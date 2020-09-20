Юниоры на КР: короткая программа ученицы Тутберидзе. LIVE

Не все получилось у Азаровой, но были и успехи. Отличный тройной лутц на старте. Затем была ошибка на каскаде из тройных флипа и тулупа, однако и в нем сражалась до конца. Другое дело, что приземление с флипа на две ноги привело к тому, что тулуп получился только двойным. Где-то дальше не хватило сложности, и в итоге пока лишь пятое место — 45,13.