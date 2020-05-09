«Бавария» против всех: кто станет чемпионом Германии

Жесткие правила

16 мая чемпионат Германии по футболу в Бундеслиге (а также еще двух мужских и элитном женском дивизионах) возобновится и будет доигран. Решение еще должно быть утверждено в начале следующей недели в Бундестаге, но подготовка идет полным ходом.

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Ведущие 18 клубов Германии вернулись к тренировкам в конце апреля и сначала работали в группах по 3-4 человека, потом они увеличились в два раза, а теперь все уже приступили к занятиям в полных составах.

В стране разработан жесткий регламент поведения игроков по возобновлению соревнований, касающийся не только самих матчей и тренировок, но и поведения на базах, в отелях и даже дома.

Так, например, игрокам будет запрещено заниматься сексом, есть из одной посуды, пользоваться одними полотенцами и простынями со вторыми половинами, если у тех появились симптомы COVID-19.

Клубам рекомендовано проводить как можно больше собраний на открытом воздухе, а в помещениях дистанция между людьми не должна составлять менее двух метров. Никаких общих душей и приемов пищи в клубной столовой — еду нужно забирать домой.

В отелях на выезде команда должна снимать весь этаж, при этом игрокам запрещено посещать лобби-бар, заказывать обслуживание в номер, который к тому же на все время пребывания не будет убираться персоналом.

В раздевалках должна быть полная дезинфекция, сохраняются правила дистанцирования, а каждый футболист пользуется индивидуальной бутылкой с водой или другими напитками.

Разминаются основные и запасные составы перед игрой отдельно друг от друга. Соперники не пересекаются в подтрибунных помещениях, отменяются рукопожатия и командное фотографирование.

Правда, в игре все равно придется контактировать и поливать друг друга потом, но это считается неизбежным, а свою задачу лига видит в том, чтобы максимально предотвратить распространение инфекции в виде эпидемии.

Немецкая футбольная лига (DFL) делает все, чтобы иметь полную картину. На первом этапе было сделано 1 724 теста в 36 клубах первой и второй Бундеслиг, при этом 10 анализов дали положительный результат.

Интересно, что по все тому же регламенту, тестирования будут продолжаться на протяжении всей оставшейся части сезона, и в случае выявления у кого-то заболевания, игрок или член персонала будет изолирован, но при этом данная информация не будет сообщаться прессе.

Не без происшествий

Впрочем, уже сейчас последнее работает не очень хорошо. В последние дни DFL провела еще одну волну тестирования, проверив абсолютно всех игроков Бундеслиги, и в итоге COVID-19 был выявлен у трех человек.

30 апреля положительные результаты анализов оказались у двух игроков «Кельна» – левого защитника Исмаиля Якобса и полузащитника Никласа Хауптманна, – а также физиотерапевта клуба Даниэля Шутца.

Это вызвало неоднозначную реакцию, но сам «Кельн» и лига продолжают подготовку к сезону в штатном режиме. Подчеркивалось, что у всех троих болезнь протекает бессимптомно.

«Здоровье и жизнь наших игроков и сотрудников важнее всего. Предпринятые шаги и стратегия постоянных тестов доказали свою пользу», — прокомментировал все это директор «козлов» Хорст Хельдт.

В другом клубе — берлинской «Герте» — в плане здоровья у всех все хорошо, но отличился ивуарийский вингер-ветеран Саломон Калу, который явно невнимательно прочитал правила поведения.

Он перездоровался на базе со всеми за руку, балагурил при этом и к тому же вел стрим на своей странице в Facebook, показав даже, как мазок на инфекцию берут у одного из его одноклубников, несмотря на просьбу доктора удалить видео.

В итоге позднее футболист стрим из своей соцсети действительно вычистил, но было уже поздно. Калу раскритиковали и в Бундеслиге, и в клубе, и в итоге на данный момент футболист принес извинения, но все равно был отстранен от тренировок и игр, так что не примет участия в первых матчах.

Нюансы календаря

Изначально планировалось, что Бундеслига возобновится уже 9 мая, затем датой рестарта значилось 15 мая, но и 16-е число видится вполне приемлемым вариантом — ни одна топ-лига не стартует раньше.

До остановки в чемпионате были проведены 25 туров. Учитывая, что в Германии в элитном дивизионе выступают 18 клубов, остается еще девять решающих матчей для каждой команды.

Подробный календарь уже есть, и в нем на остаток мая запланированы четыре тура, а в первый месяц лета будут сыграны еще пять, и все закончится 27 июня, что позволит затем провести полноценное межсезонье и вовремя стартовать кампанию-2020/21.

В целом график выглядит насыщенным, но вполне рабочим — только один раз между турами будет всего три дня, а часто клубы будут жить вообще в недельном цикле. В общем, с нагрузками игроки должны справиться, и это стало возможным как раз благодаря столь раннему рестарту.

Суперматчи

И уже в первый же день нас ждет суперматч — Рурское дерби. Противостоянию дортмундской «Боруссии» и «Шальке» из Гельзенкирхена на «Сигнал-Идуна Парк», конечно, будет очень не хватать атмосферы, которую создают трибуны, но все так соскучились по игре, что искры наверняка полетят и так.

26-й тур задаст тон, и каждый следующий будет дарить нам шикарные противостояния. В 27-м «Боруссия» из Менхенгладбаха примет бьющийся с ней за четвертую путевку в Лигу чемпионов леверкузенский «Байер».

Венцом программы 28-го станет прием, который в Дортмунде «шмели» организуют своему второму принципиальному сопернику и конкуренту в борьбе за чемпионский титул — мюнхенской «Баварии».

В последний майский уикенд нас ждет противостояние идущего восьмым, но лишь очко проигрывающего шестой строчке, дающей право на Лигу Европы, «Фрайбурга» с «Байером».

В июне в Леверкузен съездит «Бавария», «Боруссия» из Менхенгладбаха сначала отправится в Фрайбург, а затем сразу же еще и в Мюнхен, «РБ Лейпциг» сыграет на выезде с «Хоффенхаймом» — и все это за первые два летних тура.

Но и в оставшихся трех будет на что посмотреть: «Боруссия» М — «Вольфсбург», «Шальке» — «Вольфсбург», «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д, «Бавария» — «Фрайбург», «Файбург» — «Шальке», «Вольфсбург» — «Бавария», «Боруссия» Д — «Хоффенхайм».

И это перечислены только самые праймовые матчи, а Бундеслига тем и хороша, что любой здесь может обыграть любого, так что футбольного пиршества будет по-настоящему предостаточно.

Чемпионская интрига

Главной интригой на остаток сезона будет, само собой, битва на троих, которую 25 туров вели, а теперь продолжат «Бавария», «Дортмунд» и «РБ Лейпциг». Действующий чемпион и флагман смог переломить ход кампании после неудачного старта и выбрался на первую строчку, даже успев создать себе небольшой отрывчик.

Но те четыре очка, которые команда Ханса-Дитера Флика везет «Боруссии» и пять «Лейпцигу» — это еще далеко не гарантия титула. За время паузы оба претендента должны были пополнить запас сил и выйдут на поле полные уверенности в себе и решимости воспользоваться шансом на чемпионство.

Козырей хватает у обоих. И «шмели», и «энергетики» показывают классный и современный футбол. И у тех, и у других полным-полно классных игроков, а тон сейчас задают звездные форварды: Эрлинг Холанд и Тимо Вернер.

Но не стоит забывать, что «Боруссия» из Менхенгладбаха от «Баварии» отстает всего на шесть баллов, а леверкузенский «Байер» — на восемь. Оба они также могут стать участниками борьбы за золото на финише, так что оступаться баварцам нельзя, а шансов на это будет предостаточно.

Такой интриги в Бундеслиге не было очень давно, и еще и поэтому очень хорошо, что многострадальный нынешний сезон все-таки возобновится.

Гонка за Европой

Весьма захватывающая битва нас ждет и за шестую позицию. Сейчас на единственном остающемся за оторвавшейся пятеркой гарантированном еврокубковом стуле располагается «Шальке».

Гельзенкирхенцы набрали 37 очков, но «Вольсфбург» и «Фрайбург» уступают лишь по баллу каждый, а «Хоффенхайм» — два.

При определенном раскладе включиться в гонку имеет шанс даже «Кельн», у которого сейчас 32 очка.

Предопределенность внизу

А вот в подвале турнирной таблицы в этом году как-то непривычно все очевидно. «Падерборн» замыкает ее со всего 16 очками, а «Вердер», пусть провел на матч меньше всех, набрал только 18 баллов.

В Германии напрямую вылетают две команды, и выбраться аутсайдерам будет очень сложно, хотя бременцы все-таки располагают составом, способным совершить чудо и обязательно поборются.

Правда, рассчитывать они могут разве что на стыки за выживание: до «Фортуны» из Дюссельдорфа зелено-белым нужно преодолеть дистанцию в четыре очка, а от полностью спасительного 15-го места, где сейчас «Майнц» — аж восемь.

При этом, если «Фортуна» сама вдруг выдаст мощный рывок, под угрозой окажется не только он, но и «Аугсбург», «Герта», и «Айнтрахт» из Франкфурта — все они располагаются в интервале двух баллов.