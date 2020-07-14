«Трудно поверить»: россиянин получил золото Игр из-за допинга

Неожиданное золото

14 июля российский спорт получил очередную новость, связанную с допингом, но она оказалась на удивление положительной.

Борец Билял Махов получил золото Олимпиады в Лондоне — 2012 в вольной борьбе в категории до 120 кг из-за того, что после перепроверки старых допинг-проб запрещенное вещество было обнаружено в анализах грузина Давида Модзманишвили, которому россиянин проиграл в полуфинале.

Кроме того, запрещенные вещества были найдены в пробе у Артура Таймазова из Узбекистана, который стал тогда олимпийским чемпионом.

Реклама

После аннулирования результатов этих борцов Махову досталось его первое олимпийское золото, хотя на самом турнире он завоевал только бронзу. Также первое место присвоили иранцу Камейлу Гасеми, который проиграл в полуфинале дисквалифицированному Таймазову.

«В эту отличную новость до сих пор трудно поверить, — признался заместитель председателя Наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов в комментарии для официального сайта организации. — Впервые в истории мировой борьбы у турнира два победителя — россиянин Билял Махов и иранец Камейл Гасеми. Поздравляю Биляла, Федерацию спортивной борьбы и всех причастных!»

Любопытно, что ранее подобное случалось с другим российским борцом Бахтияром Ахмедовым.

Он получил золотую медаль Пекина-2008 спустя десять лет после соревнований из-за того, что допинг обнаружили в пробе все того же узбекистанца Таймазова, который и на тех Играх изначально был чемпионом.

Россиянина тоже обвинили в допинге

Любопытно, что сам новоиспеченный олимпийский чемпион Махов в данный момент находится под угрозой дисквалификации.

В феврале 2020 года стало известно о том, что в пробе россиянина, взятой во внесоревновательный период, обнаружили запрещенный гормон роста. В этот период трехкратный чемпион мира по вольной борьбе уже не находился в составе сборной и занимался индивидуальной подготовкой, хотя федерация поддерживала с ним связь как с опытным спортсменом.

«Билял не в сборной, он ни на что не претендовал, но мы обсуждали с ним возможность участия в Олимпийских играх в Токио. Я сказал ему — будешь в нормальном состоянии, можешь заявить о себе как о кандидате на участие в Олимпиаде, для начала поборешься на международном старте. Билял тренировался по своему плану, его постоянно преследовали травмы, он лечился и консультировался в Германии, — рассказывал тогда ТАСС президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

— Он находился практически вне соревновательной системы, не был включен в сборную, смысла применять допинг не было».

Сам Махов объяснил произошедшее халатностью — запрещенное вещество могло попасть в его организм с уколами, которые делали врачи в ходе восстановления от операции на спине. Борец признался, что не отправлял в антидопинговые органы заранее список препаратов, которые ему будут вводить, и не просил терапевтического исключения.

«Когда ко мне приехали допинг-офицеры, я только вернулся из Германии после операции на спине, шее и колене. Была послеоперационная реабилитация, мне кололи много разных гормональных препаратов, которые восстанавливают хрящевую ткань.

Сейчас идут разбирательства, комиссия уже будет решать, насколько у меня был умысел или собирался ли я нечестно воспользоваться ситуацией», — сообщил Махов.

Теперь россиянину грозит двухлетняя дисквалификация, и только внезапное получение золотой медали Лондона может несколько скрасить это ожидание. Если, конечно, WADA не найдет что-то запрещенное и в пробах Махова восьмилетней давности.

UFC открестился

До начала серьезных проблем со здоровьем Махов считался весьма перспективным борцом и даже подписал в 2015 году контракт с самым популярным промоушеном смешанных единоборств (ММА) в мире — UFC. Как сообщали СМИ, по условиям договора россиянин мог начать карьеру в организации в любой момент. Однако этого так и не случилось.

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов раскрыл, что переход Махова в UFC не состоялся из-за отравления ртутью в 2008 году. По информации издания «Спорт день за днем», спортсмена отравили намеренно недоброжелатели на турнире памяти Ивана Ярыгина, поскольку проглотить случайно такое количество ртути довольно сложно. После этого борец был вынужден пропустить Олимпийские игры в Пекине.

«Я знаю, почему Махов не перешел в UFC: по состоянию здоровья. В 2008 году он отравился очень серьезно, много лет лечился, и по сей день это не прошло бесследно.

Относительно недавно он оперировался — позвоночник. Я считаю, что в его случае лучше не идти в UFC, поскольку здоровье важнее. Но если бы он пошел туда, то думаю, что он бы мог забрать этот пояс. Думаю, он бы добился там хороших результатов», — приводил слова Гацалова ТАСС в мае 2020 года.

Сам Махов рассказывал, что контакты с UFC у него оборвались, когда он не принял приглашение промоушена приехать в Лас-Вегас, чтобы восстанавливаться там после хирургического вмешательства:

«Когда у меня была операция на спину, они предлагали мне прилететь в Лас-Вегас, пройти реабилитацию. Я не отреагировал на это сообщение, поэтому общение сошло на нет. Сам контракт, когда был заключен, подписывался без каких-либо обязательств».

После появления известий о положительной допинг-пробе Махова в пресс-службе UFC твердо заявили, что он не является бойцом промоушена.