Фейковое заражение: Роналду обвиняют в слухах про Дибалу

С момента последнего матча «Ювентуса» прошло почти два месяца. Победа над «Интером» при пустых трибунах, а дальше — новости о заражении коронавирусом, охватившем Италию в тот момент, защитника туринцев Даниэле Ругани и остановка чемпионата. Практически сразу после этих известий лидер «бьянконери» Криштиану Роналду вылетел домой, на остров Мадейра, сославшись на болезнь матери, которая незадолго до событий перенесла инсульт. И возвращаться в Турин португалец пока не спешит.

С 4 мая на Апеннинах снимают часть ограничительных мер, введенных в рамках борьбы против распространения COVID-19. В частности, спортсменам разрешат проводить индивидуальные тренировки, что станет частью плана по возвращению футбола в страну. К коллективным занятиями команды должны вернуться уже 18 мая, а возобновить матчи Серии А — не позднее 14 июня.

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Впрочем, Роналду в этой стратегии не уверен. Изначально, как сообщал портал Football Italia, португалец должен был прилететь в Италию 28 апреля и сразу отправиться на двухнедельный карантин. В таком случае он бы смог беспрепятственно приступить к тренировкам 18 мая. Однако в назначенный день португалец так и не вернулся. По информации Sport.es, 35-летнего форварда пугает растущая статистика заражений коронавирусом в Италии, хотя эта тенденция уже идет на спад.

В связи с этим он не намерен покидать Мадейру до тех пор, пока ему не будут даны максимальные гарантии безопасности, что уже якобы дал понять руководству «старой синьоры».

Однако у нежелания Роналду возвращаться в Италию есть и другое объяснение. Corriere dello Sport пишет, что новости о положительном тесте его одноклубника Пауло Дибалы на коронавирус могли послужить причиной для Криштиану, чтобы остаться дома. Более того, издание предполагает, что сам Роналду и мог быть причастен к появлению фейковой информации о повторном заражении Дибалы в прессе. Уточняется, что это именно окружение португальца донесло сведения до испанских СМИ. Правда, конкретные доказательства и источники в статье не называются.

Так или иначе, ситуация с коронавирусом у Дибалы остается непонятной. Вместе со своей девушкой Орианой Сабатини он сдал положительные тесты на COVID-19 больше месяца назад, а спустя несколько недель подхватил вирус вновь. Пара регулярно обследуется и продолжает лечение, но изменения в результатах нет, хотя легкие симптомы прошли за пару дней — сейчас аргентинец сидит дома на карантине и активно тренируется. После второго теста уже третья проверка на инфекцию Пауло оказалась отрицательной, а затем — вновь положительной. А нового теста, судя по всему, еще даже не было.

«Пауло не сдавал положительный тест. Нужно подождать результатов. Не знаю, откуда пошла эта информация, но точно не от нас. Я сдала отрицательный тест. Пока у нас нет информации, поэтому мы не спешим что-либо говорить», – сказала Сабатини.

Как это работает — никто не понимает. Но Дибала продолжает соблюдать самоизоляцию и ждать новостей о состоянии своего здоровья. Двое других заразившихся игроков «Юве» — Ругани и Блез Матюиди — уже выздоровели.

Неразбериха со своими футболистами, как считает журналист Sky Sports Фабио Равеццани, является причиной того, почему «Юве» не настаивает на незамедлительном возобновлении чемпионата Италии. То есть на данный момент высока вероятность того, что ни Роналду, ни Дибала, ни некоторые другие лидеры туринцев не смогут принимать участие в матчах, если Серия А решит вскоре доигрывать сезон. Это касается и нападающего Гонсало Игуаина — он находится в Аргентине, где ухаживает за тяжелобольной матерью и пока не стремится возвращаться в Турин.

«Юве» это категорически не нравится. И дело не только в Игуаине: немец Сами Хедира, босниец Миралем Пьянич и бразилец Дуглас Коста (который еще и нарушил карантин на родине) тоже решили не пережидать пандемию в Италии и улетели по домам. Соответственно, приступить к тренировкам сразу после своего возвращения они не смогут. И президент «старой синьоры», как уверены в СМИ, весьма разочарован этим фактом.