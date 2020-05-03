«Предпочту твою сестру»: Матерацци объяснил ярость Зидана

9 июля 2006 года. Этот день вошел в историю футбола не только самим фактом финала 18-го чемпионата мира, в котором сошлись сборные Франции и Италии.

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Это день и тот самый матч, когда капитан «трехцветных» Зинедин Зидан закончил свою профессиональную карьеру на 110-й минуте дополнительного времени, ударив головой защитника «Скуадры Адзурры» Марко Матерацци.

Зизу, к тому моменту успевший забить в основное время, был удален, оставшиеся минуты команды так и доиграли без голов (1:1), а в серии пенальти итальянцы были точны во всех пяти ударах. Французам их пятый не понадобился, так как до этого Давид Трезеге воткнул мяч в перекладину вместо сетки.

Тогда мир разделился на тех, кто говорил, что Зидан подвел команду, и тех, кто называл его настоящим мужчиной. На тех, кто обвинял Матерацци в подлости, и на тех, кто вставал на сторону защитника (любимца Жозе Моуринью), так как он грамотно сработал на команду.

3 мая во время прямого эфира в своем Instagram Матерацци наконец рассказал, что же он тогда сказал оппоненту, после чего тот вышел из себя и сорвался.

«Удар Зидана? Я не ожидал этого. Мне повезло, что этот эпизод застал меня врасплох, потому что если бы я ожидал чего-то подобного и готовился бы к этому, то, уверен, в итоге удалили бы нас обоих, — поведал итальянец. — Мы несколько раз сталкивались в штрафной. Он забил в первом тайме, и тренер попросил меня опекать его. После первой нашей стычки я попросил прощения, но он плохо отреагировал.

После нашей третьей стычки я рассердился, а он сказал, что после матча даст мне свою футболку. Я ответил, что предпочту его сестру, а не футболку».

Что было дальше, знает весь мир. И, кстати, Зидан, сколько бы лет ни прошло с того эпизода, хоть он и не любит его вспоминать, никогда публично не раскаивался в содеянном.

Да и влияние того поступка на результат спорно. Да, Франция осталась на последние десять минут дополнительного времени в меньшинстве и без своего лучшего игрока, но ведь и при нем за 110 минут игры на табло горел равный счет.

Конечно, Зидан бил бы послематчевый пенальти, но повлияло бы это на результат? И как? А если бы он значился в списке пятым? Вполне возможно, до него дело бы так и не дошло.

Во многом из-за подобных рассуждений эпизод вошел в историю, независимо от результата финала. Наверняка все любители футбола видели и раньше знаменитую фотографию, где Зизу бьет головой в грудь Матерацци. Или снимок, как брутальный француз алжирского происхождения идет в раздевалку после удаления мимо стоящего на выходе из коридора Кубка мира...

Сам же Матерацци не впервые рассказывает о том, что произошло в финальном матче против Франции.

В свое время итальянский защитник даже выпустил шуточную книгу под названием «Что на самом деле я сказал Зидану?», представив 250 разных версий фразы. Естественно, с юмором.

Ну а по-настоящему раскрыл он правду на десятилетний юбилей того финала, рассказав французскому L'Equipe (от интервью со всеми остальными изданиями он тогда отказался), что действительно задел сестру Зидана, причем фраза звучала даже жестче, чем Марко ее представил 3 мая этого года.

«Если тебе так нравится моя майка, я подарю ее тебе после матча», — такими были слова Зидана, на что защитник ответил: «Я предпочитаю твою сестру-шлюху».

«То, что я произнес, было очень глупым. Но это необязательно вызвало бы такую реакцию в другом месте. В Риме, Неаполе, Турине, Милане или Париже вы слышите вещи гораздо хуже», — рассказывал итальянец в том же интервью.

Кроме того, Матерацци опроверг тогда многочисленные слухи о том, что он якобы задел мать оппонента. Защитник напомнил, что сам потерял маму в 15 лет и никогда не позволил бы себе подобные оскорбления.

И хотя на весь мир защитник «Интера», выигравший за свою карьеру все что можно, прославился той стычкой и принятым на грудь ударом Зидана, сам он вспоминает ЧМ-2006 из-за других вещей.

Так, свой первый гол на турнире Марко забил еще на групповой стадии в первом же матче. Отличился он и в финале. Сначала именно Матерацци забил головой после подачи углового на 19-й минуте, ответив на гол Зидана с пенальти на 7-й, а затем реализовал второй итальянский послематчевый 11-метровый, став в итоге чемпионом мира.

Но, хотя золотые медали того мундиаля завоевали итальянцы, «Золотой мяч» турнира все-таки достался Зидану, который тащил «трехцветных» и в плей-офф отметился тремя забитыми мячами».