Скандала не избежать: «Спартак» сразится с «Зенитом» в Кубке

В Петербурге «Спартак» не выигрывает восемь лет

Противостояние «Зенита» и «Спартака» — как раз тот случай, когда есть смысл приводить статистические данные.

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За всю российскую историю команды встречались на поле 55 раз. Показатели по количеству побед/поражений практически равные, совсем немного чаша весов склоняется в сторону петербургской команды: 21 раз триумф отмечали сине-бело-голубые, 19 раз — красно-белые. Еще 15 матчей победителя не выявили. Учитывая, что Кубок носит формат игр на выбывание, ничейного результата сегодня вечером зафиксировано не будет.

К слову, турнир текущего сезона станет лишь третьим за всю новейшую историю России, когда «Зенит» бился со «Спартаком».

Впервые команды встретились в национальном Кубке в далеком 1997 году. Та игра на стадионе им. Эдуарда Стрельцова завершилась победой гостей из Петербурга с минимальным счетом — 1:0. Тогда команда, которую возглавлял легендарный Анатолий Бышовец, прошла в полуфинал, где впоследствии была бита столичным «Динамо».

Следующая встреча «Зенита» и «Спартака» в Кубке состоялась аж практически через десять лет. В сезоне-2006/07 турнир, начиная с 1/16 финала, имел формат двухматчевого противостояния. Первая игра состоялась на «Петровском», где победу со счетом 2:1 одержали красно-белые (тогда победным голом, к слову, отметился Артем Дзюба, ныне защищающий цвета «Зенита»), а ответная встреча на «Лужниках» завершилась вничью — 1:1. В полуфинале «Спартак» наткнулся на «Локомотив» и, проиграв дважды, из турнира выбыл.

С тех пор команды бились лишь в Премьер-лиге, и выезд в Петербург для красно-белых является крайне непростым испытанием: в 27 матчах «Спартак» сумел победить лишь семь раз, потерпев при этом 13 поражений. В последний раз из города на Неве москвичи уезжали победителями в мае 2012-го. В текущем составе спартаковцев остался только один футболист, который принял участие в той встрече. Это Артем Ребров.

«Зенит» без Лунева, «Спартак» без Зобнина

«Все в обычном режиме — восстанавливаемся, готовимся. Надеюсь, все игроки подойдут к этой встрече в хорошей форме. Футболисты в нормальном состоянии. В целом никаких серьезных проблем нет. Самое важное то, что это кубковый матч, здесь нет фаворитов. Шансы абсолютно равны», — говорил главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «Матч ТВ» накануне.

Фразу про отсутствие фаворитов, наверное, стоит считать лишь проявлением этики и уважения к сопернику, ведь на деле петербуржцы объективно имеют преимущество в силе над «Спартаком». У сине-бело-голубых нынешний сезон сложился уверенно (если не считать выступления на международной арене), конкурентов в Премьер-лиги по сути не оказалось — пока остальные клубы РПЛ переживали те или иные трудности, «Зенит» спокойно добрался до золотых медалей. Все предпосылки ведут к тому, что команда Семака дойдет и до победы в Кубке. Это касается в том числе и кадров — с ними у «Зенита» проблем давно не имеется.

Единственным «но» в данном случае является Андрей Лунев.

Голкипер петербуржцев серьезно повредил прямую мышцу правого бедра в матче с «Ахматом» и с большой долей вероятности игру со «Спартаком» пропустит.

У «Спартака» же все обстоит куда прозаичнее. Команда в целом находится в плохом состоянии и с нетерпением ждет завершения этого сезона, чтобы обнулиться и начать все сначала уже в следующем сезоне. Кубок — единственная цель, которая стоит перед красно-белыми сейчас, ведь помимо того, что это как-никак титул, он еще и дает прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. Участие в еврокубках москвичам очень даже не помешает, особенно если учитывать финансовую выгоду от этого.

Однако добиться выхода в финал будет крайне непросто. Если «Зенит» лишился своего основного вратаря, но имеет ему вполне равноценную замену, то «Спартак» не сможет рассчитывать на Романа Зобнина и Эсекьеля Понсе.

На прошлой стадии, в четвертьфинальном матче, красно-белые одолели в принципиальном дерби ЦСКА, но тогда Зобнин получил желтую карточку, которая стала для него второй по ходу этого турнира (первая была еще в матче 1/16 финала с «КАМАЗом»), а Понсе и вовсе был удален. И если потерю аргентинского форварда Доменико Тедеско сможет нивелировать другими нападающими, то отсутствие Зобнина в центре поля может стать приговором для красно-белых.

Дзюба, Азмун, Медведев, провокация

Конечно же, большое внимание в данном противостоянии будет приковано к фигуре Артема Дзюбы. После скандального перехода из «Спартака» в «Зенит» футболист стал одним из объектов ненависти со стороны болельщиков московского клуба. Дзюба на свою родную команду тоже имеет заточенный зуб: в десяти матчах против «Спартака» он забил четыре раза. Накануне очередной встречи фамилия форварда вновь попала на страницы СМИ.

После матча с «Краснодаром» в 26-м туре РПЛ, победив в котором, петербуржцы обеспечили себе титул, в чемпионской раздевалке «Зенита» произошел курьезный случай: пресс-служба сине-бело-голубых опубликовала видеоролик, на котором видно, как Дзюба и Сердар Азмун имитируют половой акт. Данный эпизод мгновенно разлетелся по интернету и породил сотню мемов. Дзюба, комментируя произошедшее, отшутился, что таким образом «налаживал международные отношения России и Ирана». А вот генеральный директор «Зенита» Александр Медведев пошел на откровенные провокации… в адрес «Спартака».

«Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче»,

— сказал он.

В стане красно-белых подобный юмор не оценили и обратились с жалобой в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС). В итоге Медведев был оштрафован на 200 тыс. рублей. Со своей стороны гендиректор «Зенита» принес свои извинения владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

Избежать судейского скандала не удастся

Под пристальным вниманием окажутся и судьи. В первую очередь — Сергей Иванов, главный арбитр грядущей встречи. Разговоры и споры о работе рефери из Ростова-на-Дону ведутся уже достаточно давно, но почти четыре года назад он спровоцировал грандиозный скандал.

В октябре 2016-го «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» (4:2). В той встрече Иванов допустил огромное количество ошибок, в том числе и результативных. В частности, он назначил два спорных пенальти в ворота красно-белых, а также проглядел нарушение защитника петербуржцев Доменико Кришито, который по правилам заслуживал удаления. Тогдашний глава РФС Виталий Мутко подозревал, что ошибки рефери могли быть даже связаны с игрой на ставках.

В итоге судья был дисквалифицирован, а глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов и вовсе сразу подал в отставку.

После того скандала Сергей Иванов впервые был назначен главным на матч «Спартака» только в апреле 2019 года, когда красно-белые дома одолели «Енисей». Но и впоследствии рефери умудрился вновь спровоцировать волну недовольства в свой адрес. И тоже после работы на матче с участием красно-белых.

Именно Иванов обслуживал четвертьфинальный матч текущего турнира «Спартак» — ЦСКА, когда не поставил пенальти в ворота армейцев, а также ошибочно удалил Понсе (эксперты признали, что вторая желтая карточка аргентинцу была дана незаслуженно). Кроме того, арбитр работал на игре 28-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак», где он ошибочно засчитал гол хозяев поля (перед взятием ворот игрок «Сочи» получил мяч от резервного арбитра, что запрещено правилами), а также не назначил пенальти в пользу красно-белых, не увидев нарушения правил со стороны голкипера сочинцев на Понсе.

Страшно представить, какой скандал породит рефери, допусти он в грядущей встрече хотя бы одну серьезную ошибку даже при наличии VAR. Видеоассистентом, к слову, будет Евгений Турбин, который ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче 23-го тура РПЛ с «Арсеналом».