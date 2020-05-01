Ущерб в десятки миллионов: во Франции клубы будут судиться

Приостановленный сезон Лиги 1 (и женского чемпионата) официально не будет доигран. За это проголосовали члены правления Профессиональной лиги Франции (LFP), решив тем самым зафиксировать турнирную таблицу. Таким образом, «Пари Сен-Жермен», имевший 12-очковый задел перед идущим вторым «Марселем», был признан чемпионом страны. С высокой долей вероятности это было неизбежно при любом раскладе, даже если бы не случилось пандемии, потому вопросов титул парижан ни у кого не вызывает. Однако часть клубов высшего дивизиона страны всерьез намерены судиться с лигой — свои локальные задачи они решить не смогли.

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О готовности бастовать заявил «Лион», который по итогам сезона занял седьмое место и не сумел квалифицироваться в еврокубки. Клуб считает, что позиция правительства не вынуждала Лигу 1 не доигрывать чемпионат. Напомним, что против проведения спортивных мероприятий на территории страны как минимум до сентября выступает президент Эммануэль Макрон Однако «Лион» в своем заявлении отметил, что министр спорта Франции Роксана Марасиняню ранее говорила о возможности доиграть первенства в июле или августе (возможно, в формате плей-офф), если эпидемиологическая ситуация будет позволять.

«Мы оставляем за собой право обжаловать решение и требовать возмещения убытков, в частности, в отношении потери возможностей и в свете прецедентного права в других видах спорта. Ущерб, причиненный клубу, оценивается в несколько десятков миллионов евро», – заявил президент «Лиона» Жан-Мишель Олас.

Места в зафиксированной турнирной таблице распределялись на основании индекса эффективности, который рассчитывался исходя из количества очков, набранных во всех сыгранных матчах. При равном количестве очков учитывался результат очных встреч между конкретными командами, из-за чего в итоговой таблице произошли некоторые изменения: «Ницца» сдвинула «Реймс» с шестого места, а «Страсбург» занял десятую позицию вместо «Анже».

Еще более решительно настроены команды, которые в следующем сезоне будут понижены в классе. Речь идет о «Тулузе» и «Амьене», вылетевших в Лигу 2. «Амьен» занял 19-е место в турнирной таблице, отстав от идущего 18-м «Нима» на четыре балла. «Тулуза» финишировала последней, 20-й. До конца чемпионата оставалось разыграть еще 30 очков, и у обоих коллективов оставались хорошие шансы на спасение, учитывая плотность в таблице.

В некоторых других первенствах, которые рассматривают вариант досрочного окончания сезона, вынесено предложение сохранить все команды в элитном дивизионе, а лучшие из низшего — повысить. Тем самым придется расширить лигу, но зато удастся избежать судебных разбирательств.

«Спортивная честность больше не в почете. Я считаю это решение несправедливым, и моя задача – защитить клуб. Вместе со своей командой я буду отстаивать наши права, потому что я полагаю, что этим решением они были нарушены. Мы оставляем за собой право обратиться в суд. Не могу оспаривать решение президента Франции, который в первую очередь думает о здоровье граждан. Я не согласен с недостатком человечности и несправедливостью решения Профессиональной лиги.

В баскетболе, гандболе или регби никто не вылетел», – возмутился президент «Амьена» Бернар Жоаненн.

А президент «Тулузы» Оливье Садран в свою очередь написал открытое письмо Федерации футбола Франции (FFF) и Профессиональной футбольной лиге Франции, заявив, что их решение было несправедливым. Он выразил надежду на пересмотр порядка досрочного завершения чемпионата.

«Любое решение о понижении команды в дивизионе на основании таблицы за 27-28 туров было бы несправедливым, нечестным и необоснованным по закону. Это злоупотребление властью. Любое одностороннее решение – мера, не предусмотренная действующими правилами. Просим, чтобы FFF и LFP соблюдали собственные правила. Любое решение, которое воспрепятствует праву «Тулузы» продолжать соревнования, будет немедленно обжаловано в суде», – говорится в письме.

Впрочем, французским футбольным чиновникам в ближайшее время предстоит разбираться не только с этой проблемой. Основные вещатели beIN Sports и Canal+ отказались от проведения последних траншей на €243 млн в сумме за нереализованные телеправа, что всерьез ударит по благосостоянию Лиги 1 и Лиги 2, а также некоторых отдельных клубов, чье существование теперь находится под вопросом.