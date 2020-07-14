Высмеял Прядкина: Карпин продолжает воевать с РПЛ

Все началось в воскресенье, 12 июня. Клуб из Ростова-на-Дону не сумел переиграть аутсайдера чемпионата ФК «Оренбург» и остался на пятом месте в Российской премьер-лиге (РПЛ), практически лишившись шансов на попадание в тройку и, следовательно, на путевку в Лигу чемпионов.

Однако на эмоциях рулевой «Ростова» Валерий Карпин решил больше говорить не о ничьей, а о реалиях национального первенства. В жесткой форме он раскритиковал руководство российского футбола за организацию мер против коронавируса.

«Вы сами все видели. Мы атаковали 90 минут, хотели выиграть. Но для того, чтобы вскрывать такую оборону, нужна свежесть в ногах и мыслях. У нашей команды сейчас нет ни того, ни другого. Двигаемся дальше…

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Я процитирую Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости». Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах-чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор-чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли», — недоумевал Карпин после встречи с «Оренбургом».

Понять специалиста можно: его команда стала жертвой старых правил, тогда как сейчас в РПЛ играют по правилам совершенно новым. В настоящий момент сажают на карантин лишь футболистов с положительным тестом на COVID-19, а вот раньше самоизолировалась вся команда.

Именно это правило заставило «Ростов» в преддверии матча с «Сочи» всем составом уйти на карантин из-за заражения нескольких членов команды коронавирусом. Черноморцы тогда не пошли навстречу клубу из Ростова-на-Дону и отказались переносить противостояние. Чтобы не получить техническое поражение, 19 июня дончане приехали на матч с игроками молодежного состава и академии – встреча завершилась разгромом (1:10).

В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги. Как сообщает «РБ-Спорт», письмо адресовалась главе комитета Семену Андрееву.

«Просим рассмотреть на ближайшем заседании комитета по этике РФС выступление главного тренера ФК «Ростов» Валерия Георгиевича Карпина, содержащего, на наш взгляд, выражения, наносящие ущерб деловой репутации НП «РФПЛ» и Российской Премьер-Лиге как спортивному продукту», — говорится в документе.

Карпин отреагировал мгновенно: рулевой «Ростова» крайне лаконично ответил Прядкину, посмеявшись над обвинениями в свой адрес.

«Ух ты, оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ)», — написал Карпин у себя в Instagram-аккаунте.

Конфликт Карпина с Прядкиным прокомментировал Почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Он заметил, что действующим лицам данной истории стоило не выносить сор из избы, а разрешить все неурядицы в личном разговоре.

«Все это похоже на кухонную междоусобицу, которая не красит. К футболу это отношения не имеет. Имидж? Вряд ли кто‑то из‑за границы читает это. Другое дело, что высказался Карпин и раскритиковал лигу. Вместо того, чтобы Прядкину, как взрослому и умному руководителю, позвонить Карпину и матюгнуть его: «Валера, что же ты делаешь? У нас разве проблем нет?» По-человечески поговорить, приструнить, может быть. В любом случае, не доводить эту ситуацию до писем в комитет по этике. Это все мелочно и некрасиво: у нас есть много других проблем в футболе, о которых надо говорить.

Коронавирус показал, что есть некоторые проблемы в регламенте, присутствуют двойные подходы к одной и той же ситуации. А эти междоусобчики ни к чему. Просто кто‑то от этого ухмыльнется — вот уже президент лиги в дискуссию с тренером вступает», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

Что же касается «Ростова», то клуб (естественно) занял сторону своего наставника и запустил голосование на официальной странице «ВКонтакте» с вопросом о том, кто на самом деле нанес ущерб деловой репутации РПЛ: Карпин или Прядкин, «допустивший проведение матча «Сочи» — «Ростов», где на поле вышли не тренировавшиеся три месяца школьники».

На данный момент проголосовали более семи тысяч человек: подавляющее большинство (95%) выбрало вариант с Прядкиным.