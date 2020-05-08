«Единый народ»: Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца»

На Украине два сильнейших боксера страны — чемпион по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко и экс-абсолютный чемпион мира Александр Усик — оказались в центре скандала. Оба спортсмена приняли участие в съемках российского документального фильма «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!» на религиозную тематику, опубликованного на YouTube-канале монастыря «Корсунская пустынь». Помимо них в картине, повествующей о дружбе Усика и Ломаченко с российскими спортсменами, снялись боксер Александр Трубников и боец рукопашного стиля Алексей Назаров.

Фильм получил эмоциональный отклик от украинских болельщиков. Усик и Ломаченко в очередной раз подверглись жесткой критике со стороны соотечественников за содействие российским проектам. В конечном итоге сайт «Миротворец», позиционирующий себя как центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, включил имена боксеров в свою базу данных с мотивировкой «за участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

Напомним, что Усик неоднократно заявлял о нежелании встречаться на ринге с российскими боксерами. По его словам, это связано с нежеланием переносить поединок из спортивной в политическую плоскость. Также Усик призывал своих украинских болельщиков отказаться от критики его коллег из России. На его отношения с россиянами это, так или иначе, никак не влияет, о чем и рассказывается в фильме.

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«Если я дружу с человеком из Москвы, из Челябинска, из Лондона, из Львова, для меня они являются друзьями и людьми. В первую очередь я общаюсь с человеком, и мне неважно, какой он национальности или в каком он городе живет. Если этот человек ко мне с добротой относится, то и я так же к нему отношусь.

С ребятами, которые живут в Москве, мы тренировались и пили чай из одной чашки, и ели кашу из одной миски, когда маленькими были. А сейчас кто-то делит портфели, а я должен делить дружбу с этим человеком? Я буду продолжать с ним дружить», — сказал Усик в ленте.

Что же до Ломаченко, то для него это уже не первый подобный инцидент за последнее время. В январе боксер опубликовал в Instagram спорное видео про религию: ролик сопровождается аудио-прочтением стихотворения одного из представителей «Корсунской пустыни» Юрия Резаева, а в качестве картинки использован видеоряд, в котором присутствуют кадры с российским спецназом. Заканчивается ролик титрами: «Благодарим за помощь в съемках Вежливых людей». Предполагается, что речь идет о эвфемизме, предназначенном для обозначения солдат Российской Федерации, о присутствии которых было известно на территориях стратегических объектов Крыма во время включения полуострова в состав России путем референдума в 2014 году. Впервые о том, что «Вежливыми людьми» были российские военные, говорится в документальном фильме «Крым. Путь на Родину». Позднее термин также стал популярным интернет-мемом.

Несмотря на критику многих украинцев за «пророссийские взгляды», удалять видео из социальных сетей Ломаченко не стал.

«Я православный и готов нести всю ответственность за это. У меня очень много друзей в России, там у меня есть родственники, соперники, друзья. Я не могу просто перестать с ними общаться, потому что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Это не укладывается в моей голове.

Мы являемся одним народом. Для меня с детства не было понятия Россия, Украина, Белоруссия. Я думал, что мы единый народ, что мы все православные христиане. В настоящий же момент нам пытаются подменить принципы. И веру», — рассуждает Ломаченко в фильме о церкви и вере.

На включение боксеров в базу «Миротворца» отреагировал генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев. Он назвал Усика и Ломаченко «достойными людьми, отстаивающими свою позицию», а также выразил готовность помочь им получить российские паспорта, если они этого пожелают.

«Их обоих на Украине любят и обожают. Не только на Украине, но и в России и Белоруссии, весь православный мир их любит и поддерживает. Так же и я поддерживаю. Есть в Украине десятки ублюдков, которые за доллары бегают и выполняют поручения. Вот они могут быть недовольны.

Но на 40 миллионов в Украине это максимум несколько тысяч человек. В базу «Миротворец» включают не предателей Украины, а наоборот — предатели включают людей в эту вымышленную базу.

Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки ублюдков на Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов. Мы такими спортсменами гордимся. Лишь бы они боксировали и радовали болельщиков на Украине, в России и по всему миру», – приводит слова Кремлева «СЭ».

В России среди фанатов отношение к Усику и Ломаченко крайне положительное именно благодаря их мнению по поводу взаимоотношений стран. Летом 2018 года Усик в финале боксерской суперсерии встречался с россиянином Муратом Гассиевым на стадионе «Олимпийский» в Москве. Как позднее сам признавался украинец, к нему не было негативного настроя со стороны болельщиков, некоторые из них его активно поддерживали.