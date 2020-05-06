Все без ума от Знарка: чем КХЛ живет на карантине

Любовь к Знарку

Пока в Континентальной хоккейной лиге идет межсезонье, пресс-служба организации проводит различные, порой весьма интересные опросы. Так, в очередном исследовании, результаты которого опубликованы 6 мая, игроки отвечали на вопрос, под руководством какого тренера им хотелось бы выступать больше всего.

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В исследовании приняли участие более 200 хоккеистов, а наиболее популярным специалистом с большим отрывом оказался нынешний наставник московского «Спартака» Олег Знарок.

За 57-летнего специалиста проголосовали 20% хоккеистов — то есть каждый пятый из опрошенных.

Примерно столько же голосов в сумме набрали оставшиеся четыре участника топ-5 самых любимых игроками тренеров: Игорь Никитин из ЦСКА, Дэвид Немировски из «Торпедо», Александр Андриевский из «Сочи» и Владимир Крикунов из московского «Динамо».

Знарок за свою тренерскую карьеру трижды брал Кубок Гагарина, приведя к нему дважды московское «Динамо» после выхода в финал с ХК МВД, а также один раз с санкт-петербургским СКА.

Специалист с немецким и латвийским паспортами четырежды приводил сборную России к медалям на четырех чемпионатах мира, выиграв свой первый же турнир в 2014 году, а также завоевал с командой Олимпийских атлетов из России золото Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

Знарок известен своим резким характером, который он часто проявляет в перепалках с арбитрами, соперниками и тренерами-оппонентами, но при этом практически каждый работавший под его началом хоккеист считает тренера чуть ли не отцом.

Собственно, яркий пример случился уже после открытия рынка — «Спартак» выменял из омского «Авангарда» Сергея Широкова, который как раз отметил после перехода, что счастлив воссоединиться со специалистом, у которого играл в СКА и сборной.

Интересно, что некоторые из респондентов опроса лиги называли весьма неординарные варианты. Фамилия долго работавшего в КХЛ Милоша Ржиги вполне понятна, но также было названо имя легендарного советского тренера Анатолия Тарасова, а также ряда заокеанских специалистов: уже закончивших карьеры Кена Хичкока и Скотти Боумэна, а также нынешнего наставника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джона Купера. Под его руководством за океаном, кстати, играл защитник ЦСКА Никита Нестеров.

Громкие переходы

Состоялась 6 марта и очередная порция интересных трансферов среди клубов лиги. Так, первую громкую сделку среды оформил казанский «Ак Барс», подписавший однолетний контракт с 30-летним французским форвардом Стефаном да Костой.

В КХЛ он дебютировал в сезоне-2014/15 в московском ЦСКА, куда перебрался из «Оттава Сенаторз», и отыграл за армейцев три года, после чего провел один чемпионат в «Автомобилисте», а в последней кампании защищал цвета ярославского «Локомотива».

В составе «железнодорожников» да Коста в отметился 35 (14+21) очками в 58 матчах регулярки, а также набрал 5 (3+2) очков в шести встречах неудачной серии первого раунда Кубка Гагарина против финского «Йокерита» (2-4).

Следующую громкую новость опубликовал уже сам «Локомотив», объявивший о заключении договора с олимпийским чемпионом Алексеем Марченко.

28-летний защитник, являющийся воспитанником московского «Спартака», всю свою профессиональную карьеру в КХЛ провел в ЦСКА, из которого уезжал на четыре года в НХЛ, где выступал за «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мэйпл Лифс».

В последнем сезоне на счету игрока 21 (5+16) очков в 60 встречах регулярного первенства. По информации Betting Insider, он будет получать в Ярославле 50 млн рублей в год. Очевидно, что в реалиях нового, жесткого потолка зарплат на 900 млн рублей ЦСКА не может себе позволить столь тяжелое соглашение.

Московское «Динамо» также укрепило свои ряды защитников, на два года подписав экс-игрока нижнекамского «Нефтехимика» Андрея Сергеева. В последнем сезоне он отметился 14 (2+12) очками в 52 играх регулярного чемпионата.

Ну а «Нефтехимик» получил опытного белорусского нападающего Андрея Костицына, перешедшего из минского «Динамо». В прошлом сезоне 35-летний форвард набрал 34 (17+17) очка при полезности «-17» в 60 матчах.

«Трактор» и «Салават Юлаев» провернули обмен, по итогам которого голкипер Владислав Сухачев перешел в клуб из Уфы, а челябинцы получили защитника Станислава Гареева. Оба игрока играли за свои команды не слишком часто — на счету вратаря пять встреч в последней кампании, защитник в 19 матчах отличился одной заброшенной шайбой.

Удивительное рядом

Порадовала лига и еще рядом интересных новостей, которые переходов касаются не напрямую. Так, тот же «Нефтехимик», по утверждению «Бизнес Online», просто забыл сделать квалификационное предложение Павлу Падакину.

Таким образом, 25-летний нападающий, набравший в последнем сезоне 15 (4+11) очков в 38 играх, стал неограниченно свободным агентом, хотя нижнекамцы сохранили бы на него права, если бы не допустили эту ошибку.

В то же время московский ЦСКА, которому не удалось продавить увеличение жесткого потолка зарплат с 900 млн до 1,3 млрд рублей, а также примкнувший к нему уфимский «Салават Юлаев» теперь предложили отменить налог на превышение потолка в прошлом сезоне.

По информации РБК, этот вопрос будет теперь вынесен на заседание совета директоров лиги.

В предыдущем сезоне потолок зарплат в КХЛ составлял 800 млн рублей, но в случае его превышения каждый клуб был обязан выплатить в лигу налог на роскошь, составлявший 30% от суммы, на которую потолок был превышен.

Ну а вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал расторжение клубом контракта с защитником Евгением Бирюковым, а также ситуацию с затянувшимися переговорами с капитаном команды, 39-летним Сергеем Мозякиным.

«Мы предлагали Евгению Бирюкову работу в клубе тренером по индивидуальной работе с защитниками в первой команде. Но он сказал, что еще хочет поиграть в КХЛ, его сторона занимается его трудоустройством, — цитирует Ласькова «Чемпионат».

— По Мозякину все тихо, у нас не горит, мы продолжаем держать паузу. Его агент мне не звонил, мы остаемся на той же позиции».

Напомним, ранее «Магнитка» предлагала своему форварду-символу однолетний договор на 60 млн рублей. Сторона игрока взяла паузу до окончания голосования по увеличению потолка зарплат и согласилась на условия клуба.

Но в «Металлурге» после вынесения решения о том, что принятый регламент останется неизменным, снизили оффер до 50 млн, и теперь Мозякин со своими представителями уже несколько дней снова находятся в раздумьях.