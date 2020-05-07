Назло коронавирусу: объявлена дата возвращения Бундеслиги

Накануне поклонников спорта №1 изрядно обрадовала канцлер Германии Ангела Меркель. В среду, 6 мая, государственный деятель заявила, что матчи немецкой Бундеслиги будут возобновлены во второй половине текущего месяца.

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Также Меркель отметила, что в Германии преодолена первая фаза пандемии COVID-19 (по данным на 7 мая, выявлено более 168 тыс. случаев заражения, более 7 тыс. человек умерли, а еще 139 тыс. — выздоровели), однако страна «все равно находится в самом начале избавления от бушующего вируса и еще долго будет с ним бороться».

А уже сегодня Reuters со ссылкой на видеоконференцию Немецкой футбольной лиги (DFL) официально подтвердил возобновление сезона-2019/20 16 мая. Все оставшиеся встречи состоятся при пустых трибунах и строгом соблюдении правил безопасности, а завершить чемпионат Германии планируется к 30 июня.

Если все пройдет по плану, немецкое первенство станет первым из топ-5 европейских лиг, которое возобновится во время пандемии COVID-19.

Турнирная таблица

На момент приостановки чемпионата Германии в лидерах шла мюнхенская «Бавария»: фаворит в 25 матчах добыл 55 очков. Следом расположились «Боруссия» из Дортмунда (51), «РБ Лейпциг» (50), менхенгладбахская «Боруссия» (49) и «Байер» (47).

Первые матчи. Дата и время поединков

Расписание матчей 26-го тура первенства уже опубликовано. Согласно списку, первый тур после возобновления чемпионата пройдет с 16 по 18 мая.

Тур откроется принципиальным «рурским дерби» «Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке», которое в сложившейся ситуации, безусловно, привлечет не только пристальное внимание местных болельщиков, но и футбольных фанатов по всему миру.

Полное расписание матчей Бундеслиги на следующий уикэнд:

Суббота, 16 мая

16.30 (по московскому времени)

«Аугсбург» — «Вольфсбург»

«Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке»

«Лейпциг» — «Фрайбург»

«Фортуна» — «Падерборн»

«Хоффенхайм» — «Герта»

19.30

«Айнтрахт» — «Боруссия» (Менхенгладбах)

Воскресенье, 17 мая

16.30

«Кельн» — «Майнц»

19.00

«Унион» — «Бавария»

Понедельник, 18 мая

21.30

«Вердер» — «Байер»

А вот когда состоятся остальные туры Бундеслиги: 27-й — 22-24 мая, 28-й — 26-27 мая, 29-й — 29 мая — 1 июня, 30-й — 5-8 июня, 31-й — 12-14 июня, 32-й — 16-17 июня, 33-й — 20 июня и, наконец, заключительный 34-й тур назначен на 27 июня.

Реакция

Новость о возобновлении немецкого первенства в футбольном мире восприняли положительно, если не сказать с восторгом. Например, испанская Ла Лига у себя в Twitter-аккаунте даже поздравила чемпионат Германии с этим событием.

Благодарность руководству немецкого футбола выразили и в стане «Баварии»: председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге поблагодарил политиков за то, что своим решением они позволили завершить текущий розыгрыш.

«Мы в предвкушении возобновления игр: спортивные итоги будут подведены на поле, а не за столом. В связи с этим хотел бы выразить особую благодарность за великолепную организационную и медицинскую концепцию. Я обращаюсь ко всем участникам с просьбой дисциплинированно и образцово исполнять предписания этой концепции, позволившей возобновить чемпионат», — цитирует Румменигге официальный сайт «Баварии».

Президент УЕФА Александер Чеферин также целиком поддержал решение немецких властей.

«Это решение принято в результате конструктивного диалога и тщательного планирования между футбольными властями и политиками, — цитирует TMW Чеферина. — Уверен, что Германия покажет всем нам яркий пример того, что нам может дать футбол, с его волнением, эмоциями и непредсказуемостью.

Хорошо, что немецкие власти согласились на возобновление сезона. Я считаю, что это большой и позитивный шаг к тому, чтобы люди вернулись к своей привычной жизни».

Незадолго до этого призывал продолжить сезон и голкипер мюнхенского клуба Мануэль Нойер. Чемпион мира — 2014 заметил, что на него, его одноклубников и оппонентов будут смотреть по всему миру, что станет для атлетов огромной ответственностью.

«Профессионалы несут ответственность не только за свою профессию, но и за весь клуб как коммерческое предприятие, включая десятки тысяч рабочих мест, которые существуют в футболе и благодаря ему. Кроме того, найдутся поклонники, для которых футбол является очень важной частью их жизни. Спортсмены же являются частью общества и образцом для подражания», — приводил слова вратаря Goal.

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По последним данным, коронавирусом заразилось более 3,8 млн человек во всем мире. Почти все футбольные лиги Европы, за исключением чемпионата Белоруссии, в настоящий момент приостановлены.