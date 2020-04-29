«Получил в голову»: на раскритиковавшего Хабиба бойца напали

Российский боец смешанного стиля Дмитрий Кузнецов, ранее записавший дисс на чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, что на него было совершено нападение.

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«Вся история связана с Хабибом, потому что фанаты других героев не присылали бы мне угрозы о расправе и изнасиловании моей семьи у меня же на глазах. Мы живем не в каменном веке, чтобы решать вопросы грубой силой. Вчера меня удивил непонятный выпад. Теперь каждый будет пытаться меня избить и унизить? В этот раз 5 человек, в следующий сколько будет?» — написал Кузнецов в Instagram, выложив фотографию, где он стоит со ссадинами на лице, облокотившись на машину.

«Не уверен, что это мелкое хулиганство можно считать за попытку расправы — слишком неуверенно, быстро, видимо, было страшно, что вас поймают. Зачем вы таскали меня по асфальту и рвали одежду на мне — непонятно.

Поцарапался, получил в голову — и что дальше? Странные люди. Единственную машину отца, которую он использует для работы, привели в непригодный вид. Если бы не вышел из машины — на мне бы и следа не осталось. Все это мелочи, ссадины заживут, машину отцу починю, заработаю и подарю новую».

При этом сам боец не собирается падать духом, а акцию против него по последствиям сравнил со «сбором малины, кусты которой колются, в огороде».

Кроме того, Кузнецов отдельно отметил, что остается при своем мнении и не собирается ни перед кем извиняться, поскольку считает себя правым. Он заявил, что не поддастся попытке запугивания, но при этом подумывает о переезде подальше от родителей, чтобы его семья ни в коем случае не пострадала.

«Шах и мат. Кричите про хайп и мое лицемерное поведение, упуская главное. Прочтите все, что написали за последние дни в комментариях. Я не строил из себя святого и не предлагал брать с меня пример. Все, что я сделал, — это публично показал ваше нутро, агрессию, которая сидит внутри вас», — написал также Кузнецов.

«Можно было пройти мимо, посмеяться, дискутировать, критиковать без угроз и ненависти. Может, я плохой, но не притворяюсь тем, кем не являюсь. До сих пор не поняли смысл всего этого? Зависть? Смешно».

В данной публикации боец также выложил скриншоты личных сообщений в Instagram с угрозами от неизвестных, которые обещали совершить над ним расправу, а также анонсировали акт насилия над его матерью.

Пока неизвестно, будет ли по факту нападения на спортсмена открыто делопроизводство, но сам Кузнецов в органы обращаться, по крайней мере пока, не собирается.

Четыре дня назад российский боец выложил на своем YouTube-канале Anoubis дисс (то есть специально записанный трек, являющийся в хип-хоп культуре средством показать оппоненту свою неприязнь) в адрес Хабиба Нурмагомедова.

В своем видео, которое на данный момент собрало уже более 200 тысяч просмотров (при всего 4,38 тысячах подписчиков у канала), Кузнецов обвиняет Нурмагомедова в лучших традициях выбранного жанра в том, что он является не тем, кем сам себя позиционирует.

Кроме того, в тексте и видеоряде присутствуют пародии на ряд эпизодов из жизни Орла.

Так, Кузнецов высмеивает историю, когда Хабиб и его двоюродный брат Абубакар (тоже боец UFC) давали деньги американскому бездомному, заставляя того отжиматься; историю с выступлением чемпиона UFC против концерта Егора Крида в Дагестане, в результате чего тот был отменен; обвиняет Нурмагомедова в сексизме.

Кроме того, в видео представлена пародия на знаменитое фото (ранее уже неоднократно высмеивавшееся Конором Макгрегором и Тони Фергюсоном), где Орел после тренировки сидит в ванне вместе со своими друзьями-коллегами.

Также Кузнецов, сам являющийся полулегковесом, уколол дагестанского бойца за то, что тот, будучи по природе бойцом среднего веса, выступает исключительно в легком дивизионе, пользуясь преимуществом в габаритах.

После этого в адрес Кузнецова, выступавшего в последнее время в Fight Night Global и имеющего в смешанных единоборствах 11 побед при шести поражениях в 17 боях, посыпались многочисленные угрозы и оскорбления, и он еще до нападения выступил с пояснением своей позиции.

«После разговора с одним уважаемым спортсменом, Ханларом Азизовым, решил последовать его доброму совету и объяснить вам, мои дорогие недоброжелатели, суть клипа, адресованного только Хабибу и его команде. Я пошел на это шаг, так как никто другой не осмелился бы. Ни один человек публично до сих пор не высказался, потому что все боятся, а это неправильно. Должна быть справедливость и уважение друг к другу, основанные не на силе и страхе», — написал Кузнецов 26 апреля.

«Почему остальные не высказывают своего истинного мнения в сторону Орла? Видимо, опасаются последствий? Например, таких, как с Лобовым и Мирзаевым… Я же не снял клип о Забите Магомедшарипове, ведь его слова соответствуют поступкам.

Много людей считают, что, надев папаху, я оскорбил весь народ Дагестана, но хочу вас огорчить — это всего лишь актерский образ, образ Хабиба. Ни одного слова не было сказано в адрес национальности, а меня уже приписывают к националистам.

Комментарии про религию неприятно читать, потому что сразу же за ними следуют грязь и матерщина (несоответствие слов и поступков), а ведь про религию вообще ничего не сказано в клипе. Клип и песня — это мое личное мнение, которое аргументировано реальными фактами и поступками вашего кумира. Его поведение влияет на мировоззрение людей, ведь вы и подрастающее поколение берете с него пример как с национального достояния.

Несмотря на все спортивные достижения, кто он как личность? Человек, который насмехается над голодным и бездомным? Или человек, который вправе решать, какую музыку вам слушать? А может, тот, кто решает все свои вопросы с помощью физической силы? У каждого есть право выбора, как развиваться и в каком направлении, вне зависимости от мнения и статуса человека, которого вы выбрали в качестве примера для подражания. Я не отказываюсь от своих слов и своей позиции. Клип удалять не собираюсь. Если с меня что-либо захотят спросить, то отвечу за каждое слово».

Это уже не первый случай, когда не понравившиеся поклонникам Нурмагомедова высказывания приводят к проблемам у их авторов.

Так, совсем недавно, когда Хабиб объявил о том, что не сможет вылететь в США для участия в турнире UFC 249 и встретиться с Тони Фергюсоном, журналист Александр Лютиков предложил возможные варианты перелета в Америку, фактически обвинив российского бойца в лукавстве.

После этого в адрес Лютикова посыпались угрозы, а сам журналист даже выложил запись телефонного звонка от некоего человека, представившегося братом Хабиба из Германии.

Еще раньше печальную известность приобрела история, конфликта в баре, где боец ММА Расул Мирзаев вступился за другого бойца Артема Лобова, которому предъявлялись претензии как раз из-за слов в адрес Хабиба.

В итоге Мирзаева в его же квартире позже избила до крайне тяжелого состояния группа лиц, требовавшая извинений как раз за тот эпизод, хотя никакой связи с командой самого чемпиона UFC установлено в итоге не было, а сам Мирзаев предпочитает не вспоминать ту историю.