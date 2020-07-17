Штрафы на 600 тысяч: РФС наказал Карпина, Медведева и Кикнадзе

Валерий Карпин

Штраф: 100 тыс.

Безусловно, главной фигурой сегодняшнего заседания должен был стать наставник «Ростова» Валерий Карпин. Однако рулевой дончан на слушание не приехал, а его адвокат категорически отказался извиняться за скандальный монолог клиента после ничьей в матче 28-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (0:0).

«От Карпина на заседании был адвокат, и его позиция была понятной, — цитирует «Чемпионат» члена комитета по этике РФС Андрея Созина. — Коллегиально решили оштрафовать его на 100 тыс. рублей. Позиция у адвоката была жесткой — она имеет право на жизнь. Но представитель Карпина не извинялся и остался при своем мнении. Однако в словах Карпина и не было прямого оскорбления, поэтому и штраф лишь в 100 тысяч».

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Стоит ли говорить, насколько резонансным получился конфликт Карпина с РПЛ.

Сначала тренер катком прошелся по лиге, обвинив ее в двойных стандартах. Дело в том, что перед возобновления национального первенства после паузы из-за пандемии коронавируса «Ростов» стал жертвой старых правил, тогда как сейчас в РПЛ играют по регламенту, изменения в который были внесены прямо на ходу чемпионата. Из-за вспышки коронавируса желто-синие полным составом были отправлены на карантин, и на гостевой матч с «Сочи» пришлось отправить юношей 16-18 лет, которые были разгромлены со счетом 1:10. Другим же командам позднее позволили изолировать лишь тех, чьи тесты на COVID-19 давали положительный результат.

«Процитирую Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости». Мерзости и подлости... Раньше был Росгосстрах-чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор-чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли», — не скрывал эмоций Карпин.

А уже затем президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике РФС, в котором указал на то, что тренер желто-синих «нанес ущерб деловой репутации лиги».

Как итог, обе стороны могут быть довольны: Карпин отделался сравнительно маленьким штрафом, а РПЛ добилась признания своей правоты.

Александр Медведев

Штраф: 200 тыс.

Не обошел РФС стороной и скандал с участием гендиректора «Зенита» Александра Медведева, который после победы сине-бело-голубых в чемпионате России дал провокационный комментарий относительно видео из чемпионской раздевалки петербуржцев. Ролик, на котором Сердар Азмун и Артем Дзюба иронично сымитировали половой акт, мгновенно разлетелся по социальным сетям и стал мемом.

«Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком», — так в разговоре с ТАСС спикер намекнул на полуфинал Кубка России, запланированный на 19 июля. — Золотая связка Дзюба — Азмун в этом сезоне забила на двоих, между прочим, 29 голов. И еще пару-тройку, я думаю, вполне способна оформить в ближайших матчах, что будет отличным ответом всем тем, кто сейчас так беснуется по поводу их приколов».

В ответ на это красно-белые направили главе комитета по этике РФС Семену Андрееву письмо с просьбой дать оценку провокационному высказыванию Медведева, а владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что многие поклонники москвичей остались недовольны подобным юмором в адрес самого титулованного клуба страны.

Впоследствии гендиректора «Зенита» оштрафовали на 200 тыс. рублей, а сам Медведев извинился перед Федуном.

«Медведев присутствовал на заседании по видеосвязи, он сказал: «Шутка про «Спартак» была неудачной». Также Медведев признал, что неправильным было пустить в раздевалку журналистов. На заседании он заявил, что извинился перед Федуном», — сказал Созин.

Василий Кикнадзе

Штраф: 300 тыс.

Наконец, самое большое наказание постигло генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Находясь под жесточайшей критикой поклонников «железнодорожников», функционер не нашел ничего лучше, кроме как показать средний палец одному из болельщиков во время матча 28-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1).

Впоследствии Кикнадзе признал, что погорячился, заметив, что к такому поступку его подтолкнул мат с фанатского сектора. После той встречи у менеджера даже состоялась встреча с небольшой группой болельщиков.

«Кикнадзе не смог принять участие в заседании. От него был юрист, который все объяснил. Он признал, что погорячился, и по телефону сказал председателю комитета, что был не прав. Ему назначили штраф в 300 тысяч рублей», — подытожил Созин.