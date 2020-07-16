«Месси завершит карьеру в «Барсе»: Бартомеу ответил критикам

Под шквалом критики

В последнее время Жозеп Бартомеу подвергается серьезной критике за методы управления «Барселоной», коррупционные скандалы, провальные и дорогостоящие трансферы (Арда Туран, Пако Алькасер, Йерри Мина, Коутиньо, Усман Дембеле, Малком — список можно продолжать), назначение Эрнесто Вальверде главным тренером команды, обмен молодого и перспективного Артура на 30-летнего Миралема Пьянича из «Ювентуса», продажу воспитанников клуба и так далее. Словом, поводов для критики — масса.

Именно с деятельностью действующего президента клуба многие болельщики сине-гранатовых связывают неудачи последних лет, в том числе и поражение в чемпионате Испании сезона-2019/20. В этом смысле особенно интересно взглянуть на то, в чем президент каталонцев видит решение текущих проблем клуба.

Возможная отставка

Бартомеу четко дал понять, что не будет уходить из «Барселоны» до окончания срока полномочий — то есть как минимум до 2021 года:

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«Я не собирался подавать в отставку. Напротив, пришло время засучить рукава и усердно работать».

Чувствует ли Бартомеу ответственность за неудачи «Барселоны»? Кажется, что нет или, по крайней мере, не в полной мере. Месседж, который посылает президент, очевиден: он не согласен с критикой в свой адрес, так как, по его мнению, делает все правильно; более того, он намерен работать в том же направлении, что и раньше.

Плохо, когда менеджеры неспособны управлять клубом должным образом, но еще хуже, когда они попросту не замечают неудач, к которым привела их политика. Очевидно, что для «Барсы» уход Бартомеу был бы наилучшим исходом, но он сделает все для того, чтобы остаться, невзирая на любые неудачи и провалы.

Скандалы

Касаемо недавнего скандала, связанного с компанией I3 Ventures (напомним, что, по мнению испанских СМИ, руководство сине-гранатовых наняло эту фирму с целью дискредитации в соцсетях некоторых нынешних и бывших игроков клуба, а также противников совета директоров), Бартомеу отвечал не слишком убедительно. Даже если он не причастен к деятельности данной компании, то непонятно, как президент мог в принципе допустить такой инцидент, ведь эта фирма получала деньги от клуба. Неудивительно, что на вопрос, связанный с данной компанией, Бартомеу отвечал довольно путано и пространно:

«Барса тут ни при чем. Никто не давал никаких инструкций, чтобы клеветать на кого-либо. Недавний аудит это подтверждает. Игроки это знают. Есть какие-то сообщения, но в целом понятно, кто за этим стоит. Тем не менее невозможно установить личности людей, организовавших это»,

— ответил президент. То есть, Бартомеу все-таки не может назвать конкретных лиц, которые «за этим стоят», хотя вроде бы имеет общее понимание. Как минимум забавно, что в одном ответе он опроверг сам себя.

VAR и справедливость его использования

Что касается системы видеопомощи арбитрам (VAR), то Бартомеу подчеркнул, что является сторонником этой системы, но не согласен с тем, как ее используют:

«Есть решения, которые благоприятствуют одним и наносят ущерб другим».

Трудно не согласиться с президентом каталонцев: сине-гранатовые действительно пострадали от последних решений VAR. Достаточно вспомнить назначение пенальти в ворота «Барсы» в матче с «Атлетико» (2:2).

Тренерский вопрос

Также президент «Барселоны» отметил, что не жалеет об отставке Эрнесто Вальверде, так как «команде нужен был импульс». Странно, что Бартомеу это осознал лишь после поражения от «Атлетико» в Суперкубке Испании (2:3), а не после матча с «Ливерпулем» (0:4); решение об увольнении Вальверде было сильно запоздавшим. В словах президента не усматривается логики, и непонятно, чем он руководствуется, когда принимает те или иные решения. Очевидно, что менять тренера лучше в начале сезона, а не в его середине.

Президент также подтвердил, что Сетьен останется главным тренером команды в следующем сезоне. «Я доволен эволюцией команды», — заявил Бартомеу.

Конечно, президент не может критиковать тренера, которого сам же назначил совсем недавно. Однако неясно, почему его устраивает игра команды и в чем проявляется «эволюция» сине-гранатовых. Большинство матчей при Сетьене были сыграны откровенно плохо и нерезультативно; в конце концов, лидерство в Примере было утеряно не случайно.

В то же время Бартомеу заявил о том, что однажды Хави станет главным тренером «Барселоны». Трудно с этим не согласиться, учитывая нынешние неудачи клуба.

Месси остается

Президент сине-гранатовых отметил, что Месси хочет продлить контракт и завершить карьеру в «Барсе». На фоне продолжающихся слухов об уходе аргентинца из клуба это было правильным заявлением, нацеленным на то, чтобы успокоить болельщиков каталонцев.

«У Лео контракт до 2021 года. Мы обязаны продлить его. Недавно я говорил с ним, узнал, как дела, и вообще у нас много вопросов, которые надо обсудить. Месси мне показался спокойным. Он хочет завершить карьеру в «Барсе» — сам это говорил»,

— заверил функционер.

Трансферная политика

Не обошлось в интервью и без обсуждения трансферов. Бартомеу четко дал понять, что для сине-гранатовых в приоритете нападающий Лаутаро Мартинес. Отвечая на вопрос о возможном переходе игрока, он заявил: «Поговорим, когда завершится сезон», то есть возможность трансфера как минимум не отрицается. В то же время президент отметил, что покупка Неймара «маловероятна» так как нынешняя экономическая ситуация оставляет желать лучшего.

Что касается обмена Артура на полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича, то Бартомеу подчеркнул, что решение о трансфере скорее спортивное, нежели экономическое.

Игрок, которого называли «вторым Хави», вдруг чем-то не угодил президенту клуба, хотя Артур точно был одним из лучших полузащитников команды. Довольно опрометчиво менять 23-летнего игрока, идеально подходящего «Барселоне», на 30-летнего почти что старожила, который может и не влиться в игру каталонцев. Так что все же кажется, что для Бартомеу Артур оказался лишь средством пополнения казны клуба.

Из этого интервью очевидно одно: либо Бартомеу действительно не осознает промахов своей политики, либо понимает, но не хочет признавать. В следующем году состоятся выборы президента «Барселоны», и он пытается сделать все, чтобы оправдать свои методы руководства клубом и остаться на посту подольше. Однако на фоне критики президента и неудач команды маловероятно, что Бартомеу будет переизбран.