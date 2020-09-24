«Издеваются над правосудием»: США осудили Иран за казнь борца

Соединенные Штаты Америки отреагировали на смерть 27-летнего иранского борца Навида Афкари и выступили с претензией в отношении официальных лиц Ирана. Против них будут введены санкции.

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Ограничения коснутся судьи Сейеда Махмуда Садати, первого филиала Революционного суда Шираза и тюрьмы Аделабад за их участие в судебном процессе, тюремном заключении и казни Афкари. Об этом сообщил американский представитель государства по Ирану и Венесуэле Эллиот Абрамс на слушаниях по Ближнему Востоку в сенате конгресса США. По его словам, все виновные в убийстве спортсмена должны понести ответственность.

«Эти так называемые «революционные суды» никогда не будут признаны настоящим судом в Соединенных Штатах. Их цель — поддерживать удушающую хватку режима властей Ирана и наказать иранцев, которые борются за свободу. Вплоть до смертной казни. Они подчиняются приказам аятолл и этим оправдывают свои решения. Они издеваются над правосудием»,

— заявил Абрамс.

Навид Афкари был убит 12 сентября. 27-летний многократный чемпион Ирана по греко-римской борьбе был отправлен в тюрьму Адель-Абад города Шираз по обвинению в подготовке мятежа. Под стражу вместе с Афкари попали его братья Вахид и Хабиб еще в 2018 году. Следствие считает, что мужчины принимали участие в антиправительственных митингах и создании групп с целью свержения действующего режима. Также в вину им поставили убийство сотрудника правоохранительных органов. В общей сложности борца и его родственников признали участниками более чем 20 преступлений. Сами подсудимые в ходе митингов выступали против повышения цен на продукты питания, а затем — против руководства Исламской республики.

В итоге Революционный суд Шираза признал всех троих виновными: Вахид был приговорен к 54 годам тюремного заключения, Хабиба посадили на 27 лет, а Навид был казнен через повешение. Перед этим всех осужденных также приговорили к 74 ударам плетью, а убитому спортсмену также запретили перед казнью встретиться со своей семьей.

«Если меня казнят, я хочу, чтобы вы знали, что невиновный человек, хотя он и пытался изо всех сил, чтобы его услышали, был казнен», — такими были одни из последних слов казненного Афкари, аудиозапись которых попала в СМИ.

В семье осужденных также отметили, что все трое были подвергнуты пыткам, а все доказательства следствия были сфабрикованы. Официальные лица Ирана данные обвинения отвергли.

Дело оказалось резонансным как во всем мире, так и в спортивной сфере. С просьбами о помощи и вмешательстве к президенту США Дональду Трампу обращался руководитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт. Глава государства просьбе внял и призвал Тегеран отменить назначенное судом наказание о казни. С соответствующим прошением о помиловании спортсмена к духовному лидеру Ирана Али Хаменеи и президенту Хасану Роухани обращался и глава Международного олимпийского комитета (МОК).

IOC Statement on the execution of wrestler Navid Afkari in Iran https://t.co/CbnfHClWZG — IOC MEDIA (@iocmedia) September 12, 2020

Однако данные просьбы были проигнорированы, а приговор о казни спортсмена был приведен в исполнение.

«Сложность для нас в том, что эта казнь не имела отношения к спортивному мероприятию. Афкари, безусловно, был великим спортсменом. Другая трудность, конечно же, состоит в том, что около 50 национальных олимпийских комитетов прибывают из территорий, где все еще применяется смертная казнь. Есть разные версии того, что произошло, и разные версии того, был ли суд над ним справедлив», — заявил впоследствии вице-президент МОК Джон Коутс, отметив, что отстранение Ирана от участия в Олимпиаде-2020 исключено.

Казнь Навида Афкари и действия иранских властей против заключенных были осуждены не только со стороны представителей Европы и Америки, но и самих политиков и гражданских активистов Ирана, которые считают, что убийство спортсмена грозит новыми восстаниями и «демонстрацией крайней ненависти к государству со стороны народа».