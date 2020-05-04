«Есть вопросы»: Семак не может договориться с «Зенитом»

Приостановленный из-за пандемии коронавируса COVID-19 чемпионат России должен возобновиться в конце июня: 21 или 28 числа. Если же эпидемиологическая обстановка в стране окажется непозволительной для проведения футбольных матчей, то сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) будет завершен досрочно, а чемпионом будет признан действующий лидер первенства — петербургский «Зенит». И хотя сине-бело-голубые, имеющие 9-очковый отрыв от ближайших преследователей, намерены доиграть оставшиеся восемь туров и оформить чемпионство по спортивному принципу, в клубе никак не могут решить неожиданно возникшую проблему.

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Действующий контракт главного тренера «Зенита» Сергея Семака с петербургской командой истекает уже 30 июня этого года, то есть менее чем через два месяца. Переговоры о подписании нового соглашения идут, но не так быстро, как хотели бы боссы клуба.

«Руководство клуба ведет переговоры со мной. Мы встретились до карантина с генеральным директором «Зенита» Александром Ивановичем Медведевым. Буквально на днях он прислал мне бумажный вариант контракта. Есть вопросы у меня, которые я впоследствии задам, и будем уже двигаться дальше. На мой взгляд, там нет абсолютно ничего нерешаемого. Но это жизнь, поэтому всё возможно. Пока контракт не подписан»,

— приводит слова Семака сайт телеканала «Матч ТВ».

Данные переговоры всерьез затянулись. Еще в конце января председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина заявила, что контракт со специалистом будет продлен, данное решение уже принято, а последнее слово остается за самим тренером.

«Совет директоров полностью доверяет Семаку как специалисту», — говорила она в интервью РИА «Новости».

При этом Семак в ответ на то заявление подчеркивал, что на тот момент никаких переговоров и предложений со стороны руководства о продолжении сотрудничества у него не было. Вдобавок ко всему у тренера возник небольшой конфликт интересов с боссами «Зенита». История произошла во время зимних тренировочных сборов, когда выяснилось, что остаток сезона сине-бело-голубые проведут без своего нападающего Александра Кокорина, который ждал своего возвращения в футбол после отбывания наказания за избиение чиновников в Москве. Тогда «Сочи» объявил об аренде форварда на остаток сезона, в руководстве «Зенита» данную сделку подтвердили. Однако Кокорин и его агент утверждали, что представители клубов осуществили ее за спиной у самого футболиста. После споров и взаимных претензий, которые длились почти месяц, Александр все-таки переехал из Петербурга на юг, где за «Сочи» забил три мяча в четырех матчах РПЛ. Как выяснилось, о сделке не знал и сам Семак, который на нападающего рассчитывал.

«Мне было непонятно, как возможно, что без ведома тренера отдают игрока. Сказал: «При всем уважении, при чем тут руководство, если тренеру это нужно?» Они говорят: «Так получается, что сейчас не все решает тренер».

Правда ли, что у Семака небольшие проблемы с клубом после этой истории? Ситуация неприятная для него. Он не говорил, но по нему видно: «Я главный тренер, но меня не ставят в курс дела», — говорил Кокорин в ролике на канале «КраСава» в YouTube.

В конце февраля, когда сезон РПЛ возобновился после зимней паузы, «Зенит» принимал на своем поле московский «Локомотив». Петербургские фанаты тогда организовали красочный перфоманс, на котором был изображен и Семак. Тренер впоследствии поблагодарил болельщиков за данное признание, но тогда перед ним в очередной раз был поставлен вопрос о новом контракте. Семак, комментируя слухи, заявил, что переговоры идут, но без каких-либо подробностей.

Сейчас же, когда стало известно, что некоторые трудности все-таки имеются, появились и детали тех самых «вопросов», которые имеются у тренера к руководству. Как утверждает известный журналист-инсайдер Сергей Егоров,

Сергей Семак хочет иметь долгосрочное соглашение — как минимум на два года с возможностью продления еще на один сезон. При этом зарплата тренера может составить €3 млн в год.

На это ранее намекал и сам специалист, говоря о том, что «подписывать соглашения на один год нет смысла из-за отсутствия возможности строить планы».

«Два года – это нормальное время, чтобы что-то успеть сделать», — подчеркивал он.

Сергей Семак возглавил петербургский «Зенит» в мае 2018 года, сменив на данном посту итальянца Роберто Манчини. Контракт был рассчитан на два сезона с возможность продления на еще один год. Именно этот «один год» и смущает 44-летнего специалиста. В первый же свой сезон Семак привел «Зенит» к чемпионству и близок к тому, чтобы защитить титул в этом розыгрыше РПЛ.