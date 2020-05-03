«Дождался потолка»: «Магнитка» снизила предложение Мозякину

Торги Мозякина

1 мая в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок, и случилось уже много всего. Но несмотря на все отъезды в НХЛ, разрывы контрактов, новые договоры на сниженных для игроков условиях и несколько громких обменов, самой, пожалуй, интересной остается сага о продлении контракта Сергея Мозякина с магнитогорским «Металлургом».

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Когда стало понятно, что 39-летний ветеран не собирается заканчивать со спортом и продолжит карьеру, никто не сомневался, что он подпишет новый договор со ставшим уже родным клубом.

На деле же все вышло гораздо сложнее. Форвард набрал в последнем регулярном чемпионате солидное 41 (15+26) очко в 57 матчах, и хотя меньше у него было только в далеком и неудачном сезоне-2011/12, когда он проводил в Магнитогорске свой первый год, агент игрока выставил слишком серьезные условия.

В отмененном из-за пандемии коронавируса сезоне форвард-ветеран получал космические 180 млн рублей, но было понятно, что в условиях нового потолка зарплат рассчитывать на такие деньги просто невозможно. Однако предложенные клубом 60 млн за сезон-2020/21 были чуть ли не на смех подняты представителем капитана «Магнитки» Сергеем Паремузовым.

В апреле новости шли одна за другой: переговоры не увенчались успехом, снова начались, опять зашли в тупик и так далее. Ясность наступила только 1 мая, когда совет директоров лиги, рассматривавший возможность увеличить жесткий потолок с 900 млн рублей до 1,3 млрд, отказался сделать это.

«С Сергеем Мозякиным мы действительно брали паузу в переговорах до 30 апреля, когда на совете директоров КХЛ рассматривалось возможное увеличение потолка зарплат, — рассказал Паремузов «Чемпионат.com».

— Но мы сняли эту паузу на сутки раньше, 29 апреля. Сделано это было по поручению моего клиента. Я позвонил вице-президенту клуба Сергею Ласькову и сказал, что мы согласны на предложенные нам условия.

Теперь паузу взяла «Магнитка», так что я жду звонка от Сергея Алексеевича. С нашей стороны, повторюсь, все согласовано».

Прокомментировал ситуацию и сам вице-президент «Магнитки», сказав примерно то же самое, но несколько жестче.

«Когда Сергею Мозякину было предложено новое соглашение, его сторона сказала, что они подождут до 30 апреля. Теперь мы взяли паузу. Людям предлагали контракт, но они думали, что потолок зарплат поднимут и им увеличат сумму контракта. Так что, повторюсь, теперь наша очередь думать», — приводит слова Ласькова то же издание.

В итоге «Металлург» выкатил новое предложение, и оно составило уже 50 млн вместо предлагавшихся ранее 60-ти.

Что ж, это выглядит логичным, когда новые реалии лиги уже точно не изменятся до сезона, а у немолодеющего капитана нет других предложений.

Кроме того, по слухам, Паремузов в апреле шантажировал руководство «Металлурга» предложением от «Трактора» в размере 80 млн, которое, видимо, оказалось обычным блефом.

Похоже, Мозякину теперь необходимо срочно соглашаться и на 50 млн, пока дают хотя бы такую сумму. Вряд ли сам форвард будет доволен таким исходом, но речь-то все равно идет о солидных деньгах.

Громкий обмен

3 мая громыхнула и новость о реальном трансфере. Омский «Авангард» и московский «Спартак» обменялись нападающими, причем речь идет о важных фигурах.

К «омским ястребам» отправился 26-летний воспитанник красно-белых Александр Хохлачев, а взамен красно-белые получили 34-летнего Сергея Широкова.

Очевидно, что инициатором сделки был главный тренер спартаковцев Олег Знарок, не сработавшийся с Хохлачевым и захотевший продолжить сотрудничество с Широковым, который играл у него в СКА и сборной России.

«Для меня огромный плюс, что «Спартаком» руководит такой специалист, которого я прекрасно знаю. Могу сказать о нем только хорошее, — рассказал сам Широков пресс-службе красно-белых. — Тренер с большой буквы, человек, который всегда отвечает за свои слова, человек, который делает в работе правильные вещи. Он умеет строить отличные команды, поэтому его фигура сыграла огромную роль в моем переходе в «Спартак».

«Для Хохлачева переход к нам должен стать новым вызовом в карьере. В свои 26 лет он уже успел поиграть и за океаном, и в топ-клубе КХЛ, завоевать медали молодежных чемпионатов мира со сборной России, — цитирует ТАСС председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова.

— У Хохлачева хорошая статистика в играх за «Спартак» в последнем сезоне, и пять очков в серии плей-офф против «Динамо» тому подтверждение. У Хохлачева остается последний год контракта, так что ему точно есть что доказывать в играх за «Авангард».

Что ж, обмен действительно выглядит очень интересным. Широков более опытный и титулованный игрок, но Хохлачев на восемь лет младше, его здоровье в последние годы было явно лучше, а результативность выше.

В последнем сезоне Широков провел в регулярке только 39 матчей, набрав в них 22 (10+22) очка, в то время как у Хохлачева 56 встреч и 32 (14+18) балла.