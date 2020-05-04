Задержка самолета: Роналду не может вылететь в Италию

Несмотря на то что 3 мая руководство туринского «Ювентуса» вызвало всех легионеров из-за границы для возобновления тренировок, нападающий Криштиану Роналду испытывает проблемы с возвращением в Италию.

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Как сообщается в зарубежных СМИ, частный самолет португальской звезды, на котором футболист планировал перелет на Апеннинский полуостров, до сих пор находится в Мадриде. Это связано с ограничениями на перелеты, введенными правительством Испании в связи с пандемией коронавируса: самолету португальца уже трижды было отказано в разрешении на взлет.

И пока сам Роналду с семьей самоизолировался на вилле в Канисале на острове Мадейра (в арендованном доме есть пять спален, игровая, бассейн и тренажерный зал), ситуация может разрешиться совсем скоро: по информации Il Messaggero, португалец со дня на день приземлится в Турине и сразу же сядет на двухнедельный карантин.

Стоит отметить, что незадолго до этих новостей западная пресса спровоцировала громкий скандал, связанный с Роналду и его клубом.

Дело в том, что 29 апреля аргентинский нападающий «Юве» Пауло Дибала в очередной раз сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщили в El Chiringuito, тест игрока подтвердил наличие инфекции в организме атлета в четвертый раз за последние шесть недель. Дибала и его девушка Ориана Сабатини заразились COVID-19 еще в марте.

И вот что интересно: Роналду в тот момент продолжал выражать недовольство в связи с возможным возвращением в Италию. Португалец, не особо волнующийся о заражении на родине (пятикратный обладатель «Золотого мяча» спокойно гуляет по улицам с сыном, тренируется с местной командой и ходит в музей своего первого клуба «Насьонала»), в то же время не уверен в своей безопасности на Аппенинах. Изначально, как передавал Football Italia, Криштиану должен был прилететь в Италию 28 апреля и сразу отправиться на двухнедельный карантин — в таком случае он бы смог беспрепятственно приступить к тренировкам 18 мая. Как известно, в назначенный день португалец так и не вернулся.

Однако боязнь Роналду могли вызывать и другие обстоятельства — речь идет как раз о положительном тесте Дибалы. Более того, издание предположило, что сам Криштиану и мог быть причастен к появлению фейковой информации о повторном заражении Пауло на просторах Интернета. В статье без конкретных доказательств указывалось, что это именно окружение Роналду донесло сведения до испанских СМИ.

С 4 мая в Италии снимают часть ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с коронавирусом: спортсменам разрешат проводить индивидуальные тренировки, что станет частью плана по возвращению футбола в страну. К коллективным занятиями команды должны вернуться уже 18 мая, а возобновить матчи Серии А — не позднее 14 июня.

Напомним, что все профессиональные лиги континента, кроме первенства Белоруссии, взяли паузу. Итальянская Серия А была первым из крупнейших чемпионатов Европы, приостановленным из-за пандемии COVID-19, — страна стала одним из главных эпицентров распространения коронавируса (по данным на 4 мая, зафиксировано 210 тыс. случаев заражения и 28 тыс. летальных исходов). Также были перенесены на неопределенный срок решающие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы; чемпионат Европы — 2020 был передвинут на лето следующего года.

До вынужденной паузы в чемпионате команды успели сыграть по 25 и 26 встреч. Возглавляет турнирную таблицу Серии А «Ювентус» (63 очка), следом идут «Лацио» (62) и «Интер» (54). С наибольшей вероятностью сезон в стране будет возобновлен кубковыми противостояниями — «Ювентус» — «Милан» и «Наполи» — «Интер». Благодаря этим матчам у других итальянских команд будет больше времени на подготовку к продолжению национального первенства.

Что же касается Роналду, то в сезоне-2019/2020 португалец отыграл 22 матча в Серии А, занеся себе в актив 21 забитый мяч и три результативные передачи.