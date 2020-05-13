«Это коронавирус»: умер тренер сборной России по борьбе

13 мая ушел из жизни главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров. Как говорится в заявлении пресс-службы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), «выдающийся деятель в области спортивной борьбы» скоропостижно скончался в Махачкале в возрасте 67 лет.

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«Федерация спортивной борьбы России, тренеры и члены спортивной сборной команды России выражают свои искренние соболезнование родным и близким покойного, память о нем навеки останется в наших сердцах», — сказано в тексте, опубликованном на официальном сайте организации.

Позднее президент ФСБР Михаил Мамиашвили подтвердил информацию о том, что Алиомаров был заражен коронавирусной инфекцией. Это, по словам функционера, стало причиной смерти тренера. В течение последних дней жизни специалист находился в больнице в Дагестане под наблюдением врачей и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«К сожалению, это суровая действительность, Магомед Алиомарович Алиомаров умер сегодня ночью в Дагестане. Да, это коронавирус. Похороны состоятся сегодня в Дагестане. Сказать, что это очень большая потеря для нас, значит ничего не сказать.

Магомед Алиомаров был еще молодым мужчиной, и у него было столько энергии, столько планов, столько надежд. И те революционные преобразования, которые он сделал в женской борьбе, конечно же, вселяли в нас надежды. Но это все настолько несравнимо с тем, что ушел из жизни такой молодой человек, у которого есть семья, дети, внуки. Светлая память», — приводит слова Мамиашвили «Р-Спорт».

Алиомаров занимал должность главного тренера сборной России по вольной борьбе среди женщин с февраля прошлого года, сменив на посту Юрия Шахмурадова. За этот период он успел провести плодотворную работу с национальной командой и добиться значительных успехов после нескольких лет стремительного регресса, а именно — вернуть российской сборной лидерские позиции на международной арене. В частности, на чемпионате мира 2019 года в Нур-Султане команда России заняла второе место в общекомандном зачете турнира. Под его руководством команда принесла стране две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. А на первенстве континента в феврале 2020-го в Риме стала лидером соревнований. Золотые медали завоевали сразу четыре отечественные спортсменки — Ольга Хорошавцева, Ханум Велиева, Екатерина Букина и Наталья Воробьева. Также россиянки записали в свой актив еще одну серебряную и четыре бронзовые награды.

Мамиашвили считает, что Алиомаров внес существенный вклад в развитие женской борьбы в стране и был настоящим примером.

«Только вчера вечером обсуждали революционные преобразования, которых он добился в женской борьбе. Он был примером по отношению к себе во всем: в питании, в отношении к собственным слабостям — четкий, никогда лишнего себе не позволял, и то, что произошло — это что-то противоестественное», — цитирует главу Федерации спортивной борьбы России ТАСС.

В прошлом Алиомаров сам был борцом, а после завершения спортивной карьеры решил посвятить себя тренерской стезе. Уже в 37 лет он был удостоен звания заслуженного тренера РСФСР. До работы в сборной России именитый специалист также тренировал национальную команду Азербайджана с 2011 по 2015 год, с которой добился впечатляющих успехов и выступил на Олимпийских играх 2012, после чего занимал пост вице-президента Федерации спортивной борьбы этой страны до 2018 года. Алиомаров работал с ведущими борцами. Среди его подопечных — азербайджанский борец-вольник и чемпион Европы Георгий Эдишерашвили, а также представляющий в разное время Россию и Белоруссию Бейбулат Мусаев, дважды становившийся серебряным призером и завоевывавший награду бронзового отлива на первенствах континента.

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Согласной актуальной статистике на 13 мая, в России количество зафиксированных и подтвержденных случаев заражения COVID-19 возросло до 242 тыс. человек, из которых 2112 закончились летальным исходом.