Юниоры на КР: короткая программа ученицы Тутберидзе. LIVE

Ну а у нас начинается вторая разминка.
Не все получилось у Азаровой, но были и успехи. Отличный тройной лутц на старте. Затем была ошибка на каскаде из тройных флипа и тулупа, однако и в нем сражалась до конца. Другое дело, что приземление с флипа на две ноги привело к тому, что тулуп получился только двойным. Где-то дальше не хватило сложности, и в итоге пока лишь пятое место — 45,13.
Ученица олимпийского чемпиона Лиллехамера Алексея Урманова Софья АЗАРОВА из Краснодарского края выступает следующей.
Все видно по лицу Самофаловой и ее тренера.
Попробовала исполнить оригинальный каскад 3 риттбергер — 3 тулуп, но он не получился. Однако затем спортсменка сразу же сделала тройной лутц и вполне прилично докатала дальше. Впрочем, то падение на риттбергере слишком повлияло на технику. Только четвертая из четырех Самофалова сейчас — 52,02. Федяниной она уступила всего 0,14!
Анастасия САМОФАЛОВА из Санкт-Петербурга уже на льду. Для своего выступления девочка выбрала милое, ослепительно синее платье.
И у атлетки это не получилось так, как она хотела... Первые два вращения на четвертый уровень, хорошие прыжки. Только сил на концовку программы не хватило — всего лишь 52,16.
Виктория ФЕДЯНИНА из Пермского края готовится покорять судей.
Она выступила получше Лагутовой. Именинница допустила куда меньше помарок, да и в целом элементы смотрелись целостнее. Отсюда и высокие баллы — 65,03.
Еще одна москвичка, Мария ЗАХАРОВА.
Девочку можно только похвалить за темп и яркость проката! Но были технические огрехи, в том числе на акселе — итоговый балл 60,09.
Открывает программу женского турнира Наталья ЛАГУТОВА из Москвы.
А вот и первая разминка на льду. Юниорки готовятся к прокатам: среди них Наталья ЛАГУТОВА, Мария ЗАХАРОВА, Виктория ФЕДЯНИНА, Анастасия САМОФАЛОВА и Софья АЗАРОВА.
Между тем на арене в Сызрани проходит награждение пар. Юлия Артемьева и Михаил Назарычев выиграли первый этап Кубка России. Ксения Ахантьева и Валерий Колесов вторые, а закрыли тройку призеров Анастасия Балабанова и Алексей Святченко. Тут произвольные прокаты лучших пар:
Итак, переходим к разминкам. Их три. А всего сегодня выступит 16 участниц.
Старт прокатов назначен на 15:30.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы юниорок на этапе Кубка России в Сызрани.