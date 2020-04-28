Грозит крупный штраф: в Румынии накажут клуб за тренировки

Титулованный румынский клуб ФКСБ, гораздо более известный под названием «Стяуа» (в переводе — «звезда»), которое он носил до 2017 года, грозит попасть под серьезные санкции со стороны государства.

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По информации местного журналиста Эмануэла Рошу, «армейцы» возобновили тренировки на базе клуба, несмотря на то что в стране до 15 мая действует режим чрезвычайного положения, и все жители должны находиться на самоизоляции у себя дома.

«Срочные новости: полиция Румынии начала расследование в отношении ФКСБ и его игроков после того, как руководство клуба позволило начать занятия на тренировочной базе», — написал Рошу в своем Twitter.

BREAKING: The Romanian police is investigating FCSB and its players after the club allowed them to train using its facilities today. The coronavirus lockdown lasts untim mid May in Romania. — Emanuel Rou (@Emishor) April 27, 2020

Стоит отметить, что владелец ФКСБ Джиджи Бекали еще 19 марта заявлял, что команда продолжит тренироваться, несмотря на пандемию коронавируса.

«Закон гласит, что людям нельзя располагаться на расстоянии одного метра друг от друга и что в одном и том же месте не может быть более 50 человек. Таким образом, игрокам запрещено находиться вместе в душевой и в столовой, однако проделывать индивидуальную физическую работу они могут.

Поручить делать то же самое на дому? Футболисты этого не делают. Где они собираются тренироваться? В 20-метровой квартире?» — говорил Бекали в интервью Digi Sport.

Владелец ФКСБ предлагал позволить игрокам тренироваться на базе на расстоянии пяти метров друг от друга, при этом исключая контактные занятия с мячом, — то есть проводить только общую физическую подготовку.

«Со своей стороны мы будем уважать закон. После тренировки игроки пойдут домой, будут принимать душ и питаться только в своих квартирах», — уверял Бекали.

Напоследок владелец ФКСБ сообщил, что закупил огромное количество медицинских масок и перчаток, которые будет передавать румынским больницам по 5 тысяч в день. Однако клубу, очевидно, не пошли на уступки и не позволили тренироваться. И было бы странно, если бы позволили, учитывая непростую историю взаимоотношений команды с властями, а точнее — с министерством обороны Румынии.

«Стяуа» был создан в 1947 году именно под эгидой военного ведомства страны, однако в сложные 90-е был продан группе инвесторов, а затем оказался в собственности Бекали. Тот в свое время купил и выгодно обменял землю в Бухаресте, которая ранее принадлежала Минобороны, из-за чего между сторонами начался конфликт, так что ведомство явно было не в восторге от нового владельца своего бывшего клуба.

Параллельно в столице Румынии при содействии министерства обороны был создан еще один «Стяуа», который, в отличие от исторического клуба, начал путь с низших дивизионов и до сих пор там находится.

Тем временем Бекали, чтобы избавить свой новоприобретенный клуб от крупных долгов, объявил его юридическое лицо банкротом и тут же создал новое — с таким же названием. Разумеется, бизнесмен заявил, что этот «Стяуа» является правопреемником исторического клуба, который в 1986 году выигрывал Кубок европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов), побеждая в финале «Барселону», и завоевал еще 46 трофеев. По факту Бекали был прав: это действительно было продолжение той самой команды, однако у Минобороны имелось свое мнение — оно утверждало, что правопреемником надо назвать «Стяуа» из низшего дивизиона, созданное ведомством относительно недавно.

В итоге суд занял сторону ведомства, и у клуба Бекали отняли 47 трофеев, а также заставили поменять название на ФКСБ. Учитывая эту историю, неудивительно, что теперь полиция может всерьез взяться за бухарестскую команду, которая нарушила запрет на тренировки.

Справедливости ради, стоит отметить, что в Румынии действуют очень жесткие меры по соблюдению самоизоляции, которые распространяются абсолютно на всех.

Чуть более чем за месяц чрезвычайного положения полиция выписала 200 тысяч штрафов нарушителям карантина на общую сумму 78 млн евро. А недавно на 27 700 евро были оштрафованы 11 человек, устроившие вечеринку с шашлыками во дворе дома.

На данный момент в Румынии были зафиксированы чуть более 10 тысяч случаев коронавируса, а скончались около 500 человек. В то же время уже с 15 мая правительство собирается смягчать карантинные меры — в частности, будет отменен ряд ограничений на передвижение граждан (при условии, что они будут в масках). Таким образом, ФКСБ не дотерпел совсем чуть-чуть.