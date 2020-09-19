Без шансов для соперниц: Щербакова выиграла этап Кубка России

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию соревнований. До скорых встреч!
А вот так выглядит итоговая турнирная таблица:
Вот так судьи оценили выступления фигуристок в произвольной программе.
Подведем итоги. Без шансов для всех остальных фигуристок этап выигрывает Анна Щербакова, второй становится Анна Фролова, а замыкает тройку лидеров Майя Хромых.
123,34 балла ставят Хромых за произвольную, что дает ей в сумме двух программ 192,62 балла.
Увы, но начинает прыжковую часть программы Хромых с падения с четверного сальхова. И достаточно много и помарок, и серьезных ошибок допускает Майя, первое падение, увы, не становится единственным. Не самое удачное выступление ученицы Этери Тутберидзе, сильно расстраивается девушка. Не так уж много баллов набирает она за технику.
Завершает программу еще одна фигуристка Тутберидзе — Майя Хромых.
Ну что же, судьи ставят за произвольную Щербаковой 164,27 балла. Это дает ей 246,40 балла в общем.
Ну что же, сложно спорить с тем, что по технической наполненности произвольной программы с Анной Щербаковой на этом этапе поспорить не может никто. Больше восьмидесяти баллов за технику, не без шероховатостей, тройной лутц, заход на который в конце программы был трудным, но отлично выполнила прыжок. Были степ-ауты, но они не помешают ей выиграть этот этап.
Исполняет Аня четверной флип! Чисто!
Анна Щербакова, двукратная чемпионка России, лидер короткой программы, на льду.
137,82 балла дают ей судьи, и 206,01 у Анны Фроловой за две программы.
Слезы выступают у спортсменки, но на сей раз — слезы радости. Отлично выполнила свой произвольный прокат Фролова, очень довольна собой, довольна и наставница, которая приехала вместе с ней. Чистый прокат, может, заметят судьи недочеты, но в общем и целом — отличная программа.
Анна Фролова, вошедшая в тройку лидеров по итогам короткой программы, на льду.
Судьи оценивают ее выступление в 118,40 балла, что дает ей 180,87 балла за две программы, что сделало ее лидером.
Великолепный прокат выдает Талалайкина, очень довольна и она, и ее тренеры. Без ошибок выдала она произвольную программу, справилась она со всеми элементы, сделала тройной лутц + тройной тулуп + тройной риттбергер, усложнив тем самым свою программу.
А на лед выходит Мария Талалайкина из Санкт-Петербурга. Она работает в группе Евгения Руковицина.
Улыбаются и фигуристка, и ее наставница Оксана Матвеева. 114,85 за произвольную, что дает ей 174,34 балла за две программы.
Без серьезных ошибок завершает свое выступление в произвольной программе Султанмагомедова, чистая программа, пусть не совсем сложные элементы, но уровень Камилы очевидно выше, чем у фигуристок из первой разминок.
Завершилась разминка, и на льду остается Камила Султанмагомедова. Представляет она Москву.
А вот так выглядит таблица после первой разминки.
Выходит на разминку вторая группа: Анна Щербакова, Камила Султанмагомедова, Мария Талалайкина, Анна Фролова и Майя Хромых.
Судьи ставят ей 94,38 балла, что дало ей 149,39 балла за обе программы. Пока она расположилась на втором месте.
Ставит первым каскад двойной аксель - тройной тулуп Онищенко, первый прыжок у нее получается отличным, а вот со второго она падает, увы. Дальше фигуристка выправляет программу, а под занавес выступления очень уж неприятно падает на спину. Но несмотря на эти ошибки, больше, чем выступившие фигуристки набирает Арина по технике, но очень расстроена девушка своим неудавшимся прокатом.
Закроет первую разминку Арина Онищенко из Санкт-Петербурга.
92,06 балла судьи дали ей за произвольную, 150,56 балла за два проката у Молчановой.
Срывает первый же прыжок Молчанова, бабочка у нее на тройном лутце. Каскад, увы, ошибок на этом закончен не был, и несколько раз достаточно больно падает Станислава с прыжков, теряя на этом важные баллы. Поддерживает расстроенную фигуристку ее тренер, Алексей Урманов.
Станислава Молчанова из Краснодарского края представит свою произвольную программу.
89,26 балла за произвольную, что дает Сарновской 141,25 балла за обе программы.
Начала с отлично исполненного каскада двойной аксель — тройной тулуп фигуристка, потом допустила неточность на приземлении с одного из прыжковых элементов. Было одно падение с двойного акселя, но оставила приятное впечатление юная фигуристка, неплохо набрала по технике.
София Сарновская, которая представляет Москву, выходит на лед под музыку из фильмов Чарли Чаплина.
Судьи оценивают выступление Ющенковой в 82,76 балла, что дало ей 129,37 балла в итоге.
Не без недочетов, конечно, и ошибок, но со многими элементами весьма неплохо справилась фигуристка. Улыбается ее тренер, довольна она прокатом своей подопечной. Приятное впечатление оставляет после себя Виктория, несмотря на то, что техническая сторона программы слабовата.
Завершена разминка, а на льду остается Виктория Ющенкова, она начнет произвольную программу.
На разминку выходит первая группа участниц: Виктория Ющенкова, Софья Сарновская, Станислава Молчанова и Арина Онищенко.
Пока соревнования еще не начались, главная фаворитка этапа Анна Щербакова разминается в зале. Прыжки и каскады она выполняет прямо на полу.
После короткой программы лидирует Анна Щербакова, ученица Этери Тутберидзе. На втором месте идет воспитанница этого же тренера Майя Хромых, замыкает тройку лидеров Анна Фролова.
Вот в таком порядке выступят фигуристки в произвольной программе.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы женщин на этапе Кубка России в Сызрани.