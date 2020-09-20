«Русская машина»: Худобин приблизил «Даллас» к Кубку Стэнли

Начало положено: уже не четыре, а три победы отделяют «Даллас» от второго Кубка Стэнли в истории.

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В ночь на 20 сентября «Старз» уверенно одолели «Тампу» в первом матче финальной серии. Встреча в канадском Эдмонтоне завершилась со счетом 1:4. У победителей голы оформили Джоэль Хэнли (первая шайба в Национальной хоккейной лиге), Джейми Олексяк после голевого паса от Александра Радулова (первое очко в активе россиян в финале Кубка Стэнли), Йоэль Кивиранта и Джейсон Дикинсон, забивший уже в пустые ворота. Хоккеисты «Лайтнинг» сумели ответить лишь шайбой в исполнении Янни Гурда, заброшенной после серии рикошетов.

Если говорить о периодах, то в первых двух в атаке интереснее и агрессивнее смотрелись «звезды», тогда как «Тампа» забрала последнюю 20-минутку.

Пара слов о статистике шести россиян, ведущих борьбу за главный клубный трофей мира:

— Голкипер «звезд» Антон Худобин отразил 35 бросков из 36, тогда как его коллега по амплуа из «Тампы» — 16 из 19;

— Также в составе «Далласа» результативный пас занес себе в актив Александр Радулов;

— Остальные же отечественные игроки — Денис Гурьянов («Даллас»), Михаил Сергачев («Тампа») и, что поразительно, Никита Кучеров («Тампа») завершили встречу с 0 очков.

Выбор трех главных звезд матча был очевиден.

Третьим стал Джоэль Хэнли, вторым – еще один защитник «Далласа» Джейми Олексяк. Героем же вечера признали Антона Худобина. Раз за разом выручая оборону (97,2% отраженных бросков), «русская машина», как называют игрока в команде, затмила атакующую линию соперника во главе с Кучеровым.

Стоит отметить, что для 34-летнего вратаря это 13-я победа в плей-офф НХЛ за карьеру, и все они были одержаны в нынешнем сезоне. Как пишет Sport24, по данному показателю Худобин превзошел результат Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз», выйдя на чистое шестое место среди российских голкиперов в НХЛ. Первым остается Евгений Набоков (42 виктории), вторым — Николай Хабибулин (39), третьим — Василевский (29).

«Мы уверены в каждом, кто в составе. Парни здорово зачищали пятачок, делали подборы, — цитирует стража ворот официальный сайт лиги. — Хоккей — командный спорт, верно? Я делаю свою работу, они — свою. Мы здорово общаемся: отлично видеть, как ребята блокируют броски, убирают шайбу от наших ворот. Восхитительно. Чем больше бросков, тем сильнее уверенность? Даже не знаю. Бывают матчи, когда по воротам бросают 20-25 раз, и мне тоже комфортно. Такие победы тоже хороши — просто концентрируюсь на каждом следующем броске. Даже не думаю о том, сколько их будет в итоге.

«Тампа» в третьем периоде очень мощно шла вперед. И если бы счет стал 2:3, то мы не знаем, что бы произошло. Поэтому мы должны были удерживать счет, превращать 3:1 в 4:1. Это тоже дает уверенность».

Не скрывают своего восхищения Худобиным не только партнеры по команде, но и соперники. Так, форвард «Тампы» Тайлер Джонсон признал высокий уровень вратаря из России, однако добавив, что он и его одноклубники сделали недостаточно для того, чтобы пробить голкипера больше одного раза.

«Прекрасный страж ворот! Когда у него включен тумблер, его очень сложно пробить. Достаточно ли мы сделали, чтобы усложнить Худобину жизнь? Определенно, нет, раз в итоге проиграли. Даже в третьем периоде он видел большинство бросков, которые мы наносили по его воротам», — рассуждал нападающий.

Особого внимания достоин и тренер «Далласа» Рик Боунесс, невольно ставший одной из центральных фигур схватки с «Лайтнинг». Дело в том, что специалист отработал пять лет в тренерском штабе «молний». Бок о бок с нынешним наставником «Тампы» Джоном Купером. Однако руководство клуб рассталось с тренером не самым красивым образом, попросту не продлив с ним контракт.

Сам же Боунесс, похоже, не держит обиды на бывшую команду, и в финале Кубка Стэнли — 2020 будет руководствоваться исключительно разумом, а не эмоциями. Не жаждой мести.

«Это были пять замечательных лет: вернули команду в плей-офф, три раза играли в финалах конференции, в 2015 году вышли в финал. Замечательные годы! Однако в карьере тренера обязательно наступит период, когда нужно двигаться дальше. И наше расставание пошло на пользу нам обоим. Я был готов двигаться дальше, и они были готовы сделать следующий шаг вперед. Никаких обид — это хоккей», — признается специалист.

Следующий матч противостояния назначен на 22 сентября. Встреча начнется в 3.00 по московскому времени.