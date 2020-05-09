Пять замен и наказание за плевки: как ФИФА поможет футболу

Пять замен от ФИФА

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), являющийся органом ФИФА по доработке действующих и внедрению новых правил, объявил о том, что на время доигровки сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса, командам будет разрешено делать по пять замен.

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С началом сезона-2020/21 правило действовать перестанет, а его внедрение в оставшейся части текущей кампании останется на усмотрение национальных лиг.

При этом ожидается, что УЕФА применит его в плей-офф еврокубковых турниров — Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Как только появились слухи о внедрении данного правила, многие тренеры, и в частности наставник московского «Локомотива» Юрий Семин, выразили опасения, что нововведение не столько спасет футболистов от травм в режиме перенасыщенного календаря, сколько приведет к постоянным задержкам времени командами, которые хотят в концовках сохранить счет.

В IFAB подумали об этом и внесли определенные ограничения: так, каждая команда сможет делать замены в перерыве между таймами и трижды во время остановок по ходу игры, причем если обе стороны проводят изменения во время одной и той же остановки, считается, что каждая из них потратила одну свою возможность.

Однако также сказано, что неиспользованные замены можно будет использовать в дополнительное время, а обратные замены, как и всегда, остаются запрещены.

Впрочем, это не единственная мера, которая принята футбольными чиновниками, чтобы облегчить жизнь клубам, а также сохранить здоровье игроков.

Наказания за плевки

Еще одним нововведением, которое, правда, в итоге может распространиться и на новый сезон, станет правило показывать желтые карточки за плевки на поле.

Это, как легко догадаться, связано с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, которая может передаваться как раз через слюну. Учитывая, что футболисты падают на поле, то вирусы, гипотетически находящиеся в плевках, могут осесть на их экипировке или сразу попасть на слизистую, что приведет к заражению.

Данный момент еще не утвержден, потому что есть большой риск влияния этого правила на исходы матчей — все-таки игрокам будет непросто сразу же перестроиться и отучиться от привычки, которая свойственна очень большому количеству футболистов.

«Вы думаете, в ФИФА мало фантазеров? В любой стране некоторые чиновники фонтанируют нелепыми идеями. Так же и в футбольных организациях. Просто многие пытаются заявить о себе на фоне такой обсуждаемой темы», — высказался по этому поводу бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко.

— Как судья будет отслеживать, из-за чего игрок плюнул на поле? Может быть, он поперхнулся, или муха в рот попала. Ему что, теперь нужно ее прожевать и съесть?»

Полная дезинфекция

В Английской премьер-лиге (АПЛ) среди прочих мер по обеспечению безопасности решено дезинфицировать газоны, на которых будут проводиться матчи.

«Если карантин отменят, и здравоохранительные органы разрешат проводить бесконтактные тренировки, для игроков и сотрудников введут новые правила», — написала вице-председатель правления «Вест Хэма» Каррен Брэйди в своей колонке для The Sun.

— Речь идет в том числе о том, что нельзя будет меняться манишками, что нужно ограничить время занятий в маленьких группах (по 75 минут) и находиться на расстоянии двух метров друг от друга. В этот период будут запрещены отборы мяча, но разрешены игра в пас и удары по воротам.

Также нужно будет продезинфицировать угловые флажки, стойки ворот и даже газоны. Как именно это сделать, правда, остается загадкой, потому что как правило подобное убивает поле. Но было бы желание, а возможность найдется».

Вопрос контрактов

Еще одной существенной проблемой при доигрывании текущего сезона является ситуация с истекающими контрактами игроков, чьи соглашения действуют только до конца нынешнего сезона — то есть до конца июня.

По информации The Athletic, например, АПЛ планирует разрешить ситуацию до 23 июня, когда до окончания договоров останется одна неделя. Клубы лиги должны обсудить ситуацию 11 мая.

Предполагается, что существует три варианта решения вопроса: продление контрактов с такими игроками до конца сезона на существующих условиях, продление на несколько лет или же прекращение действия договоров.

В последнем случае они смогут уже 24 июня начать переговоры с другими командами и даже получат право доиграть чемпионат в составе нового коллектива.

Правда, пока непонятно, будет ли это распространяться только на Туманный Альбион, или же к соглашению присоединятся и другие страны.

Что касается летнего трансферного окна, которое также будет обсуждаться на встрече, то приоритетные сроки – с 1 июля по 30 сентября. АПЛ хочет, чтобы окно было открыто до марта 2021 года, но для такого решения необходимо согласие ФИФА.