящим для этого.

По пути к финалу «Тампа» вынесла своих прошлогодних обидчиков «Коламбус Блю Джекетс», без особых проблем прошла «Бостон Брюинз» и немного потрепала себе нервы в финале Востока с «Нью-Йорк Айлендерс». Дуэль за Кубок Стэнли с «Даллас Старз», которые в этом плей-офф покорили сердца многих болельщиков, оказалась украшением этого розыгрыша.

Первый матч «звезды» выиграли, но затем «Тампа» трижды подряд взяла свое. Казалось, что титул перейдет в руки «молний» уже в пятом матче, но «Старз» сделали все, чтобы спасти эту серию (победный гол ветерана Кори Перри во втором овертайме оказался особенно примечательным). На кону шестого поединка стояло все: либо «Тампа» все-таки дожимает соперника и выхватывает Кубок, либо «Даллас» совершает камбэк и подходит к решающей седьмой встрече с невероятным настроем. Этого Джон Купер допустить не мог.

На шестую игру он включил в заявку молодого Александра Волкова. Для него этот выход на лед стал дебютным в плей-офф НХЛ. И сразу же полезным и триумфальным. На 12-й минуте матча он добился удаления Йона Клинберга, и уже через полминуты Брейден Пойнт с передачи Никиты Кучерова открыл счет в матче.

What else can you really say at this point? Unreal. pic.twitter.com/1uIwX8Ikmv — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 29, 2020

В дебюте второго периода «Даллас» попытался действовать агрессивнее в атаке, начал давить на ворота Андрея Василевского, но «Тампа» быстро взяла игру под свой контроль. Не обошлось, конечно, и без удачи.

Александр Радулов при выносе шайбы из своей зоны подарил ее Патрику Маруну, тот отпасовал на Седрика Пакетта, который начертил поперчную передачу на Блейка Коулмана. Тому оставалось лишь расстрелять ворота Антона Худобина.

L A S E R pic.twitter.com/XArjvhtV9F — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 29, 2020

К голкиперу «Далласа», к слову, никаких претензий быть не могло. Он и, пожалуй, Клинберг с Тайлором Сегином были одними из самых полезных для «Старз». По сути в одиночку серию против такой мощной «Тампы» было невозможно вытащить.

Если сказка и стала реальной, то только для «Лайтнинг». А в особенности — для Андрея Василевского (первый вратарь в истории НХЛ, выигравший 18 матчей плей-офф), Михаила Сергачева, Никиты Кучерова (лучшего бомбардира этого плей-офф — 34 очка) и Александра Волкова. Миру явились сразу четыре новых чемпиона НХЛ.