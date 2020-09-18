Отказал «МЮ» и «Барсе»: «Ливерпуль» провернул супертрансфер

В конце июня «Ливерпуль» наконец-таки оформил чемпионский титул в Английской премьер-лиге (АПЛ), и уже тогда болельщики ждали новых трансферов и усиления команды, ведь очевидно, что предела совершенству нет (хотя, наблюдая за «Ливерпулем» образца прошлого сезона, могло показаться иначе). Но на протяжении достаточно долгого времени «красные» покупками не радовали совсем. Ожидалось, что команду пополнит Тимо Вернер, но Юрген Клопп категорически отказался платить «Лейпцигу» более €50 млн, ведь экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, ударил по всем без исключения. Впрочем, в «Челси» денег не пожалели и перехватили талантливого немецкого форварда. А уж на фоне того, что «синие» этим летом подписали еще и Кая Хаверца, Тьяго Силву, Бена Чилуэлла и других, опасений у болельщиков «Ливерпуля» по отношению к своей любимой команде лишь прибавилось.

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В итоге «красные» оформили крайне выгодную с нескольких сторон сделку и приобрели Тьяго Алькантару. 29-летний центральный полузащитник будет выступать под шестым игровым номером.

«Проходят годы, ты пытаешься выиграть как можно больше, а когда выигрываешь, хочешь еще большего. Думаю, «Ливерпуль» характеризует меня. Я хочу достичь всех целей, выиграть как можно больше трофеев. Болельщики в предвкушении не больше меня! Дело не в словах, а в делах. На поле я отдам свое сердце партнерам по команде, клубу и болельщикам», — сказал новичок «Ливерпуля».

Во-первых, чемпионы Англии после долгих и сложных переговоров с мюнхенской «Баварией» (а немцы хотели выручить за своего игрока не менее €30 млн и едва не закрыли сделку) сумели снизить ценник до порядка €22 млн. Еще чуть более €5 млн «красные» выплатят лучшему клубу Германии в качестве бонусов, если Алькантара со своей новой командой выиграет АПЛ или Лигу чемпионов. На это у хавбека будет минимум четыре года — именно на такой срок рассчитан его контракт. В условиях кризиса, когда почти все клубы вынуждены экономить и ограничивать себя на трансферном рынке, это очень удачное вложение.

Во-вторых, «Ливерпуль» приобрел уже готового футболиста топ-уровня, которого не надо лишний раз учить. Тьяго прошел через школу «Барселоны», его вырастил Хосеп Гвардиола, в нем видели второго Хави, но он ждать ухода легенды сине-гранатовых не стал и ушел в «Баварию», кстати, как раз к Гвардиоле. Испанец точно знает, что такое громкие и серьезные победы: с каталонцами и мюнхенцами он в общей сумме выиграл 28 трофеев. Конечно, можно сделать скидку на то, что большая часть из них была завоевана в национальных первенствах Испании и Германии, где «Барселона» и «Бавария» соответственно априори являются одними из главных фаворитов, но к двум победам в Лиге чемпионов, как минимум, уж не прикопаться.

В-третьих, никто и не сомневается в профессиональных качествах Тьяго. Он обладает отменным как коротким пасом, так и длинным, а еще владеет отличной техникой и прекрасно обращается с мячом, а также способен держать под контролем всю центральную зону. Приобретение такого футболиста это 100% усиление, а 29 лет — это не тот возраст, когда игрока можно уже списывать со счетов.

Ну и главное, зачем Юрген Клопп и уговорил Тьяго переехать на «Энфилд», это добавить разнообразия в атаке. От «Ливерпуля» привыкли видеть доминирующий атакующий футбол, но он не всегда эффективен в матчах с командами, которые предпочитают обороняться едва ли не всем составом (мадридский «Атлетико» не даст соврать). Тьяго должен помочь «красным» решить эту проблему, добавив вариативности в нападении, при этом не теряя зоны в центре поля.

В конце концов, приобретение Алькантары — это простое увеличение обоймы. У «Ливерпуля» в центре поля уже имеются Джордан Хендерсон, Наби Кейта, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Фабиньо, который, кстати, может теперь при необходимости использоваться и как центральный защитник, а также Жоржиньо Вейналдум. Вокруг последнего, к слову, немало слухов о его возможном трансфере в «Барселону» к Рональду Куману. Но Юрген Клопп на последней пресс-конференции четко обозначил позицию, что расставаться клуб ни с кем не планирует после покупки Тьяго. Если Вейналдум и уедет покорять «Камп Ноу», то только по своему желанию. В этом же случае «Ливерпуль» и заработает, и не столкнется с кадровыми трудностями.

«Очень рад, что наконец-то все получилось и мы смогли это сделать. Мечтать о таком футболисте в составе — это уже радость. Но когда мы вышли на контакт с Тьяго, то поняли, что ему нравится наш проект. Это было действительно приятно. Я действительно счастлив, что этот замечательный человек присоединился к нам. Это хорошо не только по футбольным, но и по всем прочим причинам», — добавил Клопп.