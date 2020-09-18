«Хотят свести счеты»: экс-главе биатлона России грозит тюрьма

«Может скрыться и угрожать свидетелям»

17 сентября в отечественном спорте громыхнула очередная неприятная новость: бывший глава Союза биатлонистов России, ныне директор Центра спортивной подготовки России (ФГБУ «ЦСП») Александр Кравцов задержан правоохранительными органами по обвинению в растрате средств в особо крупном размере и отправлен в изолятор временного содержания на Петровке. Дело было направлено в Басманный суд Москвы, который на следующий день, 18 сентября, принял решение арестовать 67-летнего функционера.

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Адвокаты Кравцова попросили суд ограничиться отправкой обвиняемого под домашний арест. В защиту своего клиента они привели положительные характеристики экс-президента СБР от российских спортсменов и представителей различных спортивных федераций. Однако просьба защиты не была удовлетворена, и суд встал на сторону следствия.

До 15 ноября Александр Кравцов будет находиться под стражей.

Следователь настоял именно на полноценном аресте, указав на то, что обвиняемый может скрыться, а также впоследствии угрожать и давить на свидетелей.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Кравцову меры пресечения в виде содержания под стражей», — приводит ТАСС постановление судьи.

Кравцову грозит до десяти лет тюрьмы

Функционера обвиняют по статье 160 УК РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»). Следствие считает, что в период с мая 2014 года по июль 2017-го Кравцов трудоустроил в штат Центра спортивной подготовки России по меньшей мере несколько человек на разные должности, которые регулярно получали зарплату, но при этом фактически не работали: один считался спортсменом-инструктором российской национальной команды по лыжным гонкам и еще шесть были назначены аналитиками комплексной научной группы.

По сути обвинения в отношении Кравцова вряд ли можно назвать чем-то неожиданным, ведь предпосылки к этому появились еще около года назад, когда генеральная прокуратура в ходе проверки обнаружила, что в штат федерации были зачислены две дочери функционера, а также его зять и внук. Сам 67-летний руководитель, как выяснилось, скрыл сведения о доходах федерации и не указал наличие в собственности недвижимости и автомобилей.

Следствие утверждает, что всего Кравцов растратили или присвоил 14,45 млн рублей. Максимальное наказание по статье, по которой проходит обвиняемый, — тюремное заключение сроком на 10 лет.

Министерство спорта готово оказать содействие

Несмотря на возникшие серьезные судебные разбирательства, ЦСП продолжит свою работу в штатном режиме — обязанности Кравцова пока что временно возложены на первого заместителя директора центра Дмитрия Столярова. При этом в дело готово вмешаться министерство спорта России. По словам министра Олега Матыцина, ведомство может оказать следствию содействие в расследовании данного дела.

«Выражаем уверенность, что в ходе предварительного расследования будут достоверно установлены все фактические обстоятельства дела. Со своей стороны Минспорт России готов оказать содействие органам предварительного расследования.

Минспорт России гарантирует, что подготовка членов спортивных сборных команд Российской Федерации будет продолжена в установленном порядке, проведение органами предварительного расследования следственных действий никак не отразится на качестве и сроках данной подготовки», — заявили в министерстве.

Кравцов вины не признает и считает, что с ним хотят «свести счеты»

Центром спортивной подготовки Александр Кравцов руководит еще с 2009 года. Примечательно, что период, который фигурирует в деле — с 2014 по 2017 годы, — относится к временному отрезку, когда функционер был и президентом Союза биатлонистов России (отечественный биатлон директор возглавил в 2014-м, заменив Михаила Прохорова, а в 2018-м данный пост покинул по собственному желанию после допинговых скандалов). Однако отношения к СБР соответствующее расследование не имеет. Сам же Кравцов все обвинения в свой адрес отрицает.

«Я 40 лет проработал в советском и российском спорте, я никогда не представлял, что мне будет предъявлено обвинение, что специалисты якобы были приняты на работу, а на самом деле не выполняли свои функции. Те лица, которые проходят как «мертвые души» по документам, являются членами экспертного совета, принятые министром спорта с соответствующими полномочиями и регалиями», — приводит РИА «Новости» слова Кравцова из зала суда.

Более того, функционер считает, что стал жертвой сговора. По мнению Кравцова, его бывший заместитель Александр Афанасьев «пытается свести с ним счеты» после того, как тот ранее был уволен по подозрению в сокрытии доходов ЦСП.

«Я не собираюсь ни на кого давить или препятствовать расследованию, в чем меня подозревает следователь, опираясь на свидетеля, который сам был уволен за сокрытие доходов и пытается свести со мной счеты», — добавил он.