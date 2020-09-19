Без шансов для соперниц: Щербакова выиграла этап Кубка России

Ну что же, сложно спорить с тем, что по технической наполненности произвольной программы с Анной Щербаковой на этом этапе поспорить не может никто. Больше восьмидесяти баллов за технику, не без шероховатостей, тройной лутц, заход на который в конце программы был трудным, но отлично выполнила прыжок. Были степ-ауты, но они не помешают ей выиграть этот этап.