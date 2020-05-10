Тюрьма и штраф в €100 млн: на главу ФИФА подали в суд

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино оказался фигурантом скандальной истории и рискует быть серьезно наказанным. На чиновника и его ведомство было подано заявление в суд по обвинению в нарушении патентных прав. Истцом стали изобретатели специального исчезающего спрея, который используется судьями футбольных матчей для обозначения места на поле, где игроки должны разыгрывать стандартные положения, а также линии для «стенки».

Реклама

Создатели данного атрибута требуют от ФИФА денежную компенсацию, однако в ведомстве на возмущения изобретателей никак не реагируют. В итоге, как утверждает газета AS, жалоба была подана в суд в Бразилии, рассмотрение заявления и приговор могут последовать уже в ближайшее время.

Если суд удовлетворит иск, то Инфантино может быть отправлен в тюрьму на срок от одного до четырех лет, а ФИФА будет оштрафована на €100 млн.

История конфликта продолжается уже третий год.

Еще в начале 2000-х годов бразилец Гейне Алеманье совместно с аргентинцем Пабло Силвой создали исчезающий спрей для футбольных судей под названием Spuny. Суть данного продукта проста: рефери делает на поле специальные метки для того, чтобы футболисты не могли нарушать дистанцию при «стандартах», и в течение минуты спрей попросту исчезает.

Данную систему изобретатели запатентовали почти сразу же, ведь впоследствии она возымела популярность в Южной и Северной Америке, где активно используется по сей день. Силва и Аллеманье, продвигая свой продукт, позднее решили выйти на ФИФА, и по итогам переговоров с тогдашним вице-президентом организации, аргентинским чиновником Хулио Грондоном было принято решение о передаче около 300 таких баллончиков с исчезающим спреем судьям на чемпионате мира — 2014 в Бразилии под именованием «9-15 Fair Play Limit». В обмен на это ФИФА была обязана передать разработчикам $50 млн.

Спрей, использовавшийся на бразильском мундиале, успешно себя зарекомендовал, в результате чего в Международной футбольной федерации согласились и далее задействовать данный продукт, продвинув его в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для использования в еврокубковых турнирах и национальных континентальных первенствах. Применялся он и на других международных турнирах. Например, на Кубке конфедерации — 2017 и чемпионате мира — 2018 в России.

Однако 30 июля 2014 года Грондон, с которым у Аллеманье и Силвы была договоренность, умер, а в 2015 году в ФИФА разразился громкий коррупционный скандал, по итогам которого против некоторых членов ведомства были возбуждены уголовные дела, а ряд чиновников были отстранены от футбольной деятельности. По этой причине тогдашний президент Федерации Зепп Блаттер был вынужден подать в отставку, а на его место был выбран как раз Джанни Инфантино.

На фоне этих событий в ФИФА забыли о договоре с изобретателями спрея и, соответственно, о выплате обещанных $50 млн.

В 2017 году Алеманье заявил, что если ведомство и дальше будет игнорировать его и Силву, то компаньоны обратятся с жалобой в суд. Изобретатели настаивают, что технология и формула производства их спрея является уникальной и секретной, чем в ФИФА просто так пользоваться не имеют права, ведь эти данные внесены в патент.

«ФИФА притворяется, что не знает обо мне, что я никому ничего не говорил. В моем письме все ясно, патент существует. ФИФА делает вид, что их это не касается, продолжая устраивать грабеж. Я не ищу признания, весь мир и так знает, что я изобрел спрей. Я хочу получить уважение ФИФА, дело не деньгах, я хочу справедливости. Следующим шагом будет продвижение запрета на использование изобретения, я должен убедить в этом судью», — говорил Алеманье в интервью O Globo.

В ФИФА на обвинения в мошенничестве и нарушении авторских прав отреагировали сухо, посчитав их необоснованными и несправедливыми. Более того, в организации требовали предоставить копии патента, но изобретатели их не предоставили.

В итоге уже в 2018-м изобретатели спрея обратились в Бразильский суд первой инстанции, который в итоге обязал ФИФА выплатить по $15 тысяч за каждый матч, проведенный под своей эгидой, где, начиная с 2014 года, использовался спрей.

Теперь же Инфантино и его организацию ждет новый суд, который может повлечь более серьезные санкции. Для этого изобретатели спрея даже наняли адвоката Криштиану Занина Мартинса, который успешно защищал экс-президента Бразилии Лулу да Силву.

«Мы были терпеливы, но когда мы увидели, что спрей использовался на чемпионате мира в России в 2018 году, когда судебный запрет уже вступил в силу, мы взорвались», — заявил Силва.