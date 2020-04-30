WADA завершило расследование: 145 россиян под ударом

30 апреля стало известно, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) закончили расследование в отношении 298 российских спортсменов. Речь идет о деле с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Реклама

Ее содержимое, напомним, эксперты WADA смогли изъять из Москвы, после чего приступили к проверке информации.

В итоге обнаружилось, что база была существенно изменена, причем манипуляции проводились даже в начале 2019 года.

В результате российский спорт вновь попал под жесткие санкции: было принято решение о полном отстранении от Олимпиад на четыре года и запрете на проведение соревнований калибра чемпионата мира на территории страны. Снова была отозвана лицензия у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) — то есть фактический бан на проведение каких-либо действий как с допинг-пробами и образцами крови, так и с персональными данными спортсменов. Это значит, что лишь небольшая часть отечественных атлетов сможет принимать участие в международных соревнованиях, да и тот под нейтральной символикой. Кроме того, теперь этот процесс значительно усложнен. Позиция России остается категоричной: РУСАДА пр поддержке Олимпийского и Паралимпийского комитетов страны не приняло наказание и обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляциями, которые пока не слишком понятно, как долго будут рассматриваться.

При этом тогда речь шла о санкциях фактически за обман, а по отдельным спортсменам расследование продолжалось. Более того, новый президент WADA Витольд Банька рассказывал, что агентству известны все имена атлетов, с данными которых проводились манипуляции, и что «награды» найдут абсолютно всех героев. Просто для этого потребуется ровно столько времени, сколько будет нужно, чтобы установить все обстоятельства и выстроить доказательную базу. Еще с вынесением вердикта исполкомом WADA представители агентства опубликовали список, в котором было сказано, что нарушения зафиксированы у 66 российских легкоатлетов, 41 тяжелоатлета, у одного борца, еще одного гребца на каноэ, а также у двух тхэквондистов и у двух биатлонистов.

В итоге Независимый отдел расследований WADA 30 апреля передал информацию по делам 27 россиян в международные федерации и один оргкомитет соревнований (какие — не сообщается), которым теперь предстоит вынести вердикты.

Вероятно, ничего хорошего отечественный спорт тут не ждет — последуют дисквалификации и болезненные лишения наград, в том числе и, возможно, медалей Олимпийских игр.

Манипуляции с базой данных не коснулись 153 из 298 дел, но в то же время затронули 145 случаев. Тем не менее WADA рассылает международным федерациям информацию по всем 298 делам, чтобы те были в курсе всех обстоятельств, понимали картину и имели возможность принимать взвешенные решения.

«Это было самое сложное расследование в истории антидопинга, комитет по расследованиям WADA проделал выдающуюся работу. Это был невероятный труд, затронувший тысячи проб, 24 терабайта данных, сотни спортсменов из 28 организаций. Российский допинговый кризис занимал главное место в деятельности WADA в течение пяти лет, — рассказал Банька.

— Но это еще не конец пути. Продолжается повторный анализ проб, изъятых из бывшей московской лаборатории. Этот процесс повторного анализа, который курирует WADA, уже выявил 57 случаев, которые сейчас находятся в стадии подтверждения.

И это в дополнение к десяткам дел, которые уже открыты на основании доказательств, обнаруженных в ходе «Операции LIMS» в тяжелой атлетике, биатлоне и легкой атлетике, а также других видах спорта после докладов Паунда и Макларена в 2014-2016 годах».

Иначе говоря, кошмар для российского спорта по-прежнему продолжается. Но, хотя потери будут серьезными, это, по всей видимости, коснется отдельных спортсменов (зачастую уже закончивших выступления) и ряда результатов прежних лет.

А вот действующие санкции данные дела уже не увеличат. Сейчас идет лишь упорядочивание процесса и восстановление спортивной справедливости, как ее понимают в WADA.

За манипуляции с базой данной российская спортивная система извинения уже принесла, пусть и сделала это несколько скомкано, к работе РУСАДА в Всемирного агентства претензий нет, а шаги по дорожной карте выполняются.