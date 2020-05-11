Подозревали коронавирус: футболист жестоко убил 5-летнего сына

Жуткая трагедия произошла в турецком футболе, поставленном на паузу из-за эпидемии коронавируса, как и большинство спортивных соревнований во всем мире. Защитник «Бурса Йылдырымспора» (провинция Бурса на северо-западе страны), клуба любительской региональной лиги, Джевхер Токташ спустя 11 дней после смерти своего сына явился в полицию с повинной — оказалось, что это он убил ребенка.

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23 апреля, когда в Турции отмечают День национального суверенитета и защиты детей, сына Токташа госпитализировали в местную больницу с характерными симптомами коронавирусной инфекции. У мальчика наблюдался сильный кашель, одышка и высокая температура. Отец и сын были немедленно изолированы в отдельную палату. В тот же день, спустя несколько часов, Токташ вызвал врачей и сообщил им, что ребенок не дышит. Его экстренно доставили в отделение интенсивной терапии, но спасти не смогли.

Учитывая наличие симптомов COVID-19 и отсутствие очевидных признаков насильственной смерти, официальные лица постановили, что пятилетний пациент скончался в результате затрудненного дыхания, а именно — от одышки, вызванной болезнью. Через два дня он был похоронен на кладбище Хамитлер.

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Через 11 дней после случившегося Токташ явился в местный полицейский участок в Чарши и признался, что его сын умер не из-за коронавируса. В своей беседе с сотрудниками бюро по расследованию убийств Управления общественной безопасности футболист рассказал, что, оставшись с больным ребенком один на один, он воспользовался моментом и задушил его.

«Я положил подушку на голову сына, который лежал на спине. В течение 15 минут я давил на подушку, не поднимая ее. Все это время мой сын боролся со мной. Когда он перестал двигаться, я поднял подушку. Затем я закричал, чтобы снять с себя любые подозрения», — сообщил Токташ.

Отвечая на вопрос о мотиве своего преступления, спортсмен сказал, что на протяжении всей жизни сына не испытывал к нему любви, а в больнице у него случился нервный срыв. При этом Токташ отрицает, что убил ребенка из-за психических проблем. А касательно того, почему в конечном итоге решил признаться в содеянном, он назвал «угрызения совести».

«Вечером 4 мая, когда я решил обратиться в полицию, мы сидели в нашем доме с женой, я думал, что произошло, и был очень встревожен. Я никогда не любил своего младшего сына после его рождения. Я не знаю, почему я не люблю его. Единственная причина, по которой я убил его в тот день, состоит в том, что он мне не понравился. У меня нет никаких психических проблем», — уверил футболист.

Своим родственникам Токташ не стал говорить об истинных причинах произошедшего.

«Я не сказал ни своей жене, ни моей матери, ни моему отцу ничего после того, как получил известие о смерти Касима. Моя жена и отец не знали, что я убил своего сына. Они думали, что он умер в результате медицинской небрежности», — добавил он.

Разумеется, после своего признания Токташ был немедленно арестован и в ближайшее время предстанет перед судом. Ему вменяются обвинения по статье «Убийство близкого родственника», максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного заключения. Турецкие правозащитники уже выразили свою готовность бороться за то, чтобы Токташ не сумел избежать правосудия и был наказан по всей строгости закона. Власти также постановили эксгумировать тело мальчика для вскрытия и определения точной причины смерти.

32-летний Токташ родился в турецком городе Малатья. В сезонах-2007/08 и 2008/09 он провел семь игр в турецкой Суперлиге за «Хаджетеппе». В составе «Бурсы» он выступал с 2019 года. Всю карьеру он провел в низших дивизионах, суммарно за все время проведя 207 официальных матчей и отметившись четырьмя забитыми мячами.