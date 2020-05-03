Вирус не пугает: в Германию возвращается футбол

Чемпионат Германии планируют возобновить 15 мая

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Бундеслига первой из главных футбольных чемпионатов Европы намеревается возобновить сезон после вынужденной паузы. Из карантина немцы рассчитывают выйти уже менее чем через две недели. Не помешают даже новые случаи заражения в «Кельне» — все клубы продолжают тренировки и готовятся к предстоящим матчам.

Германия постепенно оживает после пережитого пика эпидемии коронавируса. Власти страны ослабили значительную часть введенных ранее ограничительных мер. Уже открыты детские площадки, музеи, зоопарки и прочие общественные места, а также разрешено полное свободное передвижение. В связи с этим не так далек момент, когда на стадионы и телеэкраны вернутся спортивные соревнования.

Наибольшее внимание в мире европейского футбола сейчас приковано к Англии, Испании и Италии, которые понесли наибольший ущерб из-за коронавируса и теперь испытывают дополнительные сложности при возобновлении национальных чемпионатов. В Германии в этом плане все значительно проще: пик заболеваемости в стране прошел еще в марте, и спортсменам была дана возможность вернуться к тренировочному процессу. Так, для многих незамеченным прошел тот факт, что немецкие клубы тренируются уже с середины апреля.

Изначально предполагалось, что Немецкая футбольная лига (DFL) возобновит чемпионаты во всех дивизионах 9 мая, однако это зависит от решения правительства. После рабочей встречи канцлера Ангелы Меркель с главами федеральных земель, на которой обсуждалось воздействие коронавируса на страну, власти приняли решение отложить возвращение футбола еще на неделю — то есть до 15 мая.

Тем не менее и этот план еще не окончательный. Глава канцелярии федерального канцлера и министр по особым поручениям Хельге Браун должен представить проект резолюции на следующем собрании, которое состоится 6 мая. В этот день Меркель рассчитывает, что правительство примет четкие решения по школам, детсадам, а также массовым и спортивным мероприятиям.

Самым важным остается то, что возвращение Бундеслиги в самое ближайшее время (в Европе раньше точно никто не откроется) неминуемо. DFL поэтапно готовится к этому моменту и уже приняла некоторую памятку с основными пунктами по обеспечению максимальной безопасности. The Telegraph пишет, что среди прочего присутствуют следующие важные моменты: перед матчами футболисты будут строго изолированы в гостиницах, их также будут тестировать на наличие коронавируса в организме накануне игр с выдачей результатов в день встречи. Посещения под запретом, а питание будут доставлять непосредственно в номер каждому. Пока неясно, будут ли использоваться медицинские маски во время игр, но это маловероятно.

Любая команда при этом обязана передвигаться до стадиона сразу на трех клубных автобусах — эта мера позволит соблюсти социальное дистанцирование. При выходе на поле игроки будут находиться по отдельности друг от друга, традиционную церемонию с рукопожатиями, соответственно, отменят.

Не пугает лигу и факт возможного инфицирования среди спортсменов или членов команд. 30 апреля «Кельн» объявил, что в клубе зафиксировано три новых случая коронавируса. Тренеры и сотрудники команды регулярно тестируются после возобновления тренировок, и один из таких тестов выявил заболевших. Их имена и фамилии и статус не называются, однако уточняется, что они полностью изолированы и сейчас не представляют опасности для окружающих — ближайшие две недели инфицированные будут находиться на карантине.

Иначе говоря, на работу клуба в обычном режиме это никак не повлияло. «Кельн» продолжает тренироваться в соответствии с намеченным планом, соблюдая меры предосторожности.

Представитель Бундеслиги в свою очередь заметил, что эти три случая заражения никак не повлияют на возобновление сезона.

«Тот факт, что мы выявили эти случаи, поможет нам узнать, кто здоров, а кто – нет. Мы воспринимаем это позитивно и, конечно, не оставляем надежд на рестарт в середине мая. У нас нет никаких сомнений. Личности тех, кто заразился в «Кельне», установлены, они изолированы.

Мы проводим тесты уже несколько дней, и, естественно, что у некоторых игроков результаты положительные, поскольку у многих болезнь протекает бессимптомно. Когда вновь начнем играть, мы будем знать, что все здоровы», – пояснил источник.