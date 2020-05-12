Шанс Квята: как уход Феттеля из «Феррари» повлияет на «Формулу-1»

Неизбежный уход

12 мая 2020 года можно назвать точкой отсчета. Точкой отсчета работы трансферного рынка в «Формуле-1», который должен был стать одним из самых громких в истории во многом из-за нового регламента.

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Предполагалось, что с сезона-2021 будет действовать другой технический регламент, который может существенно изменить баланс сил в «королевских автогонках» и спровоцировать массовое переселение пилотов, так как большинство контрактов заключалось как раз с прицелом на грядущие изменения — только до конца 2020 года.

Вот только вмешался коронавирус, из-за которого сезон в «Ф-1» не стартовал до сих пор и в лучшем случае начнется в первый месяц лета. Даже если Международной автомобильной федерации (ФИА) удастся сохранить в календаре большую часть гонок, убытки, которые понесут команды из-за простоя, все равно колоссальны.

В таких условиях решение о переносе введения нового регламента на один год выглядело не просто оптимальным, но единственно верным — в 2021-м теперь гоняться будут фактически модицифированные версии текущих болидов, а масштабные и затратные работы по строительству новых машин будут отложены на год.

Слухи о переговорах между «Феррари» и Себастьяном Феттелем о продлении истекающего контракта стартовали еще зимой — сразу после объявления о новом договоре молодой звездочки команды Шарля Леклера.

Но ярко проявивший себя в прошлом сезоне монегаск — это очевидное будущее Скудерии, а вот четырехкратный чемпион мира, так и не выигравший до сих пор титула на красном болиде, все больше стремится в разряд сбитых летчиков. В какой-то момент казалось, что объявление о новом контракте — лишь вопрос времени, но оно все шло, а соглашения не было.

Из-за пандемии коронавируса возникло главное разногласие: по сроку договора. Феттель хотел продлить его на три сезона, команда предлагала только один — опять до нового регламента.

В итоге было решено прекратить сотрудничество после сезона-2020, и это выглядит логичным. И Феттель, и различные инсайдеры в один голос говорят, что дело было не в деньгах, и это тоже смотрится правдоподобно: в «Феррари» хотели использовать опыт Себа, но уже не рассчитывали на него в перспективе, а его такой подход совсем не устраивал.

Хэмилтон в небе

И если для Феттеля, готового пойти на уступки, деньги не имели решающего значения, то для «Феррари» уход статусного гонщика в этом плане станет бонусом. Немец зарабатывает порядка €30 млн за сезон, и тот, кто придет ему на замену, явно будет получать меньше. Причем меньше и той суммы, которая получилась бы у Себастьяна с учетом его скидки команде.

Впрочем, все-таки есть один вариант, при котором зарплатный бюджет «алых жеребцов» не сократится, а вырастет. Речь, конечно же, о приглашении шестикратного и действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

Разговоры о возможном союзе британца и «Феррари», машины которой он нежно любит в повседневной жизни, велись в конце прошлого и начале нынешнего года, тем более что срок договора с немецкой командой у примы «Ф-1» тоже истекает в 2020-м.

Однако до предметных переговоров дело, похоже, так и не дошло, и ситуация стремится к продлению соглашения между Хэмилтоном и его нынешним коллективом.

Для «Феррари» перспектива пригласить лучшего гонщика современности и уж точно хедлайнера последних лет выглядела заманчивой, но ставка на Леклера не подразумевает приглашения ему в партнеры человека не просто с равным, а со значительно превосходящим статусом.

Монегаск дерзко ворвался в итальянскую команду. Сам он не перестает рассказывать, как много почерпнул у Феттеля, и это, возможно, так и есть, но вот командной химии между ними не получилось.

Сезон превратился в борьбу, в которой молодой гонщик несколько раз нарушил, как сообщают инсайдеры, договоренности. Учитывая, что ему все сошло с рук, вполне очевидно, на чьей стороне менеджмент Скудерии.

Очевидно, для Феттеля ситуация стала неприемлемой, ну а существование Хэмилтона в подобной атмосфере просто невозможно. Сделав выбор, в «Феррари» будут продолжать ему следовать, и команда будет строиться дальше более-менее вокруг Леклера.

Сайнс в руке

И вот, не успел над новостью о прекращении выступлений Феттеля за «Феррари» с 2021 года развеяться дымок, как различные итальянские издания запестрели информацией о его сменщике. И все они были в целом едины во мнении.

Corriere della Sera первой написала, что новым гонщиком команды станет испанец Карлос Сайнс. Нынешний пилот «Макларена» должен подписать договор на €10 млн, а объявлено о нем будет в течение 48 часов — сразу после заключения. Об этом сообщила уже итальянская версия онлайн-журнала Motorsport.

В похожем ключе высказался и обладающий эксклюзивной информацией испанский журналист Альберт Фабрега.

«Приход Леклера поставил под угрозу лидерство Феттеля в команде, и это привело к трениям на трассе и за ее пределами. «Феррари» не знала, как избежать инцидентов между гонщиками, или не могла этого сделать, и напряжение не шло на пользу команде. Последней каплей стал эпизод в Бразилии, — написал Фабрега в Twitter. — «Феррари» видит Леклера будущим чемпионом и хочет выстроить команду вокруг него, чтобы начать новый этап. Это ясно.

Отказ от продления соглашения с Феттелем не стирает ошибки прошлого года, но изменения назрели. «Феррари» нужен быстрый пилот — опытный, трудолюбивый, покладистый, способный побеждать и, если понадобится, подчиняться приказам. Маранелло необходимо перевернуть страницу и закрыть этап, наполненный разочарованием и ошибками.

Решение уже принято. В шорт-листе были Сайнс, Риккардо и Джовинацци — в таком порядке. У всех троих контракты заканчиваются в конце 2020 года. Мы уже скоро узнаем, кто оденется в красное вместе с Леклером в 2021-м. «Феррари» хотела первой начать движение на рынке и сделала это».

Что ж, 25-летний испанец давно зарекомендовал себя качественным, быстрым и надежным гонщиком. Сам он наверняка захочет навязать Леклеру борьбу, но вряд ли будет против где-то выполнить командные установки.

Для Сайнса переход в «Феррари» — безусловное повышение. Ни «Торо Россо», ни «Рено», ни «Макларен», за которые он выступал в «Больших призах», не могут соперничать с итальянской командой по статусу и уровню.

Испанец показывал хороший пилотаж, но до сих пор лишь раз поднялся на подиум — в предпоследней гонке прошлого сезона в Бразилии.

Правда, при этом он смог сделать то, что не удавалось никому уже много лет. В общем зачете Сайнс занял шестое место, разбавив там представителей топ-3 команд пелотона. Очевидно, его успехи не остались незамеченными.

Другие варианты

Впрочем, не стоит при этом забывать об остальных кандидатах на место в «Феррари» — контракт с Сайнсом пока не только не объявлен, но и не подписан, а в мире «королевских автогонок» может случиться всякое, пока нет визы на документе.

Даниэль Риккардо еще год назад наверняка виделся бы наиболее предпочтительным вариантом в случае ухода Феттеля.

Но тогда еще Леклер был лишь «котом в мешке», а сам австралиец рассчитывал на мощный сезон в «Рено». Реалии же оказались иными и куда более печальными: ни одного подиума, только девятое место в общем зачете и 54 очка. Это на 42 меньше, чем у Сайнса на сопоставимом болиде.

Добавим сюда €20 млн зарплаты и не оправданный в прошлом чемпионате, пусть и не всегда по собственной вине, статус топ-пилота. В общем, Риккардо все равно был интересен «Феррари», как он будет интересен любой претендующей на что-то команде, но в сравнении с Сайнсом все-таки проигрывает.

Джовинацци — гонщик системы Скудерии. И если бы он выдал в дочерней «Альфа Ромео» перфоманс, похожий на Леклера в 2018-м, его вполне могли бы поднять в главную команду — тем более речь идет об итальянце.

Но Антонио в первых восьми гонках, несмотря на восемь финишей, ни разу не попал в очки, занял десятое место в Австрии и после этого еще четыре этапа оставался с «баранкой».

При этом он продемонстрировал по ходу сезона прогресс и вообще не был безнадежен. Важными бонусами стали два очка за девятое место на итальянском этапе в Монце и пятая позиция на Гран-при Бразилии, но для перехода в Скудерию этого все же пока маловато — слишком высоки ставки.

По этой же причине не получит пока промоушена и российский пилот Роберт Шварцман, также являющийся участником молодежной программы команды, чемпионом «Формулы-3» прошлого сезона и явным кандидатом на место в «Ф-1». Сначала его наверняка обстреляют в «Альфа Ромео», и если Роберт будет действительно хорош, болид «Феррари» от него никуда не уйдет. Просто не так скоро.

Но и это не все варианты. Итальянский журналист Лео Туррини, например, предложил добавить в список кандидатов еще второго пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.

Вообще, это не лишено логики, поскольку финн давно зарекомендовал себя быстрым и качественным пилотом, которому к тому же не очень нравится быть вечно вторым за спиной Хэмилтона в «Мерседесе».

Но только зачем ему самому переходить к главному конкуренту немцев, все-таки ему уступающему, и получить такой же статус, как в прежней команде, — только не под многократным чемпионом мира, а под еще зеленоватым Леклером?

А может, Квят?

Нельзя не вспомнить в сложившихся обстоятельствах и об еще одном россиянине — Данииле Квяте.

В 2019-м он, можно сказать, триумфально вернулся в «королевские автогонки» и даже выиграл для «Торо Россо» подиум в Германии.

Более того, год без статуса призового пилота «Ф-1» Даниил провел как раз в «Феррари», являясь ее пилотом по развитию на симуляторе и внеся очень большой вклад в развитие болида.

Обе стороны остались довольны этим годом работы, но для того, чтобы Квят получил место Феттеля этого, а также успехов россиянина в «Торо Россо» маловато.

Даниил показал в 2019-м, что он бесспорно заслуживает места в пелотоне. Он был быстр, рассудителен и хорош на трассе, однако не обошелся без спадов, которые несколько подпортили картину. В основном там была вина команды, а не его, но на выходе остается голый результат. «Феррари» — такая команда, где болельщиков и руководство не будут интересовать причины неудач. Сами неудачи являются неприемлемыми.

Кроме того, откровенной слабостью Квта остаются квалификации, а без успешного выступления в них попасть за руль красного болида не выйдет.

При этом уход Феттеля из «Феррари» запустит чехарду трансферов, которая может затронуть и Даниила. Россиянину все равно надо, по возможности, уходить из «Альфа Таури» (новое название «Торо Россо»), где у него не просматривается перспектив на переход в основную команду этой системы — «Ред Булл».

Если он в итоге сможет в 2021 году найти себе место в «Макларене», «Рено» или другом интересном коллективе, это можно будет считать удачным вариантом.