Мучал «Реал», оказался на 6-м месте: что случилось с «Атлетико»

Ушла былая слава

Многие помнят, как в сезоне-2013/14 «матрасники» неожиданно ворвались в стан европейских топ-клубов: показали зубы «Барселоне» в Суперкубке Испании (каталонцы победили только благодаря правилу выездного гола), дошли до финала Лиги чемпионов, выбив по пути «Милан», «Барселону» и «Челси», а в финале уступили «Реалу» лишь в дополнительное время, и, наконец, одержали победу в чемпионате Испании — кроме «Реала» и «Барсы» это не удавалось никому с сезона-2003/04.

В тот год мадридцы были не просто командой-выскочкой наподобие «Лестера» в Английской премьер-лиге (АПЛ) — с «Атлетико» действительно стали считаться, и он превратился в топ-клуб на долгосрочной основе. Весь футбольный мир видел подопечных Диего Симеоне мастерами оборонительно-контратакующей игры и стандартных положений.

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Разумеется, «Атлетико» все еще остается клубом высокого уровня: для любой команды в Лиге чемпионов он является одним из наиболее неудобных соперников. Тем не менее в последнем сезоне «индейцы» выступают далеко не так мощно, как раньше: на данный момент клуб находится лишь на 6-м месте в чемпионате и имеет все шансы там остаться, хотя с 2013 года стабильно занимал место в тройке, а в прошлом сезоне даже стал серебряным призером, обогнав своего принципиального соперника — «Реал».

В чем же проявляется нынешний застой в игре «матрасников»?

Снижение атакующего потенциала

«Атлетико» является безусловно оборонительной командой, и с этим аспектом все относительно в порядке: на данный момент лишь 21 пропущенный мяч в 27 играх. Эта статистика выглядит вполне сносно, учитывая, что с сезона-2013/14 они не пропускали больше 29 мячей за чемпионат.

Но о проблемах в атаке «Атлетико» говорят все, кому не лень. Действительно, цифры совсем не впечатляют: в 27 играх Ла Лиги «индейцы» умудрились забить всего 31 гол — меньше, чем такие команды, как «Хетафе», «Гранада», «Бетис», «Осасуна», «Леванте» и многие другие.

В среднем за игру «матрасники» забивают 1,1 гола (для сравнения, в сезоне-2013/14 — 2,03 гола). Скорее всего, за 11 оставшихся туров «Атлетико» едва переступит планку в 50 мячей, хотя в свой чемпионский сезон команда забила на порядок больше — 77. По данным статистического портала Whoscored.com, «Атлетико» силен в создании голевых моментов, но очень слаб в их завершении, и, судя по цифрам, это тот компонент игры, на который Симеоне должен обратить внимание.

Отход от фирменного стиля

Как было отмечено выше, «Атлетико» в первую очередь известен своими смертоносными контратаками и стандартными положениями — эти сильные стороны превратились в «фишку» мадридцев, в собственный стиль игры команды, который позволял им побеждать.

Именно используя эту «фишку», в чемпионском сезоне «матрасники» забили 26 мячей (восемь — с контратак, 18 — со штрафных). Больше таких голов было только у «Реала» — 31. В нынешнем же сезоне «индейцы» не забили ни одного мяча на контратаках и лишь шесть — со стандартных положений. При этом Whoscored.com отмечает, что

в нынешнем сезоне «Атлетико» ослаб в обороне собственных ворот при стандартных положениях. Очевидно, что команда отходит от прежнего стиля, но в то же время не видно, чтобы она находила какую-то новую модель игры.

Средний уровень владения мячом в 48,6% не позволяет команде забивать слишком много при позиционной атаке, и, кажется, «Атлетико» не намеревается окончательно отходить от оборонительного стиля. Однако в таком случае «индейцам» нужно наверстать те компоненты игры, в которых раньше они имели безусловное преимущество, — разящие контратаки и стандартные положения. Это то, что создавало разницу между «матрасниками» и их соперниками, вселяя в оппонентов настоящий страх, и то, без чего подопечные Симеоне потеряли свою суперсилу.

Кадровые проблемы

Безусловно, костяк любого топ-клуба формируется годами, поэтому, когда уходят лидеры, игравшие за команду много лет, у нее начинаются проблемы. В этом смысле у «Атлетико» наблюдается переходный период:

старые лидеры атаки — Марио Манджукич, Фернандо Торрес, Антуан Гризманн — ушли, а новички — Тома Лемар, Жоау Феликс — пока не смогли полноценно интегрироваться в команду, да и обилием голов особо никогда не радовали.

К этому стоит прибавить вечные травмы и дисквалификации Диего Косты, который за последние два сезона провел всего 29 матчей в Ла Лиге, записав на свой счет четыре гола и четыре ассиста. Все это в конечном итоге и привело к тому, что у «Атлетико» в 27 играх текущего чемпионата Испании всего 11 побед при 12 ничьих и четырех поражениях. Такая статистика безусловно характерна для команд-середняков, а не для того, кто привык считать себя грандом. У «матрасников» большие проблемы, и на их решение осталось всего шесть игр Примеры, которая должна возобновиться в июне.