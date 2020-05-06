Тесты на вирус и погоня за Мбаппе: что происходит в «Реале»

Командный тест

Мадридский «Реал» остается одним из главных ньюсмейкеров вынужденного межсезонья, которое случилось в мировом футболе из-за коронавируса. Впрочем, в Испании заболевание отступает, и вскоре чемпионат должен возобновиться.

Как сообщила Marca, уже 6 мая все футболисты «королевского клуба» прибудут на базу «сливочных» в Вальдедебас, где пройдут тестирование на коронавирус. Также анализы возьмут у тренеров и всего персонала как основной, так и молодежной команды.

Однако дата начала тренировочного процесса еще не определена. Вероятно, она будет зависеть от результатов тестирования.

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И все же стоит ожидать возобновления работы в самое ближайшее время, поскольку Ла Лига уже разрешила клубам организовывать на собственных базах тренировочный процесс футболистов по индивидуальному плану для каждого — пока что не в группах.

Страсти по Мбаппе

Остается «Реал» и на передовой трансферных слухов, даже когда речь идет не об его собственных действиях, а мадридский клуб упоминается лишь косвенно.

Так, L'Equipe сообщила, что нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе, который, как известно всему миру, мечтает перебраться в «Реал», все-таки может продлить контракт с чемпионами Лиги 1 последних лет.

Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2022 года, и раньше предполагалось, что он не станет вести переговоры о новом контракте. Собственно, до сих пор он именно так и поступал.

Однако в последнее время в СМИ сначала просочились данные об оптимизме, который испытывает спортивный директор клуба Леонардо в отношении продления соглашения, а теперь вроде как не против и сам игрок.

При этом сторона Килиана хочет включить в новый контракт пункт, согласно которому «Реал» или же, возможно, другой топ-клуб будет иметь фиксированную сумму отступных, за которые сможет подписать заветного нападающего, являющегося, по оценке Transfermarkt, самым дорогим футболистом мира.

По информации AS, сумма выкупа 21-летнего нападающего будет примерно на том же уровне, на каком была клаусула в контракте бразильца Неймара с «Барселоной», выкупленного «ПСЖ» три года назад за 222 млн евро.

Эта новость вряд ли обрадует президента «Реала» Флорентино Переса, который планирует подписать к лету 2022 года двух самых лакомых форвардов мира: Мбаппе и норвежца Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».

Если Мбаппе не подпишет новое соглашение с парижанами, то его цена для «королевского клуба» летом следующего года снизится, так как через сезон он станет свободным агентом и сможет вообще уйти бесплатно.

Впрочем, похоже, что за этого игрока Перес будет готов заплатить практически любую сумму. Слишком уж привлекательно видеть Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу» в белоснежной футболке.

Братский интерес Зидана

Похоже, что французское направление селекции при Зидане становится для «Реала» приоритетным. Мбаппе, постоянные слухи о Поле Погба, который является для наставника «сливочных» приоритетной целью... Теперь же речь зашла еще и о братьях Эрнандесах.

Причем крайний защитник Тео, выступающий на левой бровке, уже играл в Мадриде с 2017 по 2019 год, однако успеха не добился, проиграв конкуренцию Марсело, и был продан прошлым летом за 20 млн евро в итальянский «Милан».

Теперь же он может быть выкуплен обратно уже на замену Марсело и для конкуренции с другим французом — Ферланом Менди, так здорово влившимся в состав «королевского клуба» в сезоне-2019/20 после трансфера из «Лиона».

И все же важнее для Зизу приобретение второго брата — Люки Эрнандеса. Ныне чемпион мира в составе сборной Франции выступает за мюнхенскую «Баварию» и является там центральным защитником.

Как утверждает Le10Sport, Зидан лично заинтересован в том, чтобы купить в «Реал» обоих братьев, так что Перес может и раскошелиться.

Другое дело, что Серхио Рамос, Рафаэль Варан и Эдер Милитао точно никуда не денутся, да и Начо Фернандес вряд ли уйдет. Ну а брать Люку, чтобы он тоже конкурировал за место левого защитника с братом и Менди, как минимум странно.

Кстати, Люка в текущем сезоне принял участие в 11 матчах Бундеслиги, в то время как Тео сыграл в 22 встречах Серии А и отметился в них уже пятью забитыми мячами.