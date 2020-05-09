Обещал убить жену и тещу: экс-игроку «Спартака» грозит суд

Тренер-селекционер киевского «Динамо» и наставник юношеской сборной Хорватии (до 20 лет) Огнен Вукоевич стал фигурантом очередного скандала. На этот раз 36-летнему специалисту может грозить тюремный срок. Как сообщает газета Jutarnji list, в ночь с 6 на 7 мая хорват вернулся в свой дом в Тушканаце, находившись в состоянии алкогольного опьянения. На этом фоне у Вукоевича возник конфликт с его супругой: 38-летняя модель Андреа выразила недовольство в связи с тем фактом, что ее муж пришел домой поздно ночью пьяным. В ответ Огнен накричал на свою жену и угрожал убить ее вместе с сестрой и матерью супруги.

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Андреа после этого позвонила в полицию, но в момент звонка спортсмен выбил у нее телефон из руку, швырнул его, а саму жену сильно толкнул.

Вскоре полицейские ворвались в дом Вукоевича, арестовали Огнена и отвезли его в отделение. В крови хорватского тренера было обнаружено 0,6 промилле алкоголя, что означает состояние легкого опьянения. Также правоохранительные органы обыскали дом специалиста на наличие огнестрельного оружия.

Проведя ночь в полицейском участке, Вукоевич утром был допрошен в здании муниципальной государственной прокуратуры в Загребе, в отношении специалиста было возбуждено уголовное дело.

«Пока уголовное расследование не будет завершено, мы не можем раскрывать детали, является ли это проступком или уголовным преступлением», — заявили в полиции.

После дачи показаний Вукоевич был отпущен на свободу, но с некоторыми ограничениями. Так, ему запрещено входить в свой дом, где живет его супруга. К ней Вукоевичу также не разрешается приближаться на расстояние менее чем на 200 метров. Срока у данных ограничений не имеется, ход дела будет зависеть от поведения обеих сторон. Если Огнен и Андреа согласятся на перемирие, то адвокаты обратятся в суд с ходатайством о закрытии дела и отмене ограничений. По неофициальным данным Jutarnji list, супруга хорватского тренера уже изъявила намерение отозвать свое заявление и настоять на отмене уголовного преследовании ее мужа. Сам Вукоевич также подчеркнул, что желает разрешить конфликт со своей женой вне суда.

«Я верю, что мы сможет решить эту проблему в семье вместе. Да, из-за разногласий с женой я был доставлен в полицию и был допрошен в государственной прокуратуре. Пока что я не имею права находиться рядом со своей женой и жить в своем доме, но рассчитываю на скорейшее разрешение конфликта», — заявил он.

Интересно, что Вукоевич становится фигурантом скандальных историй уже не первый раз. Одна из последних произошла сравнительно недавно, чуть менее двух лет назад. После победы сборной Хорватии над национальной командой России в четвертьфинале чемпионата мира — 2018 Вукоевич, который лишь входил в делегацию хорватского коллектива, вместе с защитником Домагоем Видой, празднуя выход в полуфинал мундиаля, записали провокационное видео. На нем Вукоевич и Вида, вместе выступавшие за киевское «Динамо», прокричали «Слава Украине» и другие лозунги, провоцирующие конфликт между россиянами и украинцами.

За данный поступок оба хорвата были наказаны дисциплинарным комитетом Международной федерации футбола (ФИФА). Вукоевича, в частности, оштрафовали на 15 тысяч швейцарских франков, а также отстранили от работы со сборной.

«Что касается ситуации с Домагоем Видой, то нас политика не интересует, только футбол», — говорил тогда хорват.

Интересно, что представители Федерации футбола Украины (ФФУ) предложили Вукоевичу компенсировать штраф, назначенный ФИФА, но он от этого отказался, аргументировав это тем, что «не хочет никого втягивать в эту ситуацию и желает решить проблему самостоятельно».

«Я сам заплачу штраф. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку», — отметил он.

В сентябре того же года главный тренер сборной Хорватии Златко Далич вернул Вукоевича в состав своей делегации, но впоследствии Огнен ушел из основной командой и сконцентрировался на работе с юношами (до 20 лет), где до сих пор является главным.

Огнен Вукоевич в качестве футболиста прославился по выступлениям за загребское и киевское «Динамо». В составе хорватского клуба он трижды становился чемпионом страны, два раза выигрывал национальной Кубок и однажды — Суперкубок Хорватии. Больше всего же матчей в своей карьере он провел за киевлян — 218. Вместе с «Динамо» он стал чемпионом Украины в сезоне-2008/09, обладателем Кубка страны и дважды — Суперкубка. В феврале 2013 года хорватский полузащитник перешел в московский «Спартак» на правах аренды до конца сезона. В Российской премьер-лиге он провел 9 неполных матчей, отдав одну результативную передачу и получив три желтые карточки. В 2017 году Вукоевич завершил профессиональную карьеру футболиста.