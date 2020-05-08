«Ливерпуль» без титула: сезон в Англии могут аннулировать

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дал четко понять лигам, что завершить приостановленный сезон, если они того пожелают, необходимо не позднее конца июля, поскольку примерно в этот период планируется возобновление еврокубковых турниров. Тем не менее пока среди главных первенств Старого Света официально объявила о возвращении к матчам только Германия — рестарт Бундеслиги назначен на 16 мая.

Реклама

С другими чемпионатами все сложнее, поскольку пик эпидемии там пришелся на более поздний срок. Наибольшее внимание в контексте этого вопроса приковано к Англии, Италии и Испании. Франция, напомним, по инициативе правительства досрочно закрыла сезон. В Премьер-лиге, Серии А и Примере же футбол чрезвычайно важен с точки зрения общенационального дохода, поэтому стоит задача возобновить первенства во что бы то ни стало.

На сегодняшний момент тренировочный процесс частично разрешен в Испании и Италии, в Англии, как пишут инсайдеры, снять запрет планируют 18 мая. В то же время в Премьер-лиге до конца сезона осталось сыграть наибольшее количество матчей (92), что потребует, соответственно, большего времени. Но эпидемиологическая обстановка на Туманном Альбионе по-прежнему остается нестабильной, из-за чего немедленно возобновить матчи пока не представляется возможным. Ко всему прочему, в Англии слишком много заинтересованных сторон, и переговоры идут медленно.

Один из главных моментов — где и как будут проходить игры? Сообщалось, что лига всерьез рассматривает вариант временного переезда в другую страну. Например, в австралийский Перт. В Западной Австралии над этим проектом работает британский менеджер Гэри Уильямс. Существует также вероятность, что встречи все же доиграют на территории Англии, но на ограниченном количестве стадионов. Это разгрузит работу второстепенных служб, обеспечивающих проведение матчей, а также позволит минимизировать риск заражения среди футболистов. Но, как оказалось, эта идея нравится не всем.

Категорически против высказались представители «Брайтона» и «Астон Виллы». Некоторые игроки в свою очередь тоже намекают, что им не слишком хочется играть в подобных условиях.

«Если Германия может играть на своих аренах, то почему не можем мы? У нас в Англии одни из лучших стадионов мира, одни из лучших клубов в мире, одна из лучших лиг в мире с великолепными управляющими. Почему мы не можем поступить так же в нашей стране и закончить сезон так, как он начинался? Думаю, что клубы всех уровней обеспокоены идеей о нейтральных стадионах. Считаю, что есть вопросы о справедливости этого», – заявил генеральный директор «Брайтона» Пол Барбер.

В лиге альтернативных вариантов пока не предусмотрели. Исполнительный директор Ассоциации тренеров лиги Ричард Бэван сообщил, что результаты всего сезона с большой долей вероятности будут аннулированы, если клубы в конечном итоге не согласятся играть на нейтральных стадионах.

«Да, думаю, что будет так. Правительство прояснит, если они уже этого не сделали, что соблюдение правил социального дистанцирования на матчах с переполненными стадионами будет под вопросом», – ответил он на вопрос о возможной отмене сезона в эфире «Би-би-си».

В таком случае «Ливерпуль» останется без долгожданного чемпионства. Плюс ко всему на будущий сезон лигу могут расширить, чтобы правовых последствий избежали клубы, которые на момент паузы в чемпионате занимали места в зоне вылета. Впрочем, это уже другая история. В Англии ожидают, что 10 мая премьер-министр Борис Джонсон обновит позицию правительства по поводу смягчения мер безопасности и выхода из карантина. От этого будет отталкиваться и лига. Пока единодушие АПЛ нашла лишь в нескольких моментах по возобновлению сезона: требуется как минимум 40 тыс. медицинских тестов, но и это спорно, поскольку серьезно бьет по медицинской системе в стране.

Уже 11 мая состоится голосование клубов и рассмотрение различных предложений по возвращению футбольных матчей. Идея нейтральных стадионов требует 14 из 20 голосов «за», чтобы быть принятой.