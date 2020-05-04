Спасение для России: каких изменений ждут в ФИФА и УЕФА

Пандемия коронавируса COVID-19 может поспособствовать серьезным изменениям в футболе, и это касается не конкретных турниров, которые можно приостановить, перенести или отменить, а целой системы. Еще накануне в Международной федерации футбола (ФИФА) выразили мысль о необходимости на некоторое время перейти с сезонной системы «осень — весна», которой придерживается большинство европейских ассоциаций, на «весна — осень», использующейся в Северной и Южной Америке, а также в Белоруссии и Казахстане, например. Напрямую данная идея связана с грядущим чемпионатом мира, который в ноябре-декабре 2022 года примет Катар. Турнир сам по себе станет особенным для всего Северного полушария Земли, где мундиаль принято проводить летом. Из-за непривычного календаря всему континенту пришлось бы подстраиваться, останавливать национальные первенства и еврокубковые турниры. Теперь же, когда чемпионат Европы перенесен на лето 2021 года, подвинув тем самым еще и клубный чемпионат мира, который был создан вместо традиционного Кубка конфедераций, глобальные изменения кажутся неизбежными.

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«У нас есть идеи об изменениях в календаре, обновленная версия которого будет рассчитана до 2024 года. Вместо традиционной схемы «осень - весна» за основу может быть принята годовая календарная система, то есть «весна - осень». Возможно, стоит задуматься о принятии изменений на постоянной основе», — говорил вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни.

Это осознают и в УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций, по данным «Спорт-Экспресс», рассматривает вариант временного перехода турниров в странах, где они проводятся по системе «осень-весна», на схему «весна-осень».

Правда, у ведомства в данном случае имеются несколько иные приоритеты. В середине марта, когда практически все футбольные турниры континента были приостановлены из-за пандемии COVID-19, УЕФА начал разрабатывать схему возобновления сезона для его полноценного проведения, исключая досрочное завершение чемпионатов. После нескольких заседаний руководства Союза с членами ассоциаций был поставлен ориентир на то, чтобы доиграть все турниры в августе, многие страны даже уже определились со сроками возобновления внутренних первенств — от середины мая до конца июня. Однако палки в колеса УЕФА вставили бельгийцы, голландцы и французы, которые не стали ждать улучшения ситуации с COVID-19 в своих странах и завершили сезон досрочно. Это стало своего рода давлением на Союз, ведь в организации изначально грозились оставить их без путевок в еврокубки на следующий сезон. Но национальные федерации оказались принципиальными, что заставило УЕФА пересмотреть свои «настоятельные рекомендации»: ассоциации вправе завершить сезон досрочно, если его проведение является невозможным, чемпиона страны также определяет национальная федерация, она же распределяет еврокубковые путевки на следующий соревновательный год.

Если же УЕФА сможет продавить идею с введением системы «весна — осень», то у Бельгии, Нидерландов и Франции возникнут трудности. Либо в этих странах будут играть по старой схеме, либо же им придется ждать начала 2021 года, а это значит более полугода простоя, что отрицательно скажется на финансовой составляющей лиг и ее клубов, где все контракты с телевизионщиками и спонсорами подписаны на годы вперед. Остальные же национальные члены УЕФА смогут провести полноценную подготовку после незапланированной двухмесячной паузы и возобновить сезон в августе, доиграв его спокойно к декабрю, уже в 2021 начать новый.

Такая схема может сыграть на руку и России. На последнем совещании Российского футбольного союза (РФС) были названы варианты продолжения текущего сезона, но итоговых решений пока принять не могут. РФС планирует, что розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ), остановившийся за 8 туров до конца, будет возобновлен в конце июня и доигран. Вместе с этим же с большой долей вероятности досрочно будут завершены розыгрыши Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и Кубка России, где за титул боролись 5 команд.

Если же УЕФА действительно порекомендует федерациям перейти на «весну — осень» (а это может произойти до 15 мая), то РФС сможет отложить доигровку всех внутренних первенств на период август-ноябрь, когда эпидемиологическая ситуация в стране, вероятно, станет благоприятной.

Что же касается сезонной системы, то России к «весне — осени» не привыкать. В таком формате российский чемпионат проходил на протяжении почти 20-ти лет — с 1992 по 2010 годы. Затем же Сергей Фурсенко, пришедший во главу РФС в феврале 2010-го, принял решение о переходе на «осень — весну» для адаптации к европейским условиям. В итоге сезон-2011/12 стал гибридным. По итогам 30-ти туров, прошедших с марта по ноябрь, турнирная таблица Премьер-лиги была разделена на две части, где занявшие места в топ-8 команды провели еще два мини-круга в борьбе за титул, медали и еврокубковые места, а остальная восьмерка РПЛ состязалась за сохранение прописки в элите.

Переход на «осень — весну» по прошествии времени был многими оценен негативно. Основная претензия — изменение системы никак не поспособствовало росту уровня футбола в стране, лишь добавив проблем с логистикой. Виталий Мутко, который возглавлял РФС с 2005 по 2009 год, а затем с 2015 по 2018 год, подчеркнул, что России нужно было оставаться при своем и не менять сезонную систему.

«Когда я пришел в РФС в 2005 году, у нас была стратегия. Система «осень-весна» нам ничего не дала, никаких преимуществ. Зачем было гоношить? Сейчас в итоге все в мире раздумывают над возможностью перейти на «весну-осень», — цитирует Мутко «Чемпионат».