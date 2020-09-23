Один сезон на взрослом уровне: кого покупает «Барселона»

«Барселона» не слишком активна на трансферном рынке после убытков из-за пандемии и больше продает, чтобы окончательно не уйти в минус. Но совсем без приобретений каталонцы не останутся.

Новый главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман не видит в своей команде Нелсона Семеду, который вот-вот отправится в «Вулверхэмптон» за солидные €40 млн, в связи с чем в «Барсу» скоро приедет новый правый защитник. По слухам, каталонский клуб выиграл конкуренцию за 19-летнего Сержиньо Деста из «Аякса» и в ближайшее время подпишет с ним контракт.

Sport.es со ссылкой на Esport 3 сообщает, что «Барселона» заплатит за Деста скромные €20 млн, еще €5 млн сделка предусматривает в качестве возможных бонусов. Трансфер, как утверждают сразу несколько источников, практически закрыт. Сторонам осталось согласовать лишь порядок выплат за футболиста. При этом, что любопытно, на Деста также претендовала «Бавария». De Telegraaf еще накануне писал, что мюнхенский клуб в его покупке значительно ближе, чем «Барселона».

Реклама

%Основная проблема в переговорах «Аякса» и «Барсы» по Десту — это кризисные правила Ла Лига, которые подразумевают покупку игрока лишь в том случае, если клуб кого-то продаст. В обмен Примера окажет клубам финансовую поддержку. Это основная причина, почему в Испании так значительно уменьшилась покупательная способность в это трансферное окно.

Но Семеду уже практически на Туманном Альбионе, поэтому сделке помешает лишь тот факт, если трансфер португальца сорвется. Защитник тем временем уже попрощался с «Барсой».

Дест остается не самым очевидным кандидатом для усиления «Барселоны». На профессиональном уровне защитник начал выступать не так давно. Только в 2018 году Сержиньо стал получать игровую практику в «Аяксе», но талант игрока быстро заметили в основе. Предыдущий сезон стал для футболиста первом во взрослом футболе: прошлым летом он прошел предсезонный сбор с основным составом, вернувшись с молодежного чемпионата мира, где представлял американскую сборную, а затем дебютировал за команду в Суперкубке Нидерландов. Дест сходу стал игроком, выходящим с первых минут, и в сезоне-2019/20 провел 35 матчей (в том числе и в Лиге чемпионов), отметившись двумя голами и шестью результативными передачами.

Спрос на него вырос, а Transfermarkt.de повысил цену на защитника до €18 млн.

Если переход Деста сорвется, то у «Барсы» есть альтернативный вариант. И тоже — весьма сомнительный. Речь идет о 20-летнем защитнике «Норвич Сити» Максе Ааронсе, интерес к которому, по информации из прессы, есть у «Баварии», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенала», а также лично у Кумана. Diario Sport пишет, что каталонцы договорились об условиях личного контракта с футболистом, однако не могут достигнуть соглашения с «канарейками» по компенсации. «Норвич» хочет получить за своего игрока не менее €30 млн с учетом бонусов, когда как сине-гранатовые хотят снизить цену и готовы предложить взять Ааронса в аренду за €5 млн, а по окончании сезона выкупить. В этом заключается сложность сделки, потому основным вариантом для «Барсы» остается именно Дест.