Шанс Квята: как уход Феттеля из «Феррари» повлияет на «Формулу-1»

Почему Феттель покинет «Феррари» после сезона-2020

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Итальянская команда «Формулы-1» «Феррари» и четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель объявили о прекращении сотрудничества по окончании сезона-2020, который еще даже не стартовал из-за пандемии коронавируса. «Газета.Ru» оценивает трансферную бомбу и предполагает, кто заменит четырехкратного чемпиона мира, так и не принесшего легендарной команде титул, а также как это повлияет на карьеру российского пилота Даниила Квята, который недавно работал пилотом «Феррари» по развитию.

Неизбежный уход

12 мая 2020 года можно назвать точкой отсчета. Точкой отсчета работы трансферного рынка в «Формуле-1», который должен был стать одним из самых громких в истории во многом из-за нового регламента.

Предполагалось, что с сезона-2021 будет действовать другой технический регламент, который может существенно изменить баланс сил в «королевских автогонках» и спровоцировать массовое переселение пилотов, так как большинство контрактов заключалось как раз с прицелом на грядущие изменения — только до конца 2020 года.

Вот только вмешался коронавирус, из-за которого сезон в «Ф-1» не стартовал до сих пор и в лучшем случае начнется в первый месяц лета. Даже если Международной автомобильной федерации (ФИА) удастся сохранить в календаре большую часть гонок, убытки, которые понесут команды из-за простоя, все равно колоссальны.

В таких условиях решение о переносе введения нового регламента на один год выглядело не просто оптимальным, но единственно верным — в 2021-м теперь гоняться будут фактически модицифированные версии текущих болидов, а масштабные и затратные работы по строительству новых машин будут отложены на год.

Слухи о переговорах между «Феррари» и Себастьяном Феттелем о продлении истекающего контракта стартовали еще зимой — сразу после объявления о новом договоре молодой звездочки команды Шарля Леклера.

Но ярко проявивший себя в прошлом сезоне монегаск — это очевидное будущее Скудерии, а вот четырехкратный чемпион мира, так и не выигравший до сих пор титула на красном болиде, все больше стремится в разряд сбитых летчиков. В какой-то момент казалось, что объявление о новом контракте — лишь вопрос времени, но оно все шло, а соглашения не было.

Из-за пандемии коронавируса возникло главное разногласие: по сроку договора. Феттель хотел продлить его на три сезона, команда предлагала только один — опять до нового регламента.

В итоге было решено прекратить сотрудничество после сезона-2020, и это выглядит логичным. И Феттель, и различные инсайдеры в один голос говорят, что дело было не в деньгах, и это тоже смотрится правдоподобно: в «Феррари» хотели использовать опыт Себа, но уже не рассчитывали на него в перспективе, а его такой подход совсем не устраивал.

Хэмилтон в небе

И если для Феттеля, готового пойти на уступки, деньги не имели решающего значения, то для «Феррари» уход статусного гонщика в этом плане станет бонусом. Немец зарабатывает порядка €30 млн за сезон, и тот, кто придет ему на замену, явно будет получать меньше. Причем меньше и той суммы, которая получилась бы у Себастьяна с учетом его скидки команде.

Впрочем, все-таки есть один вариант, при котором зарплатный бюджет «алых жеребцов» не сократится, а вырастет. Речь, конечно же, о приглашении шестикратного и действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

Разговоры о возможном союзе британца и «Феррари», машины которой он нежно любит в повседневной жизни, велись в конце прошлого и начале нынешнего года, тем более что срок договора с немецкой командой у примы «Ф-1» тоже истекает в 2020-м.

Однако до предметных переговоров дело, похоже, так и не дошло, и ситуация стремится к продлению соглашения между Хэмилтоном и его нынешним коллективом.

Для «Феррари» перспектива пригласить лучшего гонщика современности и уж точно хедлайнера последних лет выглядела заманчивой, но ставка на Леклера не подразумевает приглашения ему в партнеры человека не просто с равным, а со значительно превосходящим статусом.

Монегаск дерзко ворвался в итальянскую команду. Сам он не перестает рассказывать, как много почерпнул у Феттеля, и это, возможно, так и есть, но вот командной химии между ними не получилось.

Сезон превратился в борьбу, в которой молодой гонщик несколько раз нарушил, как сообщают инсайдеры, договоренности. Учитывая, что ему все сошло с рук, вполне очевидно, на чьей стороне менеджмент Скудерии.

Очевидно, для Феттеля ситуация стала неприемлемой, ну а существование Хэмилтона в подобной атмосфере просто невозможно. Сделав выбор, в «Феррари» будут продолжать ему следовать, и команда будет строиться дальше более-менее вокруг Леклера.

Сайнс в руке

И вот, не успел над новостью о прекращении выступлений Феттеля за «Феррари» с 2021 года развеяться дымок, как различные итальянские издания запестрели информацией о его сменщике. И все они были в целом едины во мнении.

Corriere della Sera первой написала, что новым гонщиком команды станет испанец Карлос Сайнс. Нынешний пилот «Макларена» должен подписать договор на €10 млн, а объявлено о нем будет в течение 48 часов — сразу после заключения. Об этом сообщила уже итальянская версия онлайн-журнала Motorsport.

В похожем ключе высказался и обладающий эксклюзивной информацией испанский журналист Альберт Фабрега.

«Приход Леклера поставил под угрозу лидерство Феттеля в команде, и это привело к трениям на трассе и за ее пределами. «Феррари» не знала, как избежать инцидентов между гонщиками, или не могла этого сделать, и напряжение не шло на пользу команде. Последней каплей стал эпизод в Бразилии, — написал Фабрега в Twitter. — «Феррари» видит Леклера будущим чемпионом и хочет выстроить команду вокруг него, чтобы начать новый этап. Это ясно.

Отказ от продления соглашения с Феттелем не стирает ошибки прошлого года, но изменения назрели. «Феррари» нужен быстрый пилот — опытный, трудолюбивый, покладистый, способный побеждать и, если понадобится, подчиняться приказам. Маранелло необходимо перевернуть страницу и закрыть этап, наполненный разочарованием и ошибками.

Решение уже принято. В шорт-листе были Сайнс, Риккардо и Джовинацци — в таком порядке. У всех троих контракты заканчиваются в конце 2020 года. Мы уже скоро узнаем, кто оденется в красное вместе с Леклером в 2021-м. «Феррари» хотела первой начать движение на рынке и сделала это».

Что ж, 25-летний испанец давно зарекомендовал себя качественным, быстрым и надежным гонщиком. Сам он наверняка захочет навязать Леклеру борьбу, но вряд ли будет против где-то выполнить командные установки.

Для Сайнса переход в «Феррари» — безусловное повышение. Ни «Торо Россо», ни «Рено», ни «Макларен», за которые он выступал в «Больших призах», не могут соперничать с итальянской командой по статусу и уровню.

Испанец показывал хороший пилотаж, но до сих пор лишь раз поднялся на подиум — в предпоследней гонке прошлого сезона в Бразилии.

Правда, при этом он смог сделать то, что не удавалось никому уже много лет. В общем зачете Сайнс занял шестое место, разбавив там представителей топ-3 команд пелотона. Очевидно, его успехи не остались незамеченными.

Другие варианты

Впрочем, не стоит при этом забывать об остальных кандидатах на место в «Феррари» — контракт с Сайнсом пока не только не объявлен, но и не подписан, а в мире «королевских автогонок» может случиться всякое, пока нет визы на документе.

Даниэль Риккардо еще год назад наверняка виделся бы наиболее предпочтительным вариантом в случае ухода Феттеля.

Но тогда еще Леклер был лишь «котом в мешке», а сам австралиец рассчитывал на мощный сезон в «Рено». Реалии же оказались иными и куда более печальными: ни одного подиума, только девятое место в общем зачете и 54 очка. Это на 42 меньше, чем у Сайнса на сопоставимом болиде.

Добавим сюда €20 млн зарплаты и не оправданный в прошлом чемпионате, пусть и не всегда по собственной вине, статус топ-пилота. В общем, Риккардо все равно был интересен «Феррари», как он будет интересен любой претендующей на что-то команде, но в сравнении с Сайнсом все-таки проигрывает.

Джовинацци — гонщик системы Скудерии. И если бы он выдал в дочерней «Альфа Ромео» перфоманс, похожий на Леклера в 2018-м, его вполне могли бы поднять в главную команду — тем более речь идет об итальянце.

Но Антонио в первых восьми гонках, несмотря на восемь финишей, ни разу не попал в очки, занял десятое место в Австрии и после этого еще четыре этапа оставался с «баранкой».

При этом он продемонстрировал по ходу сезона прогресс и вообще не был безнадежен. Важными бонусами стали два очка за девятое место на итальянском этапе в Монце и пятая позиция на Гран-при Бразилии, но для перехода в Скудерию этого все же пока маловато — слишком высоки ставки.

По этой же причине не получит пока промоушена и российский пилот Роберт Шварцман, также являющийся участником молодежной программы команды, чемпионом «Формулы-3» прошлого сезона и явным кандидатом на место в «Ф-1». Сначала его наверняка обстреляют в «Альфа Ромео», и если Роберт будет действительно хорош, болид «Феррари» от него никуда не уйдет. Просто не так скоро.

Но и это не все варианты. Итальянский журналист Лео Туррини, например, предложил добавить в список кандидатов еще второго пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.

Вообще, это не лишено логики, поскольку финн давно зарекомендовал себя быстрым и качественным пилотом, которому к тому же не очень нравится быть вечно вторым за спиной Хэмилтона в «Мерседесе».

Но только зачем ему самому переходить к главному конкуренту немцев, все-таки ему уступающему, и получить такой же статус, как в прежней команде, — только не под многократным чемпионом мира, а под еще зеленоватым Леклером?

А может, Квят?

Нельзя не вспомнить в сложившихся обстоятельствах и об еще одном россиянине — Данииле Квяте.

В 2019-м он, можно сказать, триумфально вернулся в «королевские автогонки» и даже выиграл для «Торо Россо» подиум в Германии.

Более того, год без статуса призового пилота «Ф-1» Даниил провел как раз в «Феррари», являясь ее пилотом по развитию на симуляторе и внеся очень большой вклад в развитие болида.

Обе стороны остались довольны этим годом работы, но для того, чтобы Квят получил место Феттеля этого, а также успехов россиянина в «Торо Россо» маловато.

Даниил показал в 2019-м, что он бесспорно заслуживает места в пелотоне. Он был быстр, рассудителен и хорош на трассе, однако не обошелся без спадов, которые несколько подпортили картину. В основном там была вина команды, а не его, но на выходе остается голый результат. «Феррари» — такая команда, где болельщиков и руководство не будут интересовать причины неудач. Сами неудачи являются неприемлемыми.

Кроме того, откровенной слабостью Квта остаются квалификации, а без успешного выступления в них попасть за руль красного болида не выйдет.

При этом уход Феттеля из «Феррари» запустит чехарду трансферов, которая может затронуть и Даниила. Россиянину все равно надо, по возможности, уходить из «Альфа Таури» (новое название «Торо Россо»), где у него не просматривается перспектив на переход в основную команду этой системы — «Ред Булл».

Если он в итоге сможет в 2021 году найти себе место в «Макларене», «Рено» или другом интересном коллективе, это можно будет считать удачным вариантом.