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Юниоры на КР: короткая программа ученицы Тутберидзе. LIVE

Кубок России. 1-й этап. Юниорки. Короткая программа. ОНЛАЙН

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В Сызрани проходит этап Кубка России по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы юниорок.
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16:09

Ну а у нас начинается вторая разминка.

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16:08

Не все получилось у Азаровой, но были и успехи. Отличный тройной лутц на старте. Затем была ошибка на каскаде из тройных флипа и тулупа, однако и в нем сражалась до конца. Другое дело, что приземление с флипа на две ноги привело к тому, что тулуп получился только двойным. Где-то дальше не хватило сложности, и в итоге пока лишь пятое место — 45,13.

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16:05

Ученица олимпийского чемпиона Лиллехамера Алексея Урманова Софья АЗАРОВА из Краснодарского края выступает следующей.

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16:04

Все видно по лицу Самофаловой и ее тренера.

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16:03

Попробовала исполнить оригинальный каскад 3 риттбергер — 3 тулуп, но он не получился. Однако затем спортсменка сразу же сделала тройной лутц и вполне прилично докатала дальше. Впрочем, то падение на риттбергере слишком повлияло на технику. Только четвертая из четырех Самофалова сейчас — 52,02. Федяниной она уступила всего 0,14!

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15:59

Анастасия САМОФАЛОВА из Санкт-Петербурга уже на льду. Для своего выступления девочка выбрала милое, ослепительно синее платье.

15:58

И у атлетки это не получилось так, как она хотела... Первые два вращения на четвертый уровень, хорошие прыжки. Только сил на концовку программы не хватило — всего лишь 52,16.

15:53

Виктория ФЕДЯНИНА из Пермского края готовится покорять судей.

15:52

Она выступила получше Лагутовой. Именинница допустила куда меньше помарок, да и в целом элементы смотрелись целостнее. Отсюда и высокие баллы — 65,03.

15:47

Еще одна москвичка, Мария ЗАХАРОВА.

15:46

Девочку можно только похвалить за темп и яркость проката! Но были технические огрехи, в том числе на акселе — итоговый балл 60,09.

15:40

Открывает программу женского турнира Наталья ЛАГУТОВА из Москвы.

15:37

А вот и первая разминка на льду. Юниорки готовятся к прокатам: среди них Наталья ЛАГУТОВА, Мария ЗАХАРОВА, Виктория ФЕДЯНИНА, Анастасия САМОФАЛОВА и Софья АЗАРОВА.

15:25

Между тем на арене в Сызрани проходит награждение пар. Юлия Артемьева и Михаил Назарычев выиграли первый этап Кубка России. Ксения Ахантьева и Валерий Колесов вторые, а закрыли тройку призеров Анастасия Балабанова и Алексей Святченко. Тут произвольные прокаты лучших пар:

15:15

Итак, переходим к разминкам. Их три. А всего сегодня выступит 16 участниц.

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15:00

Старт прокатов назначен на 15:30.

14:50

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы юниорок на этапе Кубка России в Сызрани.