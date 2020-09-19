Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Все соревнования
В шаге от победы: ученик Плющенко лидирует на этапе Кубка России

Фигурист Ковалев лидирует после короткой программы на 1-м этапе Кубка России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
В Сызрани проходит этап Кубка России по фигурному катанию. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы мужчин, по итогам которой лидирует набравший 84.87 балла Артем Ковалев.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
20:25

На этом мы прощаемся. Произвольные прокаты состоятся завтра. Начало запланировано на 12.45 по московскому времени. До свидания.

20:21

Ну, и вот так выглядит турнирная таблица мужчин после короткой программы.

close
20:20

Всего лишь 60.84 балла. Это пятый результат.

20:17

Невзрачный прокат, конечно. В музыку сильно не попал, сделал «бабочку» на четверном сальхове, упал. Ну, хотя бы тройной аксель исполнил.

20:13

Закрывает программу Егор Мурашов из Москвы.

20:12

81.82 балла. «Бабочка» на тройном акселе дала себе знать, но в тройке по итогам сегодняшнего дня Игнатов будет.

close
20:10

Неплохо начал свой прокат Макар с удачного четверного риттбергера. А вот тройной аксель сорвал фигурист, после чего и дорожка шагов вышла с недочетами.

20:07

Еще один представитель Санкт-Петербурга Макар Игнатов на очереди.

20:06

64.68 балла всего лишь.

20:04

Не самый убедительный прокат. Недокрут на четверном лутце и падение, нечеткие технические элементы в конце программы.

20:00

На льду Антон Шулепов из Петербурга.

19:59

76.68 балла получает Роман.

19:56

Едва не сорвал каскад четверной тулуп - тройной тулуп — чуть не упал после первого прыжка. Возможно, был недокрут на четверном сальхове. Ну, и плюс падение. Неудачный прокат.

19:53

Открывает выступления второй группы участников среди мужчин Роман Савосин, который представляет школу «Самбо-70». Но отделение «Конек Чайковской».

19:47

На льду фигуристы из второй разминки.

close
19:46

Ну, и заметно больше набирает Ковалев — 84.87 балла.

19:43

Заметно лучше двух предыдущих фигуристов выступил Ковалев. Едва-едва успел уложиться в музыку. Четверной сальхов, тройной аксель, каскад 3-3. Все успешно выполнено.

19:40

Артем Ковалев из московской академии Евгения Плющенко на льду.

19:39

52.64 балла всего лишь получил за свою короткую программу Варакин.

19:36

Провальный прокат. Падение, большой недокрут на четверном тулупе, скорости почти не было. По техническим баллам сильно уступил Петрову. Все понимает Варакин.

19:33

На очереди Максим Варакин из Москвы.

19:32

59.29 балла получил за свой прокат Петров.

19:31

При этом возможности дать автографы юным болельщицам не упустил.

close
19:30

Выступал под композицию Сергея Лазарева Scream. Допустил серию ошибок фигурист, и своим выступлением он скорее недоволен.

19:27

Открывает программу Максим Петров из Татарстана. Представляет он спортивную школу «Стрела».

19:22

После небольшой заминки фигуристы все-таки вышли на лед. Идет разминка.

19:16

Первая разминка:

Максим Петров (Республика Татарстан); Максим Варакин (Москва); Артем Ковалев (Москва).

Вторая разминка:

Роман Савосин (Москва); Антон Шулепов (Санкт-Петербург); Макар Игнатов (Санкт-Петербург); Егор Мурашов (Москва).

19:15

Среди мужчин сегодня с короткой программой выступят семь фигуристов.

19:10

Сегодня уже состоялась контрольная программа девушек-одиночниц, а также произвольные прокаты танцевальных дуэтов среди взрослых и юниоров. Последние как раз откатали перед мужчинами-одиночниками.

19:05

Старт прокатов запланирован на 19.15 мск.

19:00

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы мужчин на этапе Кубка России.