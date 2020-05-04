Отказался от €100 млн: Неймар бежит из Парижа

Нападающий «ПСЖ» Неймар продолжает мечтать о возвращении в Испанию. На днях лидер французской команды в очередной раз доказал свои намерения, отказавшись от баснословной суммы ради трансфера в «Барселону», за которую форвард уже выступал с 2013 по 2017 год.

По информации Mundo Deportivo, владельцы французского клуба всеми силами пытаются удержать бразильскую звезду в команде и даже предложили своему лидеру продлить контракт с прилагающимися €100 млн в качестве «бонуса за верность». Неймар отверг это предложение.

Что интересно, 28-летний игрок настолько жаждет отъезда из Парижа, что даже готов пойти на снижение зарплаты в два раза. По плану самого атлета, такой ход не только повысит его шансы на возвращение в каталонский клуб, но еще и вынудит «ПСЖ» снизить цену на нападающего, чтобы тот не покинул команду на правах свободного агента (то есть бесплатно).

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Очевидно, что бразильцу не терпится снова примерить сине-гранатовую футболку, и это рвение высоко ценится в футбольном сообществе. Так, прославленный тренер, чемпион мира – 2002 Луис Фелипе Сколари на днях заявлял о необходимости отъезда бывшего подопечного в Каталонию.

«Я бы сказал Неймару, зная то, что знаю: «Возвращайся в «Барселону». Если это произойдет, то он снова получит возможность стать лучшим в мире, у него будут равные шансы с теми, кого постоянно выбирают», — приводил слова Сколари Fox Sports.

Поддерживает решение Неймара и экс-партнер бразильца по «Барселоне» Сеск Фабрегас. Испанец верит: нынешние лидеры сине-гранатовых мечтают о воссоединении с нападающим не меньше самого бразильца.

«Неймар — выдающийся футболист, он может играть на уровне Роналдиньо. Это действительно звезда! Думаю, Месси и Суарес хотели бы его возвращения, потому что бразилец в любой момент может придумать гол, что сложно сделать в современном футболе… Знаете, у Неймара есть все, чтобы быть лучшим футболистом. За пределами поля он хороший парень, всегда счастлив и наслаждается жизнью», — говорил испанец в прямом эфире в Instagram.

Вот только, похоже, сама «Барселона» пока не готова к такому сценарию.

Дело в том, что из-за бушующего коронавируса у «Барселоны» может попросту не оказаться денег на своего бывшего футболиста. Ведь купив в 2017-м Неймара за астрономические €222 млн (!), «ПСЖ» постарается не продешевить и извлечь максимальную выгоду от ухода главного актива.

Совсем недавно о финансовых проблемах каталонцев высказался президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Он выразил уверенность, что Неймар и еще одна цель сине-гранатовых, Лаутаро Мартинес из «Интера» в летнее трансферное окно вряд ли пополнят «Барсу».

«Барселона» ведет переговоры о подписании игроков? Это неправда. Они сосредоточены на возобновлении чемпионата, а не на новых приобретениях. В ближайшем будущем будут частые обмены, но трансферы не в приоритете. Все остановилось. Ни Неймара, ни Лаутаро не будет. У клуба нет возможности подписать этих игроков в настоящий момент, это невозможно», — цитировало Тебаса издание AS.

Так или иначе, несмотря на пессимистичный прогноз президента Ла Лиги, шансы на долгожданное воссоединение Неймара с «Барселоной» есть.

Осталось лишь дождаться окончания коронавирусного кризиса и постараться прийти к соглашению, которое устроило бы не только бразильца и сине-гранатовых, но и новоиспеченных чемпионов Франции сезона-2019/2020.

Напомним, что на прошлой неделе Неймар и компания в третий раз за последние три года (и в седьмой раз с 2013-го) взяли золото Лиги 1. Причем за десять туров до завершения первенства: чемпионат Франции был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Изначально продолжение Лиги 1 было запланировано на 11 мая, когда в стране закончится карантин, однако вмешалось правительство Франции. Власти не разрешили возобновить турнир, продлив запрет на проведение массовых мероприятий до сентября.

Решение пошло вразрез с постановлением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором обозначили 2 августа крайним сроком завершения национальных чемпионатов в Европе. Теперь местной федерации придется в срочном порядке искать средства для помощи клубам, многие из которых уже находятся на грани банкротства.