Спортивный принцип: КХЛ не будет определять чемпиона

Континентальная хоккейная лига официально объявила, что в сезоне-2019/20, ранее досрочно завершившемся из-за эпидемии, не будут определены чемпион регулярного чемпионата и обладатель Кубка Гагарина. Это решение, как пояснил президент КХЛ Алексей Морозов, основано на спортивном принципе.

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«В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призеров по итогам первого этапа (регулярного чемпионата. — «Газета.Ru»), а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу. Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев для определения чемпиона и призеров не существует», — сказано в заявлении на официальном сайте лиги.

Таким образом, итоговая турнирная таблица минувшего сезона утверждена следующим образом: среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с 1-го по 8-е не распределяются, указанным командам присваивается технически единое место 1-8 без правовых последствий для клубов.

Во второй раунд Кубка Гагарина сумели квалифицироваться «Ак Барс» (Казань), «Барыс» (Нур-Султан), «Динамо» (Москва), «Йокерит» (Хельсинки), «Салават Юлаев» (Уфа), «Сибирь» (Новосибирская область), СКА (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва). В официальной классификации сезона эти команды будут перечислены именно в алфавитном порядке.

Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных команд клубов КХЛ, при этом были учтены выступления каждой из команд в регулярке:

9-е место. «Авангард» (Омск)

10-е. «Автомобилист» (Екатеринбург)

11-е. «Спартак» (Москва)

12-е. «Локомотив» (Ярославль)

13-е. «Металлург» (Магнитогорск)

14-е. «Витязь» (Московская область)

15-е. «Торпедо» (Нижний Новгород)

16-е. «Нефтехимик» (Нижнекамск)

«Уверен, что в сложившейся ситуации лига приняла взвешенное и единственно верное решение, отвечающее спортивному принципу. Впервые чемпионат КХЛ пришлось сначала прервать, а затем и завершить. Это было тяжелое, но вынужденное решение, продиктованное необходимостью сохранения здоровья людей.

Все восемь команд, прошедшие во второй раунд плей-офф, находились в равных условиях и в равной степени претендовали на Кубок Гагарина. Именно поэтому, соблюдая спортивный принцип, мы решили присвоить всем указанным командам единое место один-восемь, расположив их в итоговой таблице в алфавитном порядке», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Кроме того, на утверждение совета директоров ООО «КХЛ» будет вынесена поправка в регламент КХЛ об особом порядке, устанавливаемом Федерацией хоккея России (ФХР), для определения чемпиона России по хоккею, а также серебряного и бронзового призёров Чемпионата России по хоккею в сезоне-2019/2020».

Напомним, что КХЛ объявила о приостановке сезона 16 марта. Спустя десять дней лига приняла решение не доигрывать чемпионат после консультации со всеми заинтересованными сторонами, а также учитывая другие сопутствующие факторы (например, «Барыс» и «Йокерит» отказались от участия в плей-офф, из-за чего могли возникнуть проблемы с возвращением легионеров на территорию России). Ко всему прочему, как говорилось в мотивировке лиги, доигровка оставшихся матчей в летний период негативно отразилась бы на проведении следующего сезона, а именно: командам пришлось бы менять план предсезонной подготовки, а лига была бы вынуждена сокращать количество игр и сдвигать сроки трансферного окна (в настоящий момент оно открыто с 1 мая). Ко всему прочему, 18 клубов еще до объявления о завершении первенства начали готовиться к следующему сезону.

Фактически КХЛ стала первым российским спортивным чемпионатом, досрочно завершившим сезон. Впоследствии аналогичный шаг сделала Единая Лига ВТБ, а также чемпионаты страны по волейболу и гандболу.