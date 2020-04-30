WADA завершило расследование: 145 россиян под ударом

WADA завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов

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Эксперты Всемирного антидопингового агентства завершили расследование в отношении 298 российских спортсменов в рамках дела Московской лаборатории. Специалисты установили, что возможные манипуляции коснулись 145 случаев. Глава WADA Витольд Банька предупредил, что это еще не конец.

30 апреля стало известно, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) закончили расследование в отношении 298 российских спортсменов. Речь идет о деле с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Ее содержимое, напомним, эксперты WADA смогли изъять из Москвы, после чего приступили к проверке информации.

В итоге обнаружилось, что база была существенно изменена, причем манипуляции проводились даже в начале 2019 года.

В результате российский спорт вновь попал под жесткие санкции: было принято решение о полном отстранении от Олимпиад на четыре года и запрете на проведение соревнований калибра чемпионата мира на территории страны. Снова была отозвана лицензия у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) — то есть фактический бан на проведение каких-либо действий как с допинг-пробами и образцами крови, так и с персональными данными спортсменов. Это значит, что лишь небольшая часть отечественных атлетов сможет принимать участие в международных соревнованиях, да и тот под нейтральной символикой. Кроме того, теперь этот процесс значительно усложнен. Позиция России остается категоричной: РУСАДА пр поддержке Олимпийского и Паралимпийского комитетов страны не приняло наказание и обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляциями, которые пока не слишком понятно, как долго будут рассматриваться.

При этом тогда речь шла о санкциях фактически за обман, а по отдельным спортсменам расследование продолжалось. Более того, новый президент WADA Витольд Банька рассказывал, что агентству известны все имена атлетов, с данными которых проводились манипуляции, и что «награды» найдут абсолютно всех героев. Просто для этого потребуется ровно столько времени, сколько будет нужно, чтобы установить все обстоятельства и выстроить доказательную базу. Еще с вынесением вердикта исполкомом WADA представители агентства опубликовали список, в котором было сказано, что нарушения зафиксированы у 66 российских легкоатлетов, 41 тяжелоатлета, у одного борца, еще одного гребца на каноэ, а также у двух тхэквондистов и у двух биатлонистов.

В итоге Независимый отдел расследований WADA 30 апреля передал информацию по делам 27 россиян в международные федерации и один оргкомитет соревнований (какие — не сообщается), которым теперь предстоит вынести вердикты.

Вероятно, ничего хорошего отечественный спорт тут не ждет — последуют дисквалификации и болезненные лишения наград, в том числе и, возможно, медалей Олимпийских игр.

Манипуляции с базой данных не коснулись 153 из 298 дел, но в то же время затронули 145 случаев. Тем не менее WADA рассылает международным федерациям информацию по всем 298 делам, чтобы те были в курсе всех обстоятельств, понимали картину и имели возможность принимать взвешенные решения.

«Это было самое сложное расследование в истории антидопинга, комитет по расследованиям WADA проделал выдающуюся работу. Это был невероятный труд, затронувший тысячи проб, 24 терабайта данных, сотни спортсменов из 28 организаций. Российский допинговый кризис занимал главное место в деятельности WADA в течение пяти лет, — рассказал Банька.

— Но это еще не конец пути. Продолжается повторный анализ проб, изъятых из бывшей московской лаборатории. Этот процесс повторного анализа, который курирует WADA, уже выявил 57 случаев, которые сейчас находятся в стадии подтверждения.

И это в дополнение к десяткам дел, которые уже открыты на основании доказательств, обнаруженных в ходе «Операции LIMS» в тяжелой атлетике, биатлоне и легкой атлетике, а также других видах спорта после докладов Паунда и Макларена в 2014-2016 годах».

Иначе говоря, кошмар для российского спорта по-прежнему продолжается. Но, хотя потери будут серьезными, это, по всей видимости, коснется отдельных спортсменов (зачастую уже закончивших выступления) и ряда результатов прежних лет.

А вот действующие санкции данные дела уже не увеличат. Сейчас идет лишь упорядочивание процесса и восстановление спортивной справедливости, как ее понимают в WADA.

За манипуляции с базой данной российская спортивная система извинения уже принесла, пусть и сделала это несколько скомкано, к работе РУСАДА в Всемирного агентства претензий нет, а шаги по дорожной карте выполняются.