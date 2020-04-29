«Заберите ее в Россию»: Медведеву обвинили в нарушении карантина

Российская фигуристка Евгения Медведева столкнулась с волной критики со стороны граждан Японии. Местные жители считают, что двукратная чемпионка мира и Европы нарушила условия самоизоляции. Японские пользователи Twitter заявили, что 20-летняя спортсменка 27 апреля была замечена в городе Хатинохе. Туда она, как сообщается, прибыла для проведения тренировок на катке местного ледового дворца, который 29 апреля был закрыт для свободного посещения. По данному факту жители города обратились в российское посольство в Японии с требованием выставить фигуристку из страны.

Реклама

«Представительница вашей страны Евгения Медведева проскользнула в Японию перед запретом въезда. Она прибыла сюда для участия в шоу Prism on Ice (Sailor Moon). Можно было предположить, что шоу будет отменено. В месте ее базирования возникли жизненные неудобства.

Она прибыла в Хатинохе, где была замечена за шопингом в супермаркете. Как можно позволить себе снимать каток и идти тренироваться в чужой стране. Все японцы разозлены ее действиями. Заберите ее обратно в Россию»,

— сказал один из жителей города.

Сама же Медведева на данную претензию никак не отреагировала, лишь опубликовав в своем Instagram видеозапись танца в одном из японских парков.

В Японию российская фигуристка улетела еще 2 апреля. После нескольких недель домашнего карантина в Торонто Медведева отправилась в Японию, где должно было состояться то самое ледовое шоу Prism on Ice. Проведение мероприятия было запланировано на 5-7 июня в городе Каганава. Помимо российской фигуристки на шоу должны были выступить серебряный призер чемпионата мира Сатоко Мияхара, бронзовый призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане Мирай Нагасу, а также американец Джейсон Браун, призер Игр-2014 в Сочи и известный друг и партнер по группе Медведевой.

Шоу было посвящено 25-летию легендарного аниме-сериала «Сейлор Мун». Однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 организаторы отменили его. Выступления, где Медведева должна была сыграть главную роль, перенесены на 4-6 июня следующего года.

«Мы рассматривали возможность проведения мероприятия и следили за информацией по поводу распространения инфекции. В итоге мы решили отложить шоу, чтобы гарантировать безопасность зрителей, артистов и персонала, а также чтобы предотвратить распространение коронавируса. Искренне приносим извинения всем, кто с нетерпением ждал этого события. Обратите внимание, что в следующем году некоторые исполнители ролей могут поменяться по разным причинам», — заявили организаторы.

В оправдание Медведевой, которая была замечена на тренировке, выступила комментатор и заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. По ее словам, фигуристка занимается с японскими спортсменками в условиях, «где не пролетит никакая инфекция».

Prism on Ice в Японии оказалось не первым ледовым шоу, участия в котором Медведева лишилась из-за пандемии. Ранее было отменено шоу Stars on Ice — организаторы отказались от проведения мероприятия впервые за всю его 34-летнюю историю. Все из-за сложной эпидемиологической обстановки в Канаде и США. В Торонто, к слову, по той же причине был закрыт и Cricket Club, где Медведева обычно занимается под руководством именитого тренера Брайана Орсера. Кроме того, фигуристка лишилась шанса поработать в роли телекомментатора на чемпионате мира в Монреале: турнир изначально был перенесен на неопределенный срок, а затем Международный союз конькобежцев (ИСУ) объявил о полной отмене соревнований.

В прошедшем сезоне Евгения Медведева заняла второе и пятое места на этапах Гран-при России и Канады соответственно. На чемпионате России в Красноярске 20-летняя фигуристка выступила лишь в короткой программе, где стала пятой. От участия в произвольных прокатах спортсменка отказалась, тем самым лишив себя возможности отобраться на чемпионат Европы и чемпионат мира.