«Знали о рисках»: погибших в вертолете Брайанта обвинили в трагедии

Трагическая гибель легендарного в прошлом баскетболиста Коби Брайанта в ближайшее время может стать поводом для судебных разбирательств. Ванесса Брайант, вдова легенды «Лос-Анджелес Лейкерс», подала иск против компаний lsland Express Helicopters и Island Express Holding, владельца и эксплуатанта разбившегося вертолет Sikorsky S-76B. В своем заявлении Ванесса утверждает, что фирма нарушила ряд правил допуска воздушного судна в полет, поскольку этот вертолет можно было использовать только в определенных условиях видимости, но не на высокой скорости в густом тумане, когда и произошло крушение.

Кроме того, ключевой фигурой в авиакатастрофе Брайант назвала пилота Ару Джорджа Зобаяна, который также погиб. В иске сказано, что он повел себя непрофессионально, а именно — должным образом не оценил условия полета и все потенциальные риски, допустив халатность, повлекшую смерть людей. Плюс ко всему, в заявлении утверждается, что в 2015 году Зобаян уже получал предупреждение за нарушение правил полета в условиях ограниченной видимости.

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Всего же в иске предусмотрены 27 денежных счетов, предъявляемые стороной Брайант в отношении компании, чей вертолет якобы не соответствовал требованиям безопасности, однако точные цифры возможных компенсаций не называются. Известно, что теперь иск, поданный еще 24 февраля, носит коллективный характер: к вдове спортсмена присоединились члены семей четырех жертв авиакатастрофы. С новыми заявлениями в суд обратились двое детей бывшего тренера по бейсболу Джона Альтобелли и его жены Кери, которые погибли при крушении вместе с их дочерью Алиссой. Также подали иск муж и дети Кристины Маузер, которая была на борту вертолета, сообщает The Associated Press.

Однако спустя некоторое время в прессе выступил и представитель погибшего пилота Зобаяна. В частности, он заявил, что среди причин трагедии была и халатность находившихся на борту судна людей, что делает иски их семей непоследовательными и необоснованными. К примеру, защитник утверждает, что все погибшие пассажиры знали о вероятных рисках полета, однако сами согласились сесть в вертолет.

«Любые травмы и ущерб, причиненные истцам и другим погибшим, были полностью или частично вызваны небрежностью или ошибками истцов и других погибших. Истцы знали о сопутствующих рисках и добровольно пошли на них. Эта халатность стала причиной предполагаемого ущерба, за который ответчик не несет никакой ответственности», — сказано в заявлении представителя пилота.

Напомним, что трагедия произошло 26 января. По связи с диспетчером пилот говорил о низкой облачности и проделанным им ради безопасности маневром по резкому набору высоты. Спустя менее чем час после того, как вертолет находился в небе, на номер службы «911» поступило сообщение о крушении. Оказалось, что из-за низкой видимости и неработающих на малых высотах радаров летчик не смог сориентироваться. Вертолет, несмотря на информирование диспетчеров, повернул на юго-восток и набрал высоту более 600 метров над уровнем моря, после чего и началось падение. На скорости 300 км/ч летательный аппарат врезался в горный склон под калифорнийским городом Калабасас. Очевидцы произошедшего рассказывали о том, что видели, как воздушное судно крутится в воздухе, после чего его двигатель заглох и последовало падение. Позднее выяснилось, что крушение спровоцировал пожар, доступ к вертолету для спасателей был затруднен.

В результате трагедии погибли девять человек. Помимо Брайанта и его дочери 13-летней Джианны в числе пассажиров были одноклубница девочки Алисса Альтобелли вместе с отцом, бейсбольным тренером Джоном Альтобелли и матерью Кэри Альтобелли. Также на борту находилась Сара Честер с дочерью Пэйтон Честер, баскетбольный тренер Кристина Маузер и, соответственно, пилот Ара Зобаян.

Сразу после сообщений о крушении, как уточнил адвокат Ванессы Брайант, женщина отправилась в офис местного шерифа и потребовала обозначить место трагедии бесполетной зоной и защитить его от фотографов и журналистов. Несмотря на заверения полицейских о том, что все соответствующие меры будут предприняты, в СМИ были опубликованы снимки, сделанные одним из сотрудников Департамента шерифа. На фотографиях видны обломки вертолета и останки жертв. Это послужило причиной для нового иска: Брайант подала в суд на Департамент шерифа округа Лос-Анджелес из-за утечки фото.