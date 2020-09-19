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Без шансов для соперниц: Щербакова выиграла этап Кубка России

Анна Щербакова стала победительницей 1-го этапа Кубка России

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В Сызрани проходит этап Кубка России по фигурному катанию. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы среди девушек. Победительницей 1-го этапа турнира стала ученица Этери Тутберидзе Анна Щерабакова.
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16:10

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию соревнований. До скорых встреч!

16:08

А вот так выглядит итоговая турнирная таблица:

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16:07

Вот так судьи оценили выступления фигуристок в произвольной программе.

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16:06

Подведем итоги. Без шансов для всех остальных фигуристок этап выигрывает Анна Щербакова, второй становится Анна Фролова, а замыкает тройку лидеров Майя Хромых.

16:05

123,34 балла ставят Хромых за произвольную, что дает ей в сумме двух программ 192,62 балла.

16:03

Увы, но начинает прыжковую часть программы Хромых с падения с четверного сальхова. И достаточно много и помарок, и серьезных ошибок допускает Майя, первое падение, увы, не становится единственным. Не самое удачное выступление ученицы Этери Тутберидзе, сильно расстраивается девушка. Не так уж много баллов набирает она за технику.

15:58

Завершает программу еще одна фигуристка Тутберидзе — Майя Хромых.

15:57

Ну что же, судьи ставят за произвольную Щербаковой 164,27 балла. Это дает ей 246,40 балла в общем.

15:55

Ну что же, сложно спорить с тем, что по технической наполненности произвольной программы с Анной Щербаковой на этом этапе поспорить не может никто. Больше восьмидесяти баллов за технику, не без шероховатостей, тройной лутц, заход на который в конце программы был трудным, но отлично выполнила прыжок. Были степ-ауты, но они не помешают ей выиграть этот этап.

15:50

Исполняет Аня четверной флип! Чисто!

15:49

Анна Щербакова, двукратная чемпионка России, лидер короткой программы, на льду.

15:49

137,82 балла дают ей судьи, и 206,01 у Анны Фроловой за две программы.

15:46

Слезы выступают у спортсменки, но на сей раз — слезы радости. Отлично выполнила свой произвольный прокат Фролова, очень довольна собой, довольна и наставница, которая приехала вместе с ней. Чистый прокат, может, заметят судьи недочеты, но в общем и целом — отличная программа.

15:42

Анна Фролова, вошедшая в тройку лидеров по итогам короткой программы, на льду.

15:42

Судьи оценивают ее выступление в 118,40 балла, что дает ей 180,87 балла за две программы, что сделало ее лидером.

15:39

Великолепный прокат выдает Талалайкина, очень довольна и она, и ее тренеры. Без ошибок выдала она произвольную программу, справилась она со всеми элементы, сделала тройной лутц + тройной тулуп + тройной риттбергер, усложнив тем самым свою программу.

15:34

А на лед выходит Мария Талалайкина из Санкт-Петербурга. Она работает в группе Евгения Руковицина.

15:34

Улыбаются и фигуристка, и ее наставница Оксана Матвеева. 114,85 за произвольную, что дает ей 174,34 балла за две программы.

15:32

Без серьезных ошибок завершает свое выступление в произвольной программе Султанмагомедова, чистая программа, пусть не совсем сложные элементы, но уровень Камилы очевидно выше, чем у фигуристок из первой разминок.

15:26

Завершилась разминка, и на льду остается Камила Султанмагомедова. Представляет она Москву.

15:22

А вот так выглядит таблица после первой разминки.

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15:21

Выходит на разминку вторая группа: Анна Щербакова, Камила Султанмагомедова, Мария Талалайкина, Анна Фролова и Майя Хромых.

15:20

Судьи ставят ей 94,38 балла, что дало ей 149,39 балла за обе программы. Пока она расположилась на втором месте.

15:18

Ставит первым каскад двойной аксель - тройной тулуп Онищенко, первый прыжок у нее получается отличным, а вот со второго она падает, увы. Дальше фигуристка выправляет программу, а под занавес выступления очень уж неприятно падает на спину. Но несмотря на эти ошибки, больше, чем выступившие фигуристки набирает Арина по технике, но очень расстроена девушка своим неудавшимся прокатом.

15:13

Закроет первую разминку Арина Онищенко из Санкт-Петербурга.

15:12

92,06 балла судьи дали ей за произвольную, 150,56 балла за два проката у Молчановой.

15:11

Срывает первый же прыжок Молчанова, бабочка у нее на тройном лутце. Каскад, увы, ошибок на этом закончен не был, и несколько раз достаточно больно падает Станислава с прыжков, теряя на этом важные баллы. Поддерживает расстроенную фигуристку ее тренер, Алексей Урманов.

15:06

Станислава Молчанова из Краснодарского края представит свою произвольную программу.

15:05

89,26 балла за произвольную, что дает Сарновской 141,25 балла за обе программы.

15:02

Начала с отлично исполненного каскада двойной аксель — тройной тулуп фигуристка, потом допустила неточность на приземлении с одного из прыжковых элементов. Было одно падение с двойного акселя, но оставила приятное впечатление юная фигуристка, неплохо набрала по технике.

14:58

София Сарновская, которая представляет Москву, выходит на лед под музыку из фильмов Чарли Чаплина.

14:57

Судьи оценивают выступление Ющенковой в 82,76 балла, что дало ей 129,37 балла в итоге.

14:55

Не без недочетов, конечно, и ошибок, но со многими элементами весьма неплохо справилась фигуристка. Улыбается ее тренер, довольна она прокатом своей подопечной. Приятное впечатление оставляет после себя Виктория, несмотря на то, что техническая сторона программы слабовата.

14:49

Завершена разминка, а на льду остается Виктория Ющенкова, она начнет произвольную программу.

14:45

На разминку выходит первая группа участниц: Виктория Ющенкова, Софья Сарновская, Станислава Молчанова и Арина Онищенко.

14:40

Пока соревнования еще не начались, главная фаворитка этапа Анна Щербакова разминается в зале. Прыжки и каскады она выполняет прямо на полу.

14:35

После короткой программы лидирует Анна Щербакова, ученица Этери Тутберидзе. На втором месте идет воспитанница этого же тренера Майя Хромых, замыкает тройку лидеров Анна Фролова.

14:30

Вот в таком порядке выступят фигуристки в произвольной программе.

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14:25

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы женщин на этапе Кубка России в Сызрани.