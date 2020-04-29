«Заберите ее в Россию»: Медведеву обвинили в нарушении карантина

Медведеву обвинили в нарушении карантина в Японии

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Евгению Медведеву обвинили в нарушении карантина в Японии. Российскую фигуристку заметили на тренировке на катке ледового дворца в Хатинохе, который закрыт для свободного посещения. Местные жители обратились в посольство России с требованием забрать спортсменку на родину.

Российская фигуристка Евгения Медведева столкнулась с волной критики со стороны граждан Японии. Местные жители считают, что двукратная чемпионка мира и Европы нарушила условия самоизоляции. Японские пользователи Twitter заявили, что 20-летняя спортсменка 27 апреля была замечена в городе Хатинохе. Туда она, как сообщается, прибыла для проведения тренировок на катке местного ледового дворца, который 29 апреля был закрыт для свободного посещения. По данному факту жители города обратились в российское посольство в Японии с требованием выставить фигуристку из страны.

«Представительница вашей страны Евгения Медведева проскользнула в Японию перед запретом въезда. Она прибыла сюда для участия в шоу Prism on Ice (Sailor Moon). Можно было предположить, что шоу будет отменено. В месте ее базирования возникли жизненные неудобства.

Она прибыла в Хатинохе, где была замечена за шопингом в супермаркете. Как можно позволить себе снимать каток и идти тренироваться в чужой стране. Все японцы разозлены ее действиями. Заберите ее обратно в Россию»,

— сказал один из жителей города.

Сама же Медведева на данную претензию никак не отреагировала, лишь опубликовав в своем Instagram видеозапись танца в одном из японских парков.

В Японию российская фигуристка улетела еще 2 апреля. После нескольких недель домашнего карантина в Торонто Медведева отправилась в Японию, где должно было состояться то самое ледовое шоу Prism on Ice. Проведение мероприятия было запланировано на 5-7 июня в городе Каганава. Помимо российской фигуристки на шоу должны были выступить серебряный призер чемпионата мира Сатоко Мияхара, бронзовый призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане Мирай Нагасу, а также американец Джейсон Браун, призер Игр-2014 в Сочи и известный друг и партнер по группе Медведевой.

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У меня закончился карантин после возвращения из США в Канаду. Вот уже более 2-х недель я провожу время дома. В Канаде закрыты катки, спортзалы, не работает ничего. В июне, как вы знаете, у нас состоится шоу в Японии «Prism on Ice» (Sailor Moon). С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок, мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее. Я нахожусь в безопасности, все хорошо! Всех люблю, не болейте и пожалуйста берегите себя и родных! 2 6 Prism On Ice I ended quarantine after returning from the US to Canada . I have been spending time at home for more than last two weeks. The ice rinks and gyms are closed in Canada, nothing works. As you know, we will have "Prism on ice" (sailor moon show) this June in Japan. In accordance with border closures between Canada and Japan for an indefinite period, my team and I decided to leave Canada and fly to Japan in advance. I am safe and everything is good! I love all of you, be safe and please take care of yourself and your nearest and dearest!

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Шоу было посвящено 25-летию легендарного аниме-сериала «Сейлор Мун». Однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 организаторы отменили его. Выступления, где Медведева должна была сыграть главную роль, перенесены на 4-6 июня следующего года.

«Мы рассматривали возможность проведения мероприятия и следили за информацией по поводу распространения инфекции. В итоге мы решили отложить шоу, чтобы гарантировать безопасность зрителей, артистов и персонала, а также чтобы предотвратить распространение коронавируса. Искренне приносим извинения всем, кто с нетерпением ждал этого события. Обратите внимание, что в следующем году некоторые исполнители ролей могут поменяться по разным причинам», — заявили организаторы.

В оправдание Медведевой, которая была замечена на тренировке, выступила комментатор и заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. По ее словам, фигуристка занимается с японскими спортсменками в условиях, «где не пролетит никакая инфекция».

Prism on Ice в Японии оказалось не первым ледовым шоу, участия в котором Медведева лишилась из-за пандемии. Ранее было отменено шоу Stars on Ice — организаторы отказались от проведения мероприятия впервые за всю его 34-летнюю историю. Все из-за сложной эпидемиологической обстановки в Канаде и США. В Торонто, к слову, по той же причине был закрыт и Cricket Club, где Медведева обычно занимается под руководством именитого тренера Брайана Орсера. Кроме того, фигуристка лишилась шанса поработать в роли телекомментатора на чемпионате мира в Монреале: турнир изначально был перенесен на неопределенный срок, а затем Международный союз конькобежцев (ИСУ) объявил о полной отмене соревнований.

В прошедшем сезоне Евгения Медведева заняла второе и пятое места на этапах Гран-при России и Канады соответственно. На чемпионате России в Красноярске 20-летняя фигуристка выступила лишь в короткой программе, где стала пятой. От участия в произвольных прокатах спортсменка отказалась, тем самым лишив себя возможности отобраться на чемпионат Европы и чемпионат мира.