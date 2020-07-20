Матч с «Крыльями» отменен: как завершился сезон для «Сочи»

«Крылья Советов» у себя в Twitter-аккаунте сообщили, что матч заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» не состоится в связи с массовым заболеванием COVID-19 в стане черноморской команды.

Реклама

«Сочи» прислал письмо в адрес «Крыльев», в котором указал, что эпидемиологическая ситуация не позволит команде провести матч в Самаре», — отмечается в заявлении.

Как итог, команда Александра Кокорина (с наибольшей вероятностью) получит второе техническое поражение кряду (матч невозможно перенести на резервный день, потому что он уже был назначен лигой на 19 июля) и завершит чемпионат России сезона-2019/20 не ниже 14-го места. Идущие 15-ми «Крылья», даже учитывая возможную техническую победу над «Сочи», никак не догонят южан.

Вместе с тем по-прежнему остается непонятна судьба «Крыльев Советов», которые, даже находясь в зоне прямого вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), сохраняют надежду на спасение. Всему виной подмосковные «Химки», которые, обеспечив себе путевку в высший дивизион, не могут определиться с собственным будущим. В частности, финансированием, которое необходимо для выступления в РПЛ.

Об этой ситуации после срыва матча с «Сочи» уже высказался главный тренер самарцев Андрей Талалаев. Он заявил, что команда сейчас находится в подвешенном состоянии.

«Игра с «Сочи» отменена. Сезон пока вообще оценивать не могу — необходимо сначала отойти от него, потом давать оценку всему, что происходит. Мы сейчас в состоянии ожидания. Больше всего пугает неизвестность. Мы ждем, больше добавить нечего», — цитирует Талалаева «Чемпионат».

Возвращаясь к сочинской команде, отметим, что о заражении в стане южан стало известно еще на прошлой неделе. Инфекция, просочившаяся в «Ростов», «Уфу», московское «Динамо» и «Оренбург», на сей раз добралась и до «Сочи».

В четверг, 16 июля, команда Владимира Федотова должна была на выезде встретиться с «Тамбовом» в рамках 29-го тура РПЛ. Однако за несколько часов до стартового свистка оперативный штаб лиги объявил о положительных результатах тестов на COVID-19 сразу у девяти представителей южан.

Кто именно числился среди заболевших, ни клуб, ни лига не афишировали. Однако, по информации Metaratings, коронавирус был выявлен у четырех футболистов. Среди заболевших, к примеру, указывались стражи ворот Николай Заболотный и Сергей Самока. Форвардов Александра Кокорина и Антона Заболотного COVID-19 обошел стороной, о чем оба футболиста в тот же день сообщили в разговорах с журналистами.

Отмечалось, что результаты тестов на коронавирус стали известны в тот момент, когда бело-синие поселились в гостинице в Нижнем Новгороде, где «Тамбов» играет свои домашние встречи. Согласно регламенту, при вспышке инфекции COVID-19 команда обязана всем составом сесть на 14-дневный карантин. Для возвращения в Сочи клуб должен был получить специальное разрешение от регионального ведомства Роспотребнадзора. В противном случае южанам пришлось бы остаться в волжском городе и отбывать карантин там.

Впоследствии ясность в случившееся внес наставник «Сочи» Владимир Федотов. Он рассказал, что команда успешно добралась одним самолетом до родного города, где и проводит оставшиеся дни самоизоляции.

«Вспоминаю первую игру после возобновления против «Ростова» (10:1) — нас смешали с грязью. Мы были дальновиднее, предвидя эту ситуацию и что она может произойти с любым клубом. Пример — «Оренбург». Команды нет в Российской премьер-лиге. Куда бы мы переносили бы игру с «Ростовом» и как бы мы участвовали в этих баталиях?

Из Нижнего Новгорода мы улетали на одном самолете, да. А как вы себе представляете по-другому? Мы пока не в той категории, чтобы заказывать отдельные рейсы для заболевших коронавирусом. Просто те ребята, у которых было подозрение на COVID-19, сели отдельно… Есть заболевшие из стартового состава. Однако пока анализы не подтверждены, нет смысла оглашать фамилии. Понимаете, здесь такой район — все друг друга знают. От наших футболистов как от прокаженных шарахаются», — цитировал специалиста Sport24.

* * *

Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным на 20 июля, вирусом заразилось более 14,5 млн человек.