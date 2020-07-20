Тренер для Головина: экс-наставник «Баварии» пришел в «Монако»

Остававшийся полгода без работы Нико Ковач нашел новый клуб. 19 июля хорватский специалист стал главным тренером «Монако».

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«Монако» рад сообщить о назначении Нико Ковача. Хорватский специалист подписал трехлетний контракт с возможностью продления. Ковач проведет свою первую тренировку уже в этот понедельник», — сообщила пресс-служба «монегасков».

Теперь экс-рулевому «Баварии» предстоит заново отстраивать клуб с большим именем, хорошо поработав в межсезонье как на подготовительных сборах, так и на трансферном рынке в поиске новых футболистов.

Не секрет, что «Монако» хочет расстаться с целой группой игроков. Дело в том, что в следующем сезоне клуб будет вторым по величине зарплаты футболистов в Лиге 1 после «ПСЖ», в связи с чем руководство «монегасков» решило разгрузить зарплатную ведомость. В случае поступления выгодных предложения, Нико Ковач не сможет рассчитывать на игроков с самой высокой рыночной стоимостью (речь идет о Бенуа Бадиашиле, Виссам Бен-Йеддер, Беньямин Хенрикс, Юссуф Фофана и Фоде Балло-Туре). Также в «Монако» готовы избавиться и от игроков, отправленных в аренду.

Что же касается предшественника хорвата, то руководство «Монако» приняло решение об увольнении главного тренера Роберта Морено.

28 декабря 2019 года специалист сменил на этом посту Леонардо Жардима, подписав контракт на два с половиной года. Но результаты команды с приходом Морено лучше не стали, так что смена рулевого оставалась делом времени.

В контексте прихода в «Монако» Нико Ковача, нельзя не упомянуть о его последнем месте работы.

С апреля 2018 года по ноябрь 2019-го 48-летний хорват работал с мюнхенской «Баварией», из который был уволен после того, как немецкий гранд потерпел разгромное поражение от «Айнтрахта» со счетом 1:5 и опустился на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги, выиграв лишь пять матчей из 10.

Впоследствии президент клуба Ули Хенесс признался, что увольнение Ковача стало хорошим решением как для специалиста, так и для «Баварии».

«Мы уже все сказали на эту тему. Сейчас у нас есть три недели на принятие решения. Думаю, мы хорошо справились… У нас всегда были хорошие отношения с Ковачем, мы пришли к взаимному соглашению. Нет никакого грязного белья. Я позвонил ему сегодня, все хорошо. Считаю, что он освободился от огромного давления», — приводил Goal слова Хенесса, добавившего, что целый ряд лидеров команды требовал скорейшего снятия хорвата с должности.

Но, несмотря на неудачный конец этапа карьеры Ковача в «Баварии», под его руководством мюнхенцы все равно выиграли чемпионат Германии, а также подняли над головой Кубок и Суперкубок Германии.

На место хорвата в итоге пришел Ханс-Дитер Флик — с ним «баварцы» снова восьмой раз подряд стали первыми в Бундеслиге. Сейчас мюнхенская команда продолжает вести борьбу за победу в Лиге чемпионов (в первом мачте 1/8 финала немцы на выезде переиграли «Челси» со счетом 3:0; ответная встреча назначена на 8 августа).

Возвращаясь к «Монако», напомним, что в досрочно завершившемся сезоне Лиги 1 «монегаски» заняли лишь девятое место. В 28 матчах бело-красные набрали 40 очков (11 побед, 7 ничьих и 10 поражений при соотношении забитых и пропущенных мячей 44 – 44).

А золото первенства ожидаемо досталось «Пари Сен-Жермен»: Неймар и компания стали первыми в третий раз за последние три года (и в седьмой раз с 2013-го). Причем за десять туров до завершения первенства: 28 апреля чемпионат Франции был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Изначально продолжение Лиги 1 было запланировано на 11 мая, когда в стране закончится карантин, однако вмешалось правительство Франции. Власти не разрешили возобновить турнир, продлив запрет на проведение массовых мероприятий до сентября.

Данное решение пошло вразрез с постановлением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором обозначили 2 августа крайним сроком завершения национальных чемпионатов в Европе. В добавок ко всему, основные вещатели beIN Sports и Canal+ отказались от проведения последних траншей на €243 млн в сумме за нереализованные телеправа, что уже серьезно ударило по благосостоянию Лиги 1 и Лиги 2, а также некоторых отдельных клубов, чье существование теперь находится под вопросом.