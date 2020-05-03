Австралия или Мальта: где предлагают доиграть АПЛ

В Англии продолжают разрабатывать план по выходу из эпидемиологического кризиса и возвращению футбола в страну. Спортивные чиновники планируют возобновить приостановленный сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) в самое ближайшее время, поскольку спорт является важнейшей позицией с точки зрения общенационального дохода. В лучшем случае матчи начнут играть в течение месяца. Руководство лиги склоняется к варианту с переносом всех оставшихся игр (их осталось 92) на ограниченное количество нейтральных стадионов, что существенно уменьшит риск потенциального заражения коронавирусом среди спортсменов.

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Однако эксперты предлагают и иное развитие событий. Так, бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл выступил за то, чтобы доиграть сезон-2019/20 за пределами страны. Он считает, что матчи, если их будет решено продолжить, должны проходить в безопасной среде, а сегодняшняя обстановка на Туманном Альбионе не позволяет на это рассчитывать. В качестве возможного решения Невилл назвал Мальту — британские инсайдеры в свою очередь уточняют, что бывший футболист имеет прочные связи в этом государстве (у его друзей там гостиница), лоббируя их интересы.

«В Европе есть несколько мест, где нет коронавируса. Там можно доиграть нынешний сезон: взять туда игроков, журналистов, телевидение. Если они захотят, они смогут это сделать», — приводит слова Невилла Sky Sports.

В прессе активно обсуждают и слухи о том, что доиграть АПЛ предложили в Катаре. Впрочем, этот вариант наряду с мальтийском имеет массу недостатков. Летом, когда планируется возобновить сезон, там очень жарко. Ко всему прочему, есть угроза, что британцам не удастся контролировать поток фанатов, которые пожелают посетить игры, несмотря на строжайший запрет.

Еще одним вариантом называется Австралия. В этом случае инициатором выступил британский агент Гэри Уильямс, который проживает в столице Западной Австралии, городе Перт. Он уже заручился поддержкой местного сенатора и сейчас налаживает контакты с правительством страны и Министерством спорта, рассчитывая, что они помогут ему воплотить эту идею в жизнь.

«Я с тяжелым сердцем наблюдаю за тем, что сейчас происходит в Англии. У нас же свежий воздух и отличая погода. Мы хотим помочь нашим друзьям», — сказал сенатор Перта Гленн Стерле.

Предложение Уильямса состоит из восьми пунктов:

— для перевозки участников потребуется 20 рейсов (это не составит труда из-за отсутствия трафика сейчас);

— аренда целых отелей, размещение и изоляция до двух недель (Перт в туристическом «межсезонье», проблем быть не должно);

— матчи на главных аренах города с закрытыми трибунами или ограниченном количеством фанатов;

— сокращение количества медицинских тестов (всего два за все время вместо предлагаемого тестирования два раза в неделю);

— снижение загруженности полиции в Англии, которая должна обеспечивать порядок во время матчей;

— отсутствие беспокойства по поводу переездов и отелей — клубы будут использовать одни и те же базы, расположенные рядом со стадионами;

— к концу кампании можно позволить приехать семьям игроков;

— легкость в телевизионном освещении.

В Перте достаточно спортивных объектов, которые можно использовать для проведения игр. Это стадионы «Оптус» (вместимость 65000), «Перт Овал» (20500), «Крикет WACA» (24500) и «Joondalup Arena» (16000).

«Здесь полная безопасность, за последние десять дней было лишь четыре случая заражения, правительство сняло большую часть ограничений: открыты пляжи и полная свобода передвижения. У меня уже были обсуждения с клубами Премьер-лиги, и им нравится эта идея. Я также говорил с правительственными чиновниками — они тоже полны энтузиазма. Мы снова будем общаться на этой недели», — утверждает Уильямс.

В Австралии зафиксировано 6,8 тыс. случаев инфицирования при 95 летальных исходах. При этом в Западной Австралии ни один из 551 пациента не скончался. Пик заболеваемости в стране прошел еще в конце марта. Для сравнения, в Англии от коронавируса умерли более 28 тыс. человек из 182 тыс. заболевших.

Правительство Австралии планирует возобновить матчи местной регби-лиги уже 28 мая, говорится в заявлении, опубликованном Австралийским институтом спорта. Если власти будут довольны показателями здоровья, то спустя какое-то время стадионы вновь будут открыты для болельщиков.