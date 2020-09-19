В шаге от победы: ученик Плющенко лидирует на этапе Кубка России

На этом мы прощаемся. Произвольные прокаты состоятся завтра. Начало запланировано на 12.45 по московскому времени. До свидания.
Ну, и вот так выглядит турнирная таблица мужчин после короткой программы.
Всего лишь 60.84 балла. Это пятый результат.
Невзрачный прокат, конечно. В музыку сильно не попал, сделал «бабочку» на четверном сальхове, упал. Ну, хотя бы тройной аксель исполнил.
Закрывает программу Егор Мурашов из Москвы.
81.82 балла. «Бабочка» на тройном акселе дала себе знать, но в тройке по итогам сегодняшнего дня Игнатов будет.
Неплохо начал свой прокат Макар с удачного четверного риттбергера. А вот тройной аксель сорвал фигурист, после чего и дорожка шагов вышла с недочетами.
Еще один представитель Санкт-Петербурга Макар Игнатов на очереди.
64.68 балла всего лишь.
Не самый убедительный прокат. Недокрут на четверном лутце и падение, нечеткие технические элементы в конце программы.
На льду Антон Шулепов из Петербурга.
76.68 балла получает Роман.
Едва не сорвал каскад четверной тулуп - тройной тулуп — чуть не упал после первого прыжка. Возможно, был недокрут на четверном сальхове. Ну, и плюс падение. Неудачный прокат.
Открывает выступления второй группы участников среди мужчин Роман Савосин, который представляет школу «Самбо-70». Но отделение «Конек Чайковской».
На льду фигуристы из второй разминки.
Ну, и заметно больше набирает Ковалев — 84.87 балла.
Заметно лучше двух предыдущих фигуристов выступил Ковалев. Едва-едва успел уложиться в музыку. Четверной сальхов, тройной аксель, каскад 3-3. Все успешно выполнено.
Артем Ковалев из московской академии Евгения Плющенко на льду.
52.64 балла всего лишь получил за свою короткую программу Варакин.
Провальный прокат. Падение, большой недокрут на четверном тулупе, скорости почти не было. По техническим баллам сильно уступил Петрову. Все понимает Варакин.
На очереди Максим Варакин из Москвы.
59.29 балла получил за свой прокат Петров.
При этом возможности дать автографы юным болельщицам не упустил.
Выступал под композицию Сергея Лазарева Scream. Допустил серию ошибок фигурист, и своим выступлением он скорее недоволен.
Открывает программу Максим Петров из Татарстана. Представляет он спортивную школу «Стрела».
После небольшой заминки фигуристы все-таки вышли на лед. Идет разминка.
Первая разминка:
Максим Петров (Республика Татарстан); Максим Варакин (Москва); Артем Ковалев (Москва).
Вторая разминка:
Роман Савосин (Москва); Антон Шулепов (Санкт-Петербург); Макар Игнатов (Санкт-Петербург); Егор Мурашов (Москва).
Среди мужчин сегодня с короткой программой выступят семь фигуристов.
Сегодня уже состоялась контрольная программа девушек-одиночниц, а также произвольные прокаты танцевальных дуэтов среди взрослых и юниоров. Последние как раз откатали перед мужчинами-одиночниками.
Старт прокатов запланирован на 19.15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы мужчин на этапе Кубка России.