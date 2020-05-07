Соловьева уже мало: Джигурда вызвал на бой Емельяненко

Известный отечественный актер и музыкант Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок скандального бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. По словам эпатажного артиста, таким образом он сможет поквитаться со спортсменом за нелицеприятные высказывания в свой адрес.

«Это не хайп и не договоренность ради пиара... Это реальность сегодняшней жизни: я отвечаю за свои слова и не откажусь от них! Уверен, что после своего оскорбительного комментария в мой адрес Александр Емельяненко не побоится выйти со мной на боксерский ринг и ответит за свои необдуманные, унижающие мою честь фразы, размноженные серьезными СМИ.

Уверен, что любимый и уважаемый мною (в отличие от Владимира Соловьева) Александр Емельяненко не такой же понтарь, как вечерний мудозвон, испугавшийся выйти со мной на боксерский ринг!» — написал Джигурда у себя в Instagram-аккаунте.

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Напомним, что незадолго до этого Емельяненко попросили прокомментировать потенциальный поединок между 59-летним актером и журналистом Соловьевым, что Александр и сделал в свойственной ему ироничной манере.

«Где-то слышал, но не следил за этим. Мне кто-то звонил, говорил, что они собрались драться, боксировать. Очень смешно. У них уже песок из задницы сыпется, а они все на ринг лезут, все им драться хочется. Видишь, как раскачали спорт, — все хотят быть спортсменами и боксировать на ринге», — цитировал Емельяненко-младшего «СЭ».

Возвращаясь к Никите Джигурде, напомним, что 1 мая актер приглашал на ринг Соловьева. В своем эмоциональном обращении музыкант раскритиковал телеведущего за клевету в свой адрес.

«Это не онлайн-дуэль, а настоящая — на боксерском ринге. Владимир Соловьев, я люблю тебя божественной любовью, но не уважаю за то, что ты делаешь и за то, что ты творишь. Ты оскорбил меня в своей программе ложью, вывертом. В твоей программе прозвучала ложь, что я занес кому-то деньги и купил паспорт Донецкой народной республики (ДНР). <…> Ты попросту перепутал мою гениальную игру и образ с настоящим мной.

Можешь только над слабыми изгаляться?! Соловьев, ты тренируешься, боксируешь. Поэтому пусть будет боксерский бой. Ты же моложе меня. Не бойся получить... Я многоликий, единый, однако очень нежный. Я не позволю, чтобы циники вроде Соловьева растоптали мой аленький цветочек. Я нокаутирую Владимира. Надеюсь, после этого в него вернется совесть, которую он продал!» — говорил Джигурда на радио «Комсомольская правда».

Что же касается Александра Емельяненко, то он в последнее время нарасхват. На носу бой с Магомедом Исмаиловым, также могут состояться встречи с Владимиром Минеевым и Александром Шлеменко. Более того, накануне спортсмен даже порассуждал о потенциальной битве с легендарным боксером Майком Тайсоном!

Дело в том, что на днях Железный Майк объявил о возвращении на ринг ради благотворительных поединков. Спортсмен признался, что старался поддерживать форму, а выложенное в Интернет видео его работы на лапах потрясло не только болельщиков, но и ведущих спортсменов мира.

Как итог, заманчивую идею схватки живой легенды со звездой сегодняшнего дня подхватил российский промоутер Владимир Хрюнов. Он сделал громкое заявление у себя в Instagram-аккаунте, предложив Тайсону блеснуть на турнире организации World Total Kombat Federation (WTKF) в Белоруссии. По словам промоутера, оппонентом иконы бокса мог бы стать один из российских бойцов смешанных единоборств — Александр Емельяненко или Сергей Харитонов.

«Майк Тайсон против Сергея Харитонова? Или Александра Емельяненко? Как вам, будете смотреть? Я предложил Железному Майку, который находится сейчас в невероятной форме, бой по правилам бокса в Белоруссии в рамках турнира WTKF. И он не против. Осталось лишь договориться с нашими бойцами»,

— написал Хрюнов в соцсети.

И пока Емельяненко отшучивается на вопросы о потенциальной встрече с Железным Майком, сам американец сохраняет гордое молчание: при таком количестве предложений, которое сделали ветерану спорта, сразу давать положительный ответ было бы ошибкой.