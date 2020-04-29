19 млн за суперспециалиста: «Ньюкасл» зовет Почеттино

Английская премьер-лига в ближайшее время должна обрести нового гранда. Британский миллиардер Майк Эшли, владеющий «Ньюкаслом» с 2007 года и примерно с того же времени безуспешно пытавшийся его продать, достиг-таки своей цели.

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Долгое время продать актив не получалось потому, что владельца устраивала далеко не любая сумма сделки. На ненавистного фанатам «сорок» бизнесмена с предложениями периодически выходили разные люди, но договориться удалось только сейчас.

Купив нортумберлендский клуб за 135 млн фунтов, Эшли в итоге сможет выручить с его продажи 310 млн. Это произойдет в том случае, если сделку завизирует Английская премьер-лига.

С этим есть некоторые сложности из-за претензий катарского обладателя прав на телетрансляции сети beIN Sports. Дело в том, что новыми владельцами черно-белого клуба станут власти Саудовской Аравии, которая устроила блокаду Катара среди стран Персидского залива, а трансляции АПЛ и других футбольных чемпионатов у beIN Sports просто-таки крадет через фактически государственную компанию beOutQ, созданную после того, как в beIN Sports заблокировали сигнал на территории Саудовской Аравии.

Но это все дела Ближнего Востока, а эксперты сходятся во мнениях, что сделку, столь выгодную для английского футбола, уже не остановить.

«Ньюкасл» официально покупает Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии через компанию PCP Capital Partners, которой управляет Аманда Стэйвли. Эта бизнесвумен уже оформила для шейхов ОАЭ сделку по «Манчестер Сити», а пару лет назад с другими партнерами из Эмиратов не договорилась с тем же Эшли.

Фонд, уже де-факто купивший «Ньюкасл Юнайтед», принадлежит наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману — главному человеку в стране. Его состояние оценивается в фантастические €300 млрд.

Естественно, что футбольный мир уже полнится слухами о трансферах английского клуба, который теперь сделает все, чтобы превратиться в очередного гранда.

Но сначала надо будет назначить нового главного тренера. Кажется, что Стив Брюс у руля команды не задержится, тем более что на момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса она занимала только 13-е место, набрав в 29 матчах 35 очков.

ESPN уже сообщил, что Брюс доработает до конца сезона и получит какой-то шанс доказать свою состоятельность, но глобальным планом новых владельцев является назначение специалиста мирового уровня. И наверняка он придет уже с начала кампании-2020/21.

Изначально говорилось о четырех именах: уже работавшем в «Ньюкасле» и вернувшем команду в АПЛ испанце Рафаэле Бенитесе, который сейчас управляет китайским «Далянь Про», немце Люсьене Фавре из дортмундской «Боруссии», а также ныне безработных итальянце Массимилиано Аллегри и аргентинце Маурисио Почеттино.

При этом сразу же было оговорено, что именно Почеттино является главной целью нового руководства «Ньюкасла».

29 апреля Sky Sports сообщил, что аргентинец будет зарабатывать по контракту с «Ньюкаслом» аж 19 миллионов фунтов в год, и только если он откажется, клуб обратится к Бенитесу, занимающему второе место в очереди.

Правда, в отказ аргентинского специалиста верится с трудом. Например, в «Тоттенхэме», который он превратил в клуб топ-4 лиги и финалиста последнего розыгрыша Лиги чемпионов, Маурисио зарабатывал «всего» 8,5 млн.

Зарабатывал — не совсем правильное время глагола. Поскольку от работы тренера отстранили, но контракт не расторгали, и ему продолжают платить. Кстати, президент «шпор» Дэниел Леви совсем недавно как раз попросил Почеттино пойти на уступки и согласиться на понижение оклада на период пандемии.

В «Тоттенхэме» должны быть рады интересу к своему бывшему тренеру, поскольку в случае заступления на пост главного тренера «Ньюкасла» Почеттино предстоит расторгнуть договор с лондонцами.

Союз аргентинского специалиста и гранда-нувориша обещает быть очень интересным. Почеттино умеет строить современный и весьма продуктивный футбол.

«Тоттенхэм» при нем не зря добился таких успехов, был вторым в АПЛ и едва не выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Да, в этом у аргентинца не пошло, и в каком-то смысле его отстранение от работы было логичным.

Но оно наверняка только добавит Маурисио мотивации, а за время, которое он провел вне большого футбола, специалист мог хорошо отдохнуть, освежить голову и зарядиться новыми идеями.

В общем, «Ньюкасл» с Почеттино — это будет очень и очень увлекательно, хотя ждать мгновенных успехов не стоит по двум причинам: любую команду сначала надо выстроить и отладить, а мешать сделать это максимально быстро будет финансовый фэйр-плей.